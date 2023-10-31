Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США - 31.10.2023 Украина.ру
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Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США - 31.10.2023 Украина.ру
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США
На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя
2023-10-31T01:19
2023-10-31T01:19
новости
небензя
оон
палестино-израильский конфликт
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Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.При этих обстоятельствах, Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа, отметил постпред. По его словам, через КПП "Рафах" с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов. Гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие, добавил представитель РФ. Помимо этого, Небензя отметил, что США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы. По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы – в создании палестинского государства.
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новости, небензя, оон, палестино-израильский конфликт
Новости, Небензя, ООН, Палестино-израильский конфликт

Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США

01:19 31.10.2023
 
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Заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя
Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за восемь тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Под завалами находятся более двух тысяч человек, половина из которых также дети. Более 21-ой тысячи человек ранены. Количество внутренне перемещенных лиц в Газе достигло 1,6 миллиона человек", – приводит слова российского представителя РИА Новости.

При этих обстоятельствах, Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа, отметил постпред. По его словам, через КПП "Рафах" с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов.
Гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие, добавил представитель РФ.
Помимо этого, Небензя отметил, что США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы. По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня.
"Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему", – заявил постпред.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы – в создании палестинского государства.
 
НовостиНебензяООНПалестино-израильский конфликт
 
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