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Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре

Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре - 09.07.2026 Украина.ру

Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре

Польский президент Кароль Навроцкий провёл встречу на полях саммита НАТО в Анкаре с Владимиром Зеленским. Об этом 8 июля сообщили украинские СМИ

2026-07-08T18:51

2026-07-08T18:51

2026-07-09T10:39

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Политики провели встречу на полях саммита НАТО в Анкаре. В окружении Зеленского заявили, что "это было долго".Встрече предшествовали дипломатические скандалы и обмены обвинениями из киева и Варшавы. Российский политолог Олег Неменский считает, что нынешний конфликт носит в первую очередь символический характер. "Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика. В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов. Раздражение украинскими переселенцами растет", - сказал эксперт.Подробности в интервью Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюНакануне в новостях: ООН не информирует о Буче, Тимошенко снова невиновна, Навроцкому не мил Зеленский. Новости к 16.00Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, польша, анкара, украина, владимир зеленский, олег неменский, кароль навроцкий, нато, ес, украина.ру, новости переговоров