https://ukraina.ru/20260708/tramp-na-press-konferentsii-v-ankare-zayavil-o-progresse-v-uregulirovanii-1081229514.html

Трамп на пресс-конференции в Анкаре заявил о прогрессе в урегулировании

Трамп на пресс-конференции в Анкаре заявил о прогрессе в урегулировании - 08.07.2026 Украина.ру

Трамп на пресс-конференции в Анкаре заявил о прогрессе в урегулировании

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и дал пресс-конференцию. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T20:56

2026-07-08T20:56

2026-07-08T20:56

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Главными темами стали российско-украинский конфликт и эскалация между США и Ираном. Трамп заявил о прогрессе в урегулировании, пообещал передать Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны Patriot, допустил возможную встречу Путина и Зеленского, а также не исключил закрытия неба над Украиной.Трамп также сообщил, что намерен сегодня, 8 июля, позвонить президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что закрытие неба над Украиной может стать инструментом гарантии безопасности Киеву. Американский лидер также назвал удары Украины вглубь России эскалацией, но отметил, что они могут приблизить завершение конфликта.Ранее в тот же день заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Владимир Путин в ходе предстоящего разговора с Трампом популярно объяснит ему недопустимость закрытия неба над Украиной. Джабаров отметил, что к заявлениям Трампа о прогрессе следует относиться спокойно, поскольку американский президент уже неоднократно заявлял о прекращении конфликтов, однако боевые действия возобновлялись - Владимир Путин популярно объяснит Дональду Трампу последствия закрытия неба над Украиной.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, дональд трамп, украина, новости, россия, анкара, владимир путин, владимир зеленский, нато, совет федерации