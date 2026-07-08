Глава Министерства иностранных дел Польши посоветовал Кириллу Буданову сдерживать эмоции - 08.07.2026 Украина.ру
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Глава Министерства иностранных дел Польши посоветовал Кириллу Буданову сдерживать эмоции
Глава Министерства иностранных дел Польши посоветовал Кириллу Буданову сдерживать эмоции - 08.07.2026 Украина.ру
Глава Министерства иностранных дел Польши посоветовал Кириллу Буданову сдерживать эмоции
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал главе офиса президента Украины Кириллу Буданову сдерживать эмоции на фоне роста напряженности в отношениях между странами. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T20:35
2026-07-08T20:35
нато
украина.ру
министерство иностранных дел
сикорский
владимир зеленский
кароль навроцкий
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новости
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По его утверждению, Польша готовит несколько "незрелых эскалационных шагов", а потому скандал продолжится. Сикорский сообщил, что обсудил заявление Буданова со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. На слова Буданова также отреагировал вице-маршал сейма Петр Згожельски, который назвал его заявление провокационным и призвал узнать историю Волынской трагедии. Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка отметил, что высказывания политиков с обеих сторон эскалируют напряженность в отношениях.На полях саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре президент Польши Кароль Навроцкий провёл встречу с Владимиром Зеленским. Встрече предшествовали дипломатические скандалы и обмены обвинениями из Киева и Варшавы. Российский политолог Олег Неменский считает, что нынешний конфликт носит в первую очередь символический характер. "Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика. В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов. Раздражение украинскими переселенцами растет", — сказал эксперт - Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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нато, украина.ру, министерство иностранных дел, сикорский, владимир зеленский, кароль навроцкий, польша, украина, анкара, новости
НАТО, Украина.ру, министерство иностранных дел, Сикорский, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Польша, Украина, Анкара, Новости

Глава Министерства иностранных дел Польши посоветовал Кириллу Буданову сдерживать эмоции

20:35 08.07.2026
 
© Фото : Kay NietfeldСикорский: всех побьем
Сикорский: всех побьем - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Kay Nietfeld
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал главе офиса президента Украины Кириллу Буданову сдерживать эмоции на фоне роста напряженности в отношениях между странами. Об этом сообщил 8 июля телеграм-канал Украина.ру
"Лучше смягчить эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша очень много для нее сделала", — заявил он.
По его утверждению, Польша готовит несколько "незрелых эскалационных шагов", а потому скандал продолжится.
"Пиковая эскалация всегда ведет либо в катастрофу, либо в деэскалацию. Я надеюсь, что мы пойдем в деэскалацию", — выразил он надежду.
Сикорский сообщил, что обсудил заявление Буданова со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.
На слова Буданова также отреагировал вице-маршал сейма Петр Згожельски, который назвал его заявление провокационным и призвал узнать историю Волынской трагедии.
Пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка отметил, что высказывания политиков с обеих сторон эскалируют напряженность в отношениях.
На полях саммита Североатлантического альянса (НАТО) в Анкаре президент Польши Кароль Навроцкий провёл встречу с Владимиром Зеленским.
Встрече предшествовали дипломатические скандалы и обмены обвинениями из Киева и Варшавы.
Российский политолог Олег Неменский считает, что нынешний конфликт носит в первую очередь символический характер.
"Он показывает, что для Польши и Украины приоритетом являются не двусторонние отношения, а внутренняя политика.
В Польше в следующем году пройдут выборы, и антиукраинская тема самая удобная для набора голосов.
Раздражение украинскими переселенцами растет", — сказал эксперт - Президент Польши встретился с Зеленским в Анкаре.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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