Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО - 08.07.2026 Украина.ру
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Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО
Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО - 08.07.2026 Украина.ру
Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО
Подразделения российской армии успешно продвигаются в зоне СВО. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T19:06
2026-07-08T19:06
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🟥 Взрывы зафиксированы в Павлоградском районе;🟥 Удары нанесены по объектам в Днепропетровске;🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;🟥 ВС РФ заняли основную часть Ковшаровки на Купянском направлении, сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";🟥 После утренней атаки БПЛА на Нижнекамска два человека ранены и и щё несколько получили лёгкие травмы. Об этом проинформировал градоначальник Радмир Беляев."Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым", - заверил он.🟥 Бойцы "Южной" группировки ВС РФ из 77-го мотострелкового полка спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале на окраине Константиновки."Бойцы кормили девочку и охраняли её дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боев. Сейчас София находится в полной безопасности", - сооьщило Минобороны РФ.Ранее на эту тему: "Герани" атаковали Киев, БПЛА ВСУ - мирных жителей российского приграничья. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, пво, днепропетровск, николаев, россия, бпла сегодня, атака бпла, константиновка
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, ПВО, Днепропетровск, Николаев, Россия, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Константиновка

Армия России наступает на Купянском направлении, Николаев подвергся ударам. Новости СВО

19:06 08.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта
Боевая работа артиллеристов группировки войск Запад на Купянском участке фронта - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Подразделения российской армии успешно продвигаются в зоне СВО. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Взрывы зафиксированы в Павлоградском районе;
🟥 Удары нанесены по объектам в Днепропетровске;
🟥 Взрывы зафиксированы в Николаеве;
🟥 ВС РФ заняли основную часть Ковшаровки на Купянском направлении, сообщает тг-канал "Новости СВО и Мира";
🟥 После утренней атаки БПЛА на Нижнекамска два человека ранены и и щё несколько получили лёгкие травмы. Об этом проинформировал градоначальник Радмир Беляев.
"Всем оказывается необходимая медицинская помощь, больница полностью обеспечена всем необходимым", - заверил он.
🟥 Бойцы "Южной" группировки ВС РФ из 77-го мотострелкового полка спасли десятилетнюю Софию, которая одна пряталась в подвале на окраине Константиновки.

"Бойцы кормили девочку и охраняли её дом. При первой возможности они эвакуировали ребенка из зоны боев. Сейчас София находится в полной безопасности", - сооьщило Минобороны РФ.
Ранее на эту тему: "Герани" атаковали Киев, БПЛА ВСУ - мирных жителей российского приграничья. Новости СВО
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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