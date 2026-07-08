США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной - 08.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260708/ssha-mogut-pomoch-s-zakrytym-nebom-nad-ukrainoy-1081227968.html
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной - 08.07.2026 Украина.ру
США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля допустил возможность обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Об этом сообщает rg.ru
2026-07-08T19:44
2026-07-08T19:44
новости
украина
сша
анкара
дональд трамп
владимир зеленский
нато
youtube
украина.ру
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222083_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_76992d00e221e12e858c43df7bcb042d.jpg
Президент США сделал заявление во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре."Да, если это необходимо", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности американской стороны помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.Трамп также сказал, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для "спасения жизней людей".По его словам, Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта и обе стороны хотят мира.Актуальное интервью: Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПКВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
анкара
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081222083_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_85c3351139e3cb937016d9e3fa2f6614.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, анкара, дональд трамп, владимир зеленский, нато, youtube, украина.ру, россия, завершение сво
Новости, Украина, США, Анкара, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Youtube, Украина.ру, Россия, завершение СВО

США могут помочь с "закрытым небом" над Украиной

19:44 08.07.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать в
ДзенTelegram
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля допустил возможность обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной в случае необходимости. Об этом сообщает rg.ru
Президент США сделал заявление во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.
"Да, если это необходимо", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста о готовности американской стороны помочь Украине закрыть небо в рамках будущих гарантий безопасности.
Трамп также сказал, что США предоставят гарантии безопасности Киеву для "спасения жизней людей".
По его словам, Россия и Украина достигли большого прогресса в урегулировании конфликта и обе стороны хотят мира.
Актуальное интервью: Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШААнкараДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОYoutubeУкраина.руРоссиязавершение СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния