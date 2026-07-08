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США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной - 08.07.2026 Украина.ру
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля допустил возможность обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Об этом сообщает rg.ru
2026-07-08T19:44
2026-07-08T19:44
2026-07-08T19:44
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Президент США сделал заявление во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре."Да, если это необходимо", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности американской стороны помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.Трамп также сказал, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для "спасения жизней людей".По его словам, Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта и обе стороны хотят мира.Актуальное интервью: Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПКВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Украина, США, Анкара, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Youtube, Украина.ру, Россия, завершение СВО
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля допустил возможность обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Об этом сообщает rg.ru
Президент США сделал заявление во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
"Да, если это необходимо", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности американской стороны помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.
Трамп также сказал, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для "спасения жизней людей".
По его словам, Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта и обе стороны хотят мира.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.