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Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США

Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США - 31.10.2023 Украина.ру

Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США

На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя

2023-10-31T01:19

2023-10-31T01:19

2023-10-31T01:19

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палестино-израильский конфликт

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Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.При этих обстоятельствах, Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа, отметил постпред. По его словам, через КПП "Рафах" с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов. Гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие, добавил представитель РФ. Помимо этого, Небензя отметил, что США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы. По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы – в создании палестинского государства.

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новости, небензя, оон, палестино-израильский конфликт