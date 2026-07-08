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Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения

Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения - 08.07.2026 Украина.ру

Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T18:56

2026-07-08T18:56

2026-07-08T18:56

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Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане, заявил Путин.Другие заявления главы государства:🟦 У энергетики РФ высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха;🟦 Необходимо быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не "проявлять готовность рассмотреть";🟦 Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет;🟦 Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе;🟦 Требуется быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов;🟦 Трудности с топливом — временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.Также Владимир Путин поддержал предложение главы Забайкалья создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, поскольку крупные НПЗ находятся под угрозой ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, владимир путин, киев, украина.ру, нпз, министерство сельского хозяйства рф, топливо, бензин