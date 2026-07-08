https://ukraina.ru/20260708/armiya-rossii-nastupaet-na-kupyanskom-napravlenii-nikolaev-podvergsya-udaram-novosti-svo-1081225774.html

Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО

Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО - 08.07.2026 Украина.ру

Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО

Подразделения российской армии успешно продвигаются в зоне СВО. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T19:06

2026-07-08T19:06

2026-07-08T19:06

спецоперация

сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

пво

днепропетровск

николаев

россия

бпла сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078335668_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed9ef23f0ff76a725c786f1d12ddff78.jpg

🟥 Взрывы зафиксированы в Павлоградском районе;🟥 Удары нанесены по объектам в Днепропетровске;🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;🟥 ВС РФ заняли основную часть Ковшаровки на Купянском направлении, сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";🟥 После утренней атаки БПЛА на Нижнекамска два человека ранены и и щё несколько получили лёгкие травмы. Об этом проинформировал градоначальник Радмир Беляев."Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым", - заверил он.🟥 Бойцы "Южной" группировки ВС РФ из 77-го мотострелкового полка спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале на окраине Константиновки."Бойцы кормили девочку и охраняли её дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боев. Сейчас София находится в полной безопасности", - сооьщило Минобороны РФ.Ранее на эту тему: "Герани" атаковали Киев, БПЛА ВСУ - мирных жителей российского приграничья. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

днепропетровск

николаев

россия

константиновка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, пво, днепропетровск, николаев, россия, бпла сегодня, атака бпла, константиновка