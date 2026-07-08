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Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России
Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России - 08.07.2026 Украина.ру
Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что США обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов в глубину российской территории. По его словам, это делается для того, чтобы Москва увидела сложность защиты своего воздушного пространства. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T20:38
2026-07-08T20:38
2026-07-08T20:38
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Рубио поделился мнением, что удары вглубь Российской Федерации меняют ситуацию, и России становится труднее защищать своё небо. Госсекретарь полагает, что эти атаки помогут создать условия для переговоров по окончанию конфликта. Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но посчитал, что они могут приблизить завершение конфликта.Полная стенограмма пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским показывает, что единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, звучит так: "Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ. Я считаю, это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства. Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны". Ни слова о помощи США или совместных ударах в этой цитате нет. Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России, и выразил надежду, что это подтолкнёт Москву к переговорам - Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, марко рубио, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, новости, сша
Украина.ру, Марко Рубио, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Новости, США
Рубио заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом удары вглубь территории России
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что США обсуждают с Украиной возможность нанесения ударов в глубину российской территории. По его словам, это делается для того, чтобы Москва увидела сложность защиты своего воздушного пространства. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
Рубио поделился мнением, что удары вглубь Российской Федерации меняют ситуацию, и России становится труднее защищать своё небо.
Госсекретарь полагает, что эти атаки помогут создать условия для переговоров по окончанию конфликта.
Американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Анкаре назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но посчитал, что они могут приблизить завершение конфликта.
Полная стенограмма пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским показывает, что единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, звучит так: "Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ.
Я считаю, это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства.
Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны".
Ни слова о помощи США или совместных ударах в этой цитате нет.
Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России, и выразил надежду, что это подтолкнёт Москву к переговорам - Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.