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Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России

Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России - 08.07.2026 Украина.ру

Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что США обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов в глубину российской территории. По его словам, это делается для того, чтобы Москва увидела сложность защиты своего воздушного пространства. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T20:38

2026-07-08T20:38

2026-07-08T20:38

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Рубио поделился мнением, что удары вглубь Российской Федерации меняют ситуацию, и России становится труднее защищать своё небо. Госсекретарь полагает, что эти атаки помогут создать условия для переговоров по окончанию конфликта. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но посчитал, что они могут приблизить завершение конфликта.Полная стенограмма пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским показывает, что единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, звучит так: "Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ. Я считаю, это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства. Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны". Ни слова о помощи США или совместных ударах в этой цитате нет. Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России, и выразил надежду, что это подтолкнёт Москву к переговорам - Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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