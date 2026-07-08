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Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре
Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре - 09.07.2026 Украина.ру
Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре
Польский президент Кароль Навроцкий провёл встречу на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Об этом 8 июля сообщили украинские СМИ
2026-07-08T18:51
2026-07-08T18:51
2026-07-09T10:39
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Политики провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. В окружении Зеленского заявили, что "это было долго".Встрече предшествовали дипломатические скандалы и обмены обвинениями из киева и Варшавы. Российский политолог Олег Неменский считает, что нынешний конфликт носит в первую очередь символический характер. "Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика. В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов. Раздражение украинскими переселенцами растет", - сказал эксперт.Подробности в интервью Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюНакануне в новостях: ООН не информирует о Буче, Тимошенко снова невиновна, Навроцкому не мил Зеленский. Новости к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Польша, Анкара, Украина, Владимир Зеленский, Олег Неменский, Кароль Навроцкий, НАТО, ЕС, Украина.ру, новости переговоров
Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре
18:51 08.07.2026 (обновлено: 10:39 09.07.2026)
Польский президент Кароль Навроцкий провёл встречу на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Об этом 8 июля сообщили украинские СМИ