https://ukraina.ru/20231031/1050627073.html

Нефть будет дорожать, Украина пугает Европу прекращением транзита газа. Хроника энергетической войны

Нефть будет дорожать, Украина пугает Европу прекращением транзита газа. Хроника энергетической войны - 31.10.2023 Украина.ру

Нефть будет дорожать, Украина пугает Европу прекращением транзита газа. Хроника энергетической войны

По мнению колумниста Foreign Policy, лучший долгосрочный вариант санкций против РФ — лишить нефтегазовые компании страны западных технологий. Вот только Россия во многих отраслях давно обходится без них

2023-10-31T06:55

2023-10-31T06:55

2023-10-31T07:13

эксклюзив

энергетика

санкции

россия

евросоюз

нефть

газ

транзит

украина

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Россия не пострадала от «потолка цен» на нефть — Foreign PolicyВведение Западом «потолка цен» на российскую нефть в 60 долларов за баррель не навредило России. Об этом 28 октября в американском издании Foreign Policy написала экономист, старший научный сотрудник по геоэкономике Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демарэ.На Западе продолжают спорить о будущем «потолка цен» на морские поставки российской нефти. Сторонники меры утверждают, что ограничение мешает финансировать спецоперацию на Украине, а критики настаивают, что Россия легко его обходит.По мнению Демарэ, обе стороны правы. С одной стороны, «потолок цен» на нефть «способствовал снижению» доходов Москвы от углеводородов, считает она. Но, глядя на прошлые санкционные режимы, всегда было очевидно, что ей постепенно удастся обойти это препятствие и сделать его неэффективным в долгосрочной перспективе.Первым «предостережением» должен был стать пример «Северного потока — 2». В 2019 году Вашингтон ввёл жёсткие санкции в отношении проекта, вынудив западные компании выйти из сделки. У России нашлось решение: она собрала армаду кораблей, которые завершили строительство трубопровода без иностранного участия, напомнила Демарэ.Москва успешно использовала схожую стратегию, чтобы обойти потолок цен на нефть. За последний год она купила более 110 танкеров для создания флота, защищённого от санкций. В результате компании «Большой семёрки» и ЕС теперь поставляют менее 30% российского чёрного золота, в результате чего его большая часть не подпадает под ограничение, отмечает автор статьи.Кроме того, по её словам, Россия взяла на вооружение опыт, который Иран практикует более 20 лет. Она переориентировалась на торговлю с теми государствами, которые не поддержали инициативу Вашингтона и его союзников, поэтому теперь на долю Китая, Индии и Турции приходится 80% экспорта российской сырой нефти.Тем не менее сторонники ограничений предлагают различные варианты их трансформации. Самым радикальным из них является предложение ввести санкции в отношении российских нефтяных компаний и их иностранных посредников. Но это только нанесёт вред мировой экономике и позволит Москве обвинить Запад в том, что он способствует росту глобальной нищеты, считает автор Foreign Policy.Вдобавок подобная мера возродит трансатлантическую напряжённость. США и ЕС продемонстрировали единство в отношении антироссийских санкций с самого начала украинского конфликта именно потому, что Вашингтон не стал прибегать к вторичным санкциям, которые не нравятся европейцам, отмечает Демарэ.Санкции в отношении компаний, помогающих России обойти ограничения, не будут иметь таких масштабных последствий и, следовательно, выглядят более привлекательными. Но их эффективность будет ограниченной. Как только одна такая компания подпадёт под санкции, её место тут же займёт другая, предрекает автор статьи.«Политики никогда не любят этого признавать, но идеальных санкций не существует. Ограничение цен на нефть сделало своё дело в прошлом году, но оно никогда не задумывалось как долгосрочное решение. Объект санкций всегда адаптируется, и Россия не станет исключением из этого правила», — отметила Демарэ.По её мнению, наилучшими являются медленно действующие меры, которые лишают нефтегазовые компании страны западных технологий. Они способны спровоцировать «медленное удушение» российского энергетического сектора, который будет нуждаться в зарубежных «ноу-хау» для разработки новых месторождений.«Подобные санкции действуют с 2014 года и до сих пор представляют собой наиболее эффективную долгосрочную меру против Кремля. Но для их работы требуется время. Санкции — это марафон, а не спринт», — заключила Демарэ.Почему же эта «эффективная долгосрочная мера» так и не дала эффекта на протяжении девяти с лишним лет, обозреватель Foreign Policy не объяснила.В мире ожидают роста цен нефти и газа вследствие эскалации конфликта на Ближнем ВостокеВсемирный банк (ВБ) в своем докладе, опубликованном на прошлой неделе, изложил три сценария развития ситуации на мировом нефтяном рынке. Они основаны на исторических эпизодах, связанных с региональными конфликтами, начиная с 1970-х годов, с возрастающей серьезностью и последствиями.Сценарий «небольшого сбоя», эквивалентный сокращению добычи нефти, наблюдавшемуся во время гражданской войны в Ливии в 2011 году, примерно на пятьсот тысяч — два миллиона баррелей в сутки, приведет к росту цен на нефть в диапазоне от $ 93–102 за баррель в четвертом квартале 2023 года, говорится в сообщении ВБ.Сценарий «среднего сбоя», примерно эквивалентного войне в Ираке в 2003 году, сократил бы мировые поставки нефти на 3–5 миллионов баррелей в сутки, что привело бы к росту цен в пределах $ 109–121 за баррель.Сценарий «крупных сбоев» приблизительно соответствует последствиям арабского нефтяного эмбарго 1973 года, в результате которого мировые поставки нефти сократились на 6–8 миллионов баррелей в сутки. Первоначально это привело бы к росту цен до $ 140–157 за баррель, то есть скачку до 75%.«Более высокие цены на нефть, если они будут устойчивыми, неизбежно приведут к росту цен на продовольствие, — заявил Айхан Косе, заместитель главного экономиста Всемирного банка. — Если произойдет серьезный скачок цен на нефть, это приведет к росту инфляции цен на продовольствие, которая уже была повышена во многих развивающихся странах».В свою очередь глава греческой энергетической компании Mytilineos Energy & Metals Эвангелос Митилинеос спрогнозировал рост цен на природный газ до уровня выше € 5000 за тысячу кубометров в случае втягивания в ближневосточный конфликт Ирана. Об этом Митилинеос заявил 26 октября на проходящей в афинском пригороде Лагониси конференции британского журнала The Economist.Как отметил руководитель компании, в результате конфликта на Ближнем Востоке возник риск дестабилизации на международном энергетическом рынке.«Напряженность, вспыхнувшая в секторе Газа, возможная наземная операция Израиля при потенциальном втягивании в противостояние Ирана привели бы к скачку цен на природный газ до невиданного уровня в € 500 за МВт·ч», — заявил Митилинеос.В пересчёте на принятую в России систему ценообразования, речь идёт о € 5250 за тысячу кубометров газа.По мнению греческого бизнесмена, реакцией арабского мира в этом случае будет блокирование транспортировки грузов сжиженного природного газа (СПГ) и закрытие Ормузского пролива между Оманским и Персидским заливами. Через него проходят 25–30% поставок мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ).По оценкам аналитиков, через Ормузский залив поставлялось 20% всей потребляемой в мире нефти и нефтепродуктов. Это в среднем 20,5 млн баррелей в сутки сырой нефти и нефтепродуктов в течение девяти месяцев 2023 года. Катар, поставляющий СПГ также и в Грецию, направляет большую часть объемов СПГ через данный район, и такое развитие событий вызывает беспокойство.Стоит отметить, что израильские власти на фоне обострения конфликта с ХАМАСом ещё 9 октября дали компании Chevron поручение закрыть морское месторождение природного газа Tamar у северного побережья страны, а с 29 октября Израиль полностью прекратил отправлять газ в Египет.В результате Египет, который живет в условиях ежесуточных плановых отключений электроэнергии, вряд ли сможет возобновить экспорт с двух своих СПГ-заводов, на которые приходится до 2,5% мощностей по сжижению газа в мире. Ведь большая часть генерации электроэнергии в Египте (77% выработки в 2022 году) приходится на газовые ТЭС.Газовое месторождение Tamar расположено на шельфе Израиля неподалеку от сектора Газа. От него идёт подводный газопровод EMG, по которому газ поставляется из Израиля в Египет. Эта страна закупает газ с 2018 года в основном для загрузки своих СПГ-заводов в Идку (мощность 7,2 млн тонн, оператор Shell) и Думьяте (5 млн тонн, оператор Eni).Киев пугает Брюссель прекращением транзита российского газаТранзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истекает срок действия контракта между Москвой и Киевом, сообщил 29 октября глава правления «Нафтогаза» Алексей Чернышев.По его словам, Украина продолжает транзит в Европу по своей территории во время продолжающихся боевых действий только потому, что в российском газе в преддверии наступления холодов нуждаются некоторые европейские страны.«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме… Особенно страны, не имеющие выхода к морям», — заявил Чернышев.«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний транзитный контракт в 2019 году. По его условиям, за это время российская компания должна прокачать через Украину 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году, и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.В 2022 году на фоне начала спецоперации на Украине транзит российского газа через территорию этой страны сократился. В мае прошлого года Украина перестала прокачивать газ через одну из двух газоизмерительных станций (ГИС), так как этот маршрут проходит через ЛНР. В результате поставки сократились с 92–99 млн куб. м в сутки в начале мая 2022-го до 41–43 млн куб. м. в последующий период.Транзит через Украину остается фактически единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.Стоит отметить, что отвечая на вопрос о том, будет ли Украина готова продлить контракт, если об этом попросят в Евросоюзе, глава «Нафтогаза» сказал, что пока «каких-либо сигналов» на эту тему от Брюсселя не поступало.Действительно, пока в Европейской комиссии (ЕК) не спешат оценивать перспективы решения Киева не продлевать контракт на транзит газа с Россией.«Соглашение действует до 31 декабря 2024 года… Это достаточно отдаленная перспектива, чтобы попытаться предсказать ситуацию, которая сложится на тот момент», — сообщил 30 октября на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи.

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https://ukraina.ru/20231029/1050580630.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, энергетика, санкции, россия, евросоюз, нефть, газ, транзит, украина