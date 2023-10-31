https://ukraina.ru/20231031/1050627727.html
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США - 31.10.2023 Украина.ру
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США
На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя
2023-10-31T01:19
2023-10-31T01:19
2023-10-31T01:19
новости
небензя
оон
палестино-израильский конфликт
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Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.При этих обстоятельствах, Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа, отметил постпред. По его словам, через КПП "Рафах" с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов. Гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие, добавил представитель РФ. Помимо этого, Небензя отметил, что США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы. По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы – в создании палестинского государства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, небензя, оон, палестино-израильский конфликт
Катастрофа библейского масштаба: Небензя прокомментировал события в Газе и обличил намерения США
На оккупированной территории Палестины происходит гуманитарная катастрофа библейского масштаба. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя
Он огласил количество пострадавших в ходе эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
"По поступающей информации, число погибших в анклаве перевалило за восемь тысяч человек, половина из которых дети, женщины и пожилые люди. Под завалами находятся более двух тысяч человек, половина из которых также дети. Более 21-ой тысячи человек ранены. Количество внутренне перемещенных лиц в Газе достигло 1,6 миллиона человек", – приводит слова российского представителя РИА Новости.
При этих обстоятельствах, Израиль препятствует даже самым скудным гуманитарным поставкам в сектор Газа, отметил постпред. По его словам, через КПП "Рафах" с 21 октября прошли всего 94 грузовика, поэтому в секторе Газа сложился острый дефицит воды, топлива, продовольствия, медикаментов.
Гуманитарные паузы не помогут в нынешней ситуации, нужно остановить кровопролитие, добавил представитель РФ.
Помимо этого, Небензя отметил, что США и Израиль хотели бы истребить жителей Газы. По его словам, к нынешней ситуации привело и то, что из-за позиции США Совет безопасности фактически оказался парализован и до сих пор не смог принять резолюцию с неотложным требованием прекращения огня.
"Мы дважды входили с подобными инициативами, но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора, а остальное палестинское население ассимилировать в составе Израиля, чтобы таким образом решить палестинскую проблему", – заявил постпред.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что позиция Москвы по палестино-израильскому урегулированию никогда не была корыстной, ключ к решению проблемы – в создании палестинского государства.