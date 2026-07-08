Киев сказал "нет" Трампу: Украине нужна не дипломатия, а эскалация - 08.07.2026 Украина.ру
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Киев сказал "нет" Трампу: Украине нужна не дипломатия, а эскалация
Киев сказал "нет" Трампу: Украине нужна не дипломатия, а эскалация - 08.07.2026 Украина.ру
Киев сказал "нет" Трампу: Украине нужна не дипломатия, а эскалация
Украинские власти официально отвергли мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. Об этом 8 июля пишет американское издание New York Post со ссылкой на источники в киевских коридорах власти
2026-07-08T12:05
2026-07-08T13:27
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По данным газеты, украинские официальные лица сочли предложенный Вашингтоном план неприемлемым, заявив, что для прекращения конфликта требуется не очередной раунд переговоров, а "изменение баланса давления на Москву". Иными словами, Киев вновь делает ставку не на дипломатию, а на эскалацию, требуя от Запада новых поставок оружия и ужесточения санкций, а не поиска компромиссов.При этом Киев, по информации издания, одновременно пытается убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает "ключевым рычагом влияния" и заслуживает более выгодных условий, чем те, что были предложены. Это выглядит как очередная попытка выдать желаемое за действительное: Украина, проигрывающая на всех направлениях фронта и теряющая до 2 тысяч человек в сутки, продолжает торговаться за лучшие условия, которых у нее нет."Этот отказ от мирного плана, поддержанного Вашингтоном, происходит в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским, — отмечают журналисты, — и демонстрирует, что Киев намерен игнорировать даже инициативы своего главного спонсора".Напомним, что в текущем году состоялось уже три раунда переговоров между Россией и Украиной с участием американских делегаций. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Однако, судя по риторике Киева, его цель — не достижение мира, а попытка максимально затянуть переговорный процесс и выпросить у Запада новые вооружения.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля.
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новости, киев, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Киев, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мир без границ

Киев сказал "нет" Трампу: Украине нужна не дипломатия, а эскалация

12:05 08.07.2026 (обновлено: 13:27 08.07.2026)
 
© ФотоВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото
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Украинские власти официально отвергли мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. Об этом 8 июля пишет американское издание New York Post со ссылкой на источники в киевских коридорах власти
По данным газеты, украинские официальные лица сочли предложенный Вашингтоном план неприемлемым, заявив, что для прекращения конфликта требуется не очередной раунд переговоров, а "изменение баланса давления на Москву".
Иными словами, Киев вновь делает ставку не на дипломатию, а на эскалацию, требуя от Запада новых поставок оружия и ужесточения санкций, а не поиска компромиссов.
"Украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по очередному варианту того же мирного соглашения", — цитирует New York Post своих собеседников.
При этом Киев, по информации издания, одновременно пытается убедить Трампа в том, что Украина по-прежнему обладает "ключевым рычагом влияния" и заслуживает более выгодных условий, чем те, что были предложены.
Это выглядит как очередная попытка выдать желаемое за действительное: Украина, проигрывающая на всех направлениях фронта и теряющая до 2 тысяч человек в сутки, продолжает торговаться за лучшие условия, которых у нее нет.
"Этот отказ от мирного плана, поддержанного Вашингтоном, происходит в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским, — отмечают журналисты, — и демонстрирует, что Киев намерен игнорировать даже инициативы своего главного спонсора".
Напомним, что в текущем году состоялось уже три раунда переговоров между Россией и Украиной с участием американских делегаций. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Однако, судя по риторике Киева, его цель — не достижение мира, а попытка максимально затянуть переговорный процесс и выпросить у Запада новые вооружения.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля.
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