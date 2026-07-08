https://ukraina.ru/20260708/mamkin-pirozhok-likho-ubiraet-konkurentov-kak-budanov-zaschitil-zelenskogo-ot-zaluzhnogo--1081224743.html

"Мамкин пирожок" лихо убирает конкурентов. Как Буданов* защитил Зеленского от Залужного

"Мамкин пирожок" лихо убирает конкурентов. Как Буданов* защитил Зеленского от Залужного - 09.07.2026 Украина.ру

"Мамкин пирожок" лихо убирает конкурентов. Как Буданов* защитил Зеленского от Залужного

Попытки украинских и европейских следаков разобраться с покушением на убийство в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева, а потом и зачисткой на Украине его несостоявшейся убийцы Анастасии Березовской – это не только классическая ситуация "главное – в результате расследования не выйти на самих себя".

2026-07-08T21:25

2026-07-08T21:25

2026-07-09T10:19

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мнения

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россия

валерий залужный

мвд

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вадим ермолаев

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Тут главное – вопросы, которые остались вместо послевкусия. Поскольку Ермолаев пока в больнице и только недавно вышел из комы, его спутница-любовница, оставшись без ног, может только догадываться, откуда и за что ей прилетело такое "здрасьте", а сама Настя, будучи застреленной четырьмя пулями в затылок и прикопанной в канаве, уже ничего путного прояснить не сможет, то остается только догадываться, как все было и почему.И с украинским следом-то как раз все просто. Потому что горе-убийца работала и грязно, и весело, ни от кого не кроясь и будучи уверенной в собственной безнаказанности. А чё ей бояться? Она же выполняла государственный заказ по устранению врагов нации. Так, неверное, ее уговаривали на подвиг. Она приехала с Украины и туда же вернулась, когда взорвала бизнесмена с семьей и на полученный гонорар весело отоварилась в местной лавке мобилками под камерами наблюдения, которые ее бесстрастно и срисовали…И первый вопрос – логичный, но второстепенный: ну неужели организаторы покушения такие дебилы, что не могли более тщательно спрятать следы преступления и убийцу. Например, заныкать Березовскую где-то в Европе, или на Украине закопать поглубже, а то и вообще изобразить из нее "жертву российской агрессии", подбросив поближе к боевым действиям или в район ударов возмездия российских войск.И ответ самый просто: да, дебилы. Потому что уровень спецслужб на Украине явно упал ниже городской канализации вместе со страной, которую превратили в отстойник с народом-смертником, который покорно и тупо идет на убой со словами "Бандера прыйдэ – порядок навэдэ".Чистильщики действовали так, чтобы обязательно были обнаружены и труп, и они сами, а потом стали достоянием гласности и их показания при аресте. И выяснилось, что один из них – действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а второй – бывший спецслужбист то ли из МВД, то ли вообще из СБУ.И они уже показали то, что нужно украинской власти: действовали, мол, не по заказу кого-то из власть предержащих, а по собственной инициативе. Более того – в интересах страны, защищая светлый образ главаря неонацистского режима Владимира Зеленского, который продолжает у них называться "президент Украины".То, что Зеленский – просроченный, им знать не обязательно, в их функции входит его защита. Вот они якобы и защитили "любимого презика", как могли: планировали убить бизнесмена, который якобы является кошельком бывшего главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. Этот, как известно, не скрывает, что пойдет на президентские выборы, если они будут на Украине, и обязательно сковырнет из кресла Зеленского.И это возможно. И Залужный сказал об этом Зеленскому прямо, и британцы, стоящие за спиной Залужного, не скрывают, что видят в нем сменщика просроченного недофюрера, издерганного страхом за свою судьбу и за свое президентство наворотившего столько беспредельно-криминального, что с ним ни один приличный человек за стол переговоров не сядет, когда речь пойдет о послевоенном устройстве и Европы, и мира.Второй главный вопрос: кому это все может быть выгоднее всех? Ответ тоже напрашивается: тем, кто хочет дискредитировать режим Зеленского и его самого, а потом претендовать на его место.Таких на Украине и за ее пределами – хоть пруд пруди. Потому что все понимают: дни Зеленского сочтены. Ну, может, не дни, а недели или месяцы, но общая картина ясна: Зеленский – не жилец. Даже британский эксперт-аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала заявил, что Россия готовится снять все ограничения на удары по киевскому режиму, что делает физическое устранение Зеленского делом решенным.По мнению Меркуриса, случится радикальное повышение статуса специальной военной операции (СВО). То есть она будет объявлена Москвой контртеррористической операцией, а "это даст российским военным зеленый свет, юридическую основу для нанесения ударов не только по военным и разведывательным центрам принятия решений в Киеве, но и по политическим","Другими словами, они могут начать охоту и в конечном счете убить Зеленского", – резюмировал эксперт. И это очень похоже на правду. О таком развитии событий буквально умоляют и военные в зоне СВО, и в российском тылу многие из тех, кто страдает от террористических ударов киевского режима вглубь России.С заменой Зеленского на Украине на кого-то иного или хотя бы с легитимацией его через выборы согласны и на Западе те, кто хочет, чтобы СВО завершилась соглашением о мире или хотя бы о перемирии. Потому что Россия уже заявила: она подпишет любые документы с Украиной только с ее легитимной властью. А Зеленский – напоминаю – президент просроченный, нелегитимный. И его нужно либо менять, либо заново легитимировать, пропуская через выборы, о которых снова заговорили на Западе, где, видимо, на всякий случай ко всему заблаговременно готовятся, играя вдолгую.Сегодня уже на Украине, если верить соцопросам, очевидна тройка первачей, которые хотели бы остаться у власти. Первый – сам Зеленский, который намерял себе вечное президентство, ибо если он чудом останется жив после ухода с поста, то его ждет, как минимум, вечная тюряга – пожизненное заключение за военные преступления. И это в лучшем случае: если смертная казнь в России не будет восстановлена.Второй – это упомянутый Залужный, которого в главы Украины и в сменщики Зеленского не прочил разве что ленивый. И каким политическим ничтожеством он не представал бы за время после отставки, показатели его популярности в народе зашкаливают.И, наконец, третий – ныне глава Офиса президента (ОПУ), а совсем еще недавно глава ГУР и главный террорист Украины Кирилл Буданов*, 40-летний генерал-лейтенант и Герой Украины, о котором его однокурсник Иван Руденко и другие знающие персонажа как-то написали, что он – "обиженный жизнью садист с маниакальным расстройством" и "мамин пирожок", потому что его карьерой в молодости занималась пробивная мама.С тех пор Буданов вырос, прошел глубокую и изощренную американскую и британскую выучку, как боевик и профессиональный террорист, и занимался организацией терактов от имени Украины, а теперь занимается подавлением инакомыслия в стране.И сегодня то, что случилось и с покушением в Монако, и с его первичным раскрытием, и с обнаружением убитой убийцы рисует очень удобную картину именно для Буданова, который и мог организовать такую шикарную многоходовку с кровью.В результате этого теракта именно Буданов* остается во власти Зеленского не только ее защитником и хранителем образа самого президента, но и единственным и незапятнанным скандалом выгодоприобретателем случившегося, способным предложить свои услуги и западным кураторам, которые захотят обновления украинских верхов и избавления от Зеленского.Во-первых, Буданов сейчас делает все, чтобы отмыть Украину от участия в терроре за своими пределами. Случившееся в Монако и после покушения на убийство уже пытаются представить, либо как криминальные разборки, а не политический теракт, либо как месть патриотов.Покушение на убийство Ермолаева – это чистый политический терроризм, потому что убить хотели человека, который влиял финансами на политические расклады во власти на Украине. Ермолаева обвинили в работе на Залужного. Что это, как не террор?Но в организации теракта признались спецслужбисты разных укро-ведомств, которые заявили, что они действовали по своей инициативе. Типа патриоты, не щадя живота своего и денег, хотят избавить Украину от напасти в лице Залужного, которого финансируют из-за границы всякие проходимцы, занимающиеся преступными колл-центрами, незаконным бизнесом, паленым спиртным и т. д. Причем Буданов, курирующий спецслужбы, представил, что Зеленского защищают якобы сообща патриоты из ГУР, МВД, СБУ. Обман, конечно, но картинка красивая…Расчет, разумеется, на то, что, с одной стороны, с Украины будут сняты подозрения в терроризме (и это уже есть – в Монако ищут криминальный след). Но с другой – в терроризме так или иначе, прямо или косвенно запачканы и Зеленский, и Залужный. Первый – тем, что его обвиняют в попытках устранить конкурента, лишив его финансирования извне. Второй – тем, что вообще замешан в финансировании извне, что запрещено украинскими законами.То есть Буданов одним ударом испачкал уже заляпанные кровью светлые мундиры дополнительными кровопусканиями жертв. Дешево, но сердито и политически красиво: такой компромат долго помнят. А сейчас компромат в политике может сыграть решающую роль…Во-вторых, Буданов именно себя предлагает западным кураторам в качестве сменщика Зеленского, пачкая его, и Залужного в терроре и смертях оппонентов. Потому что сам-то остается как бы чистым и незапятнанным персонажем, уже стоящий на страже "новой Украины", которая обязательно будет после войны с Россией.В интервью западным журналистам Буданов подтвердил это свое обновленное реноме: он и войну поддерживает до победного конца, и даже эскалацию на фронтах СВО предлагает, но с одной целью – заставить Россию пойти на мировую и дать Западу необходимую ему передышку в подготовке к новой войне.При этом Буданов даже готов сотрудничать с Россией и мирно сосуществовать, если удастся замириться с нею.Это не просто гибко и умно в складывающейся ситуации. Это разительно отличает риторику Буданова от слов Зеленского или Залужного, которые и слышать не хотят о мире. Буданов же, якобы защищая Зеленского и параллельно очерняя Залужного, как бы говорит западным политикам: вот видите, кто вам нужен, они – твердокаменны и тупы, а я гибок и умен – остановите на мне свое внимание.И это ведь при том, что за каждым из этой троицы по разным причинам стоят свои западные кураторы и покровители. И потому их пока никто не тронет. Ни Зеленского, ни Залужного, ни Буданова. Но спор этих пауков в банке и крыс под полом продолжается. И кто какие подпорки под кем перегрызет, покажет ближайшее время.И то, что Украине от этого легче не станет, по-прежнему ясно и понятно, как Божий день – ее от таких защитников никто уже не оберегает. Нет, оберегает – Россия. Но верить в Россию украинцев уже разучили. В том числе, и Буданов…Последние подробности о покушении на Ермолаева - в статье "ГУР убирает исполнительницу: дело о взрыве в Монако получило неожиданное продолжение"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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россия

монако

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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весь скачко, мнения, сбу, владимир зеленский, россия, валерий залужный, мвд, вооруженные силы украины, вадим ермолаев, монако