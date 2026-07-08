https://ukraina.ru/20260708/prezident-rossii-otsenil-trudnosti-s-toplivom-i-otdal-rasporyazheniya-1081226623.html
Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения
Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения - 08.07.2026 Украина.ру
Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:56
2026-07-08T18:56
2026-07-08T18:56
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Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане, заявил Путин.Другие заявления главы государства:🟦 У энергетики РФ высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха;🟦 Необходимо быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не "проявлять готовность рассмотреть";🟦 Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет;🟦 Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе;🟦 Требуется быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов;🟦 Трудности с топливом — временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.Также Владимир Путин поддержал предложение главы Забайкалья создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, поскольку крупные НПЗ находятся под угрозой ударов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир путин, киев, украина.ру, нпз, министерство сельского хозяйства рф, топливо, бензин
Новости, Россия, Крым, Владимир Путин, Киев, Украина.ру, НПЗ, Министерство сельского хозяйства РФ, топливо, Бензин
Президент России оценил трудности с топливом и отдал распоряжения
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами правительства и сделал ряд важных заявлений о ситуации с топливом в стране. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
Нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане, заявил Путин.
Другие заявления главы государства:
🟦 У энергетики РФ высокий запас прочности, поэтому Киев не добьется успеха;
🟦 Необходимо быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не "проявлять готовность рассмотреть";
🟦 Минсельхоз докладывает, что проблем с поставками топлива аграриям нет;
🟦 Противник стремится создать нервозную обстановку в российском обществе;
🟦 Требуется быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов;
🟦 Трудности с топливом — временные, они связаны еще и с желанием противника сорвать отпускной сезон.
Также Владимир Путин поддержал предложение главы Забайкалья создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов, поскольку крупные НПЗ находятся под угрозой ударов.
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