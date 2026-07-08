https://ukraina.ru/20260708/8-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1081226345.html

Ситуация в Херсонской области. профессиональные писатели Новороссии. 8 июля, вечерний эфир

Ситуация в Херсонской области. профессиональные писатели Новороссии. 8 июля, вечерний эфир - 09.07.2026 Украина.ру

Ситуация в Херсонской области. профессиональные писатели Новороссии. 8 июля, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.07.2026

2026-07-08T18:42

2026-07-08T18:42

2026-07-09T13:27

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новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. О ситуации в херсонской области. Гость: Ника Армаш - корреспондент"Новороссия сегодня" в Херсонской области.* Трудовая быль. В России появится профессия "писатель": с 1 сентября вступит в силу профессиональный стандарт "Писатель". Гость: Владимир Скобцов - поэт, член Союза писателей России.* Украина под микроскопом. Что происходит на Украине и вокруг страны. Гость: Журналист и редактор телеграм-канала Украина.ру Рамиль Замдыханов.

россия

украина

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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