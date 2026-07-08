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Завышенные ожидания у "разбитого корыта". Что говорят на Украине о саммите НАТО

Завышенные ожидания у "разбитого корыта". Что говорят на Украине о саммите НАТО - 08.07.2026 Украина.ру

Завышенные ожидания у "разбитого корыта". Что говорят на Украине о саммите НАТО

В турецкой столице сейчас проходит очередной саммит НАТО, куда неминуемо помчался и Зеленский выпрашивать ракеты для ПВО "Пэтриот" и увеличения финансирования. Накануне саммита он пытался ударами по российским НПЗ, электростанциям и танкерам показать Дональду Трампу, что у него еще "есть карты", поэтому, дескать, давить нужно не на него, а на РФ.

2026-07-08T16:48

2026-07-08T16:48

2026-07-08T16:49

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К такой позиции его подталкивали европейские лидеры на предыдущей встрече "Большой семерки", которые сами с трудом тянут поддержку киевского режима. Издание New York Post пишет со ссылкой на украинского чиновника, что европейские лидеры на G7 призвали Трампа рассматривать Украину как стратегический актив, а не как обузу.Украина не является членом Альянса, мало того, ряд западных лидеров, включая Трампа, не раз заявляли о неспособности Киева туда вступить. Тем не менее, Зеленский действует по принципу: "ты его в дверь, а он в окно". На заседания глав стран членов НАТО Зеленского не пустили, но пригласили на ужин и совместную фотографию.Министр иностранных дел Андрей Сибига уверял в Анкаре западных партнеров, что Украина уже, дескать, не является "бедным родственником", а способна существенно повысить обороноспособность самого Альянса, то есть, сватал мобилизованных украинских мужчин для будущих войн НАТО.К саммиту НАТО очередной статьёй разразился из Лондона бывший главком Валерий Залужный. По его словам, НАТО переживает очень сложные времена. "Фактически, крупнейшая военно-политическая организация мира остается готовой к войне прошлого, по-прежнему давая надежду и испытывая судьбы стран-участниц", - утверждает Залужный.С укором он пишет, что "красивые фотосессии и разнообразные форумы создают эффект сплочения вокруг Украины, однако совершенно не объединяют Европу в борьбе с Россией". Кроме того, Залужный отмечает и рост требований со стороны соседей к Киеву, что, дескать, свидетельствует о том, что с будущим европейской безопасности не всё в порядке. Залужный считает, что основным принципом объединения западных стран должна стать не некая солидарность или поддержка Украины, а центральной идеей должна стать исключительно борьба с Россией.Однако первый день саммита показал, что надежды Киева были несколько завышены.Испания пообещала выделить ещё €50 млн на покупку американского оружия для Украины через НАТО, что является каплей в море. Кроме того, Канада обещала выделить Зеленскому новый пакет помощи в размере 900 млн долларов. Президент Турции тоже заявил, что он будет оказывать военную поддержку Украине из своих запасов, чтобы подтолкнуть Россию к миру, не уточнив размер помощи. На 3 миллиарда крон на ПВО расщедрилась Норвегия.Однако большинство европейских союзников один за другим заявили об исчерпании возможностей. Болгария, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия об этом заявили почти в унисон. Ранее министр обороны Нидерландов заявил о достижении страной предела своих возможностей для прямой военной помощи Украине, в частности, перехватчиков к Patriot.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что это произошло по причине отказа Германии платить за рухлядь, списываемую на Украину и за у себя собранное, но купленное в Африке, по цене в 10 раз дороже.Украинская журналистка Галина Остаповец передавала из Анкары, что Зеленский еще возлагает надежды на личную встречу с Трампом. В первую очередь он якобы должен "уломать" Трампа на поставки ракет ПВО и выпросить лицензию на их производство. Но с возобновлением войны с Ираном шансы на это меркнут.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что Зеленский закладывал слишком большие надежды на то, что саммит НАТО в Анкаре принесет Украине достаточно "плюшек", чтобы использовать их для системного и очень быстрого увеличения давления на Россию. Хотя сигналы, по его словам, шли как раз совсем противоположные. Ранее на Украине надеялись, что на саммите примут решение о дофинансировании на 70 миллиардов евро, но, по словам, Дубинского, на такую сумму Киев точно не может рассчитывать."Вместо 70 млрд € (сумма изначально фейковая, т.к. в ней уже заложены 40 млрд € еврокредита), реальные объем дополнительной поддержки может оказаться в размере 10-12 млрд €. При этом, надо понимать, что деньги эти в Украину, в принципе, не попадут, и будут расходоваться на производство оружия в ЕС и G7. Что приведет к поставкам, вероятно, не раньше следующего года", - пишет Дубинский.По итогам саммита "разбитое корыто" может оказаться намного ближе, чем сейчас вам кажется, резюмирует нардеп.Еще больше мнений о саммите Альянса - в статье "НАТО входит в кризис"

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эксклюзив, ес, нпз, нато, дональд трамп, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, мир без границ