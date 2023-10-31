В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст власть - 31.10.2023 Украина.ру
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В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст власть
В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст власть - 31.10.2023 Украина.ру
В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст власть
Будущее Украины — в тумане. Контрнаступление ВСУ фактически остановлено, идет позиционная война, отнимающая каждый день сотни жизней. Экономика разрушена, Киев рассчитывает только на западную помощь, поступающую в виде кредитов
2023-10-31T04:12
2023-10-31T04:12
эксклюзив
сво
майдан
наркотрафик
анатолий шарий
михаил чаплыга
кость бондаренко
глеб бобров
политика
экономика
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Но эти кредиты придется возвращать, за кредиты придется платить не только жизнями. Кредиторы требуют большего.Украинский политолог Михаил Чаплыга на канале Politeka так обрисовал перспективы: близится новая "фронда". Нужна смена власти, но каким путем? Конституция Украины не предусматривает переноса президентских выборов, а их в настоящих условиях невозможно провести, а если все же провести, то — невозможно признать.При этом нынешняя команда власти в Киеве разочаровала кредиторов, которые требуют полного контроля над "банком" — с передачей бухгалтерии и печати, поскольку активы страны уже значительно меньше предполагаемых вливаний. Нынешняя команда противится, значит — возможен очередной Майдан, "прямая демократия", условия для него создадут. И случиться он может уже в ноябре-декабре, считает эксперт.Возможен транзит власти и иным путем — передача этой самой власти либо спикеру Верховной Рады, либо кому угодно, но -—такой фигуре, которая подпишет все, что нужно кредиторам — и растворится в историческом тумане.Чаплыга отметил также, что до сих пор в стране не объявлено состояние войны. Это удобно для вывода ресурсов сейчас, но может стать проблемой для тех же кредиторов в будущем (будет вал исков в европейские суды и пр.), так что и это может измениться. В общем, некие документы должны быть подписаны, если этого не могут сделать действующие власти, значит, сделают другие, прогнозирует эксперт. По его словам, для кредиторов "лучше, чтобы подписал и.о. — и потом куда-нибудь на Мальдивы исчез".Таковы, по мнению Чаплыги, сценарии кредиторов Киева. При этом сценарий "фронды" неизбежен, для инициирования нового Майдана просто остановят финансовую помощь и прикрутят помощь военную. Но эта "фронда" ничего хорошего рядовым украинцам не несет, как и прежние "революции" на Майдане."Когда дует ветер перемен, сдувает именно пыль", — предупредил аналитик.Он добавил, что нереализованные ненависть и агрессия никуда не денутся, они будут направлены против соседа, против продавца, против случайного человека на улице… Но никак не на власть – "она далеко".Что ж, эта картина знакома по прежним "революциям". Как отмечает живущий в Испании известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, на Украине так уж сложилось, что каждая новая власть — хуже прежней. В своем резонансном расследовании деятельности наркокартеля "Химпром" блогер приходит к выводу: не исключено, что при очередном переделе власти она упадет в руки заправилам наркобизнеса."Я, во всяком случае, задумался: а нет ли у них плана — в связке с силовыми структурами, немножко не то, что выйти из-под контроля, а стать самостоятельной структурой и захватить власть в Украине?", — сказал Шарий в очередной серии своего расследования. Задуматься об этом заставляют записи разговоров наркоторговцев и намеки вероятного главы наркокартеля – мол, Украина такая страна — "не как Россия – здесь власть очень быстро меняется". В других эпизодах тоже идут посылы о возможной смене власти."Интересно, кто дает такого рода установки главе наркокартеля, который обладает колоссальным влиянием на спецслужбы Украины, потому что спецслужбы находятся практически на содержании у наркокартеля, а деньги на содержание спецслужб берутся от умирающих школьников, которые под "солями" прыгают из окон, шагают с крыш и так далее. Получается, в связке со спецслужбами наркокартель желает сменить власть в Украине", — сделал вывод Шарий. Он добавил: "Смотрите, власть в Украине сменялась всегда на более худшую – ну, такая история у нас. После Зеленского, в принципе, может прийти только наркокартель".Напомним, в ночь на 24 октября неизвестные забросали "коктейлями Молотова" дом Анатолия Шария в испанской Таррагоне. Блогер заявил, что это была попытка наркокартеля уже не запугать его, но уничтожить его и его семью. Европейские спецслужбы проводят расследование.Что до кредитов и того, чем придется – да уже и приходится — расплачиваться, то украинцы все понимают. В комментариях к видео одного популярного киевского блогера, говорящего не о политике, а просто показывающего, как живет столица, читаем (перевод с украинского – Ред.): приятно увидеть Киев, но где наша национальная гордость — "продали за копейки, раньше мы гремели на весь мир, нас уважали, говорили, что мы великий народ, а сейчас с протянутой рукой ходим и побираемся, набрали уже столько кредитов, что даже наши праправнуки не смогут выплатить, поскольку некому работать, молодые перспективные люди покинули страну, остались одни старики и дети".Может быть, перспектива передачи всех украинских активов, включая людей (границы ведь закрыты), в руки наднациональных корпораций, а власти — в руки наркомафии, покажется сейчас кому-то невероятной. Невероятное "завтра". Но что представляет из себя Украина уже сегодня?Луганский писатель Глеб Бобров (ветеран-"афганец", автор книги "Эпоха мертворожденных") определяет нынешнюю подвластную нацистам страну так: "Украина сегодня — хрестоматийный пример фашистского государства". Как так могло получиться?"Киеву удалось сформировать агрессивное националистическое ядро и посредством СМИ задурманить населению мозги. Главный признак фашизма — не свастика, римское приветствие, марши ветеранов "Галичины" и запрет оппозиции. В первую очередь это готовность использовать военную машину, чтобы физически уничтожать тех, кто не поддерживает линию партии. Как внутри страны, так и за ее пределами", — пояснил Глеб Бобров в интервью РИА Новости.Это уже сегодня. Еще вчера это казалось невероятным... А что же завтра? Украинцам обещают это "завтра" светлым и "европейским". Официальный Киев рассчитывает на начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом Владимир Зеленский заявил 26 октября участникам заседания Евросовета на уровне лидеров государств ЕС. Внутри страны информационная политика (единый телемарафон и пр.) такова, что сих пор большинство украинцев продолжают верить в "европейское будущее" страны, Но верят они по принципу Тертуллиана — "Верую, ибо абсурдно", считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он в интервью одному из ютуб-каналов отметил, что Евросоюз сейчас – это "лебедь, рак и щука", которые тянут в разные стороны. И чем больше будет расширяться ЕС, тем менее управляемой будет его политика.Кроме того, "евроверы" не понимают, как функционирует Евросоюз. Например, они упускают, что при вступлении в ЕС введут квоты – что стране можно производить, чего нельзя. Это уже прошли другие страны, отказавшиеся от целых сегментов своих экономик. И как бы не случилось так, сказал эксперт, что Украине оставят квоту только на производство солнечного масла и рапса. Что ж, для такой экономики и много людей не понадобится.
https://ukraina.ru/20231030/1050601163.html
https://ukraina.ru/20231028/1050544870.html
https://ukraina.ru/20231025/1050452311.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, сво, майдан, наркотрафик, анатолий шарий, михаил чаплыга, кость бондаренко, глеб бобров, политика, экономика, эксперты
Эксклюзив, СВО, Майдан, наркотрафик, Анатолий Шарий, Михаил Чаплыга, Кость Бондаренко, Глеб Бобров, политика, экономика, эксперты

В ожидании нового Майдана. Украинские эксперты о том, кому Зеленский отдаст власть

04:12 31.10.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Будущее Украины — в тумане. Контрнаступление ВСУ фактически остановлено, идет позиционная война, отнимающая каждый день сотни жизней. Экономика разрушена, Киев рассчитывает только на западную помощь, поступающую в виде кредитов
Но эти кредиты придется возвращать, за кредиты придется платить не только жизнями. Кредиторы требуют большего.
Украинский политолог Михаил Чаплыга на канале Politeka так обрисовал перспективы: близится новая "фронда". Нужна смена власти, но каким путем? Конституция Украины не предусматривает переноса президентских выборов, а их в настоящих условиях невозможно провести, а если все же провести, то — невозможно признать.
При этом нынешняя команда власти в Киеве разочаровала кредиторов, которые требуют полного контроля над "банком" — с передачей бухгалтерии и печати, поскольку активы страны уже значительно меньше предполагаемых вливаний.
Нынешняя команда противится, значит — возможен очередной Майдан, "прямая демократия", условия для него создадут. И случиться он может уже в ноябре-декабре, считает эксперт.
Возможен транзит власти и иным путем — передача этой самой власти либо спикеру Верховной Рады, либо кому угодно, но -—такой фигуре, которая подпишет все, что нужно кредиторам — и растворится в историческом тумане.
Чаплыга отметил также, что до сих пор в стране не объявлено состояние войны. Это удобно для вывода ресурсов сейчас, но может стать проблемой для тех же кредиторов в будущем (будет вал исков в европейские суды и пр.), так что и это может измениться. В общем, некие документы должны быть подписаны, если этого не могут сделать действующие власти, значит, сделают другие, прогнозирует эксперт.
По его словам, для кредиторов "лучше, чтобы подписал и.о. — и потом куда-нибудь на Мальдивы исчез".
- РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 12:31
"К стенке их! Всех". Украинские эксперты и политики о нехватке тепла в странеУкраину ждет "черная зима", города могут остаться без тепла и света; непонятно, как украинцам эту зиму пережить. Кроме обычного физического тепла, в обществе явно не хватает и тепла душевного, что тоже может привести к самым тяжелым последствиям. Об этом сейчас говорят украинские эксперты и политики
Таковы, по мнению Чаплыги, сценарии кредиторов Киева. При этом сценарий "фронды" неизбежен, для инициирования нового Майдана просто остановят финансовую помощь и прикрутят помощь военную. Но эта "фронда" ничего хорошего рядовым украинцам не несет, как и прежние "революции" на Майдане.
"Когда дует ветер перемен, сдувает именно пыль", — предупредил аналитик.
Он добавил, что нереализованные ненависть и агрессия никуда не денутся, они будут направлены против соседа, против продавца, против случайного человека на улице… Но никак не на власть – "она далеко".
Что ж, эта картина знакома по прежним "революциям". Как отмечает живущий в Испании известный украинский журналист и блогер Анатолий Шарий, на Украине так уж сложилось, что каждая новая власть — хуже прежней.
В своем резонансном расследовании деятельности наркокартеля "Химпром" блогер приходит к выводу: не исключено, что при очередном переделе власти она упадет в руки заправилам наркобизнеса.
"Я, во всяком случае, задумался: а нет ли у них плана — в связке с силовыми структурами, немножко не то, что выйти из-под контроля, а стать самостоятельной структурой и захватить власть в Украине?", — сказал Шарий в очередной серии своего расследования.
Задуматься об этом заставляют записи разговоров наркоторговцев и намеки вероятного главы наркокартеля – мол, Украина такая страна — "не как Россия – здесь власть очень быстро меняется". В других эпизодах тоже идут посылы о возможной смене власти.
"Интересно, кто дает такого рода установки главе наркокартеля, который обладает колоссальным влиянием на спецслужбы Украины, потому что спецслужбы находятся практически на содержании у наркокартеля, а деньги на содержание спецслужб берутся от умирающих школьников, которые под "солями" прыгают из окон, шагают с крыш и так далее. Получается, в связке со спецслужбами наркокартель желает сменить власть в Украине", — сделал вывод Шарий.
Он добавил: "Смотрите, власть в Украине сменялась всегда на более худшую – ну, такая история у нас. После Зеленского, в принципе, может прийти только наркокартель".
Напомним, в ночь на 24 октября неизвестные забросали "коктейлями Молотова" дом Анатолия Шария в испанской Таррагоне. Блогер заявил, что это была попытка наркокартеля уже не запугать его, но уничтожить его и его семью. Европейские спецслужбы проводят расследование.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 04:21
Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозреваютНа Украине начинают постепенно пересматривать ценность "достижений" Майдана. Начинают сравнивать, "за что стояли" и что из этого вышло. Стояли будто бы за свободу, а свободы не просто все меньше, но страну просто превращают в концлагерь, начинают прозревать бывшие пламенные майданщики
Что до кредитов и того, чем придется – да уже и приходится — расплачиваться, то украинцы все понимают.
В комментариях к видео одного популярного киевского блогера, говорящего не о политике, а просто показывающего, как живет столица, читаем (перевод с украинского – Ред.): приятно увидеть Киев, но где наша национальная гордость — "продали за копейки, раньше мы гремели на весь мир, нас уважали, говорили, что мы великий народ, а сейчас с протянутой рукой ходим и побираемся, набрали уже столько кредитов, что даже наши праправнуки не смогут выплатить, поскольку некому работать, молодые перспективные люди покинули страну, остались одни старики и дети".
Может быть, перспектива передачи всех украинских активов, включая людей (границы ведь закрыты), в руки наднациональных корпораций, а власти — в руки наркомафии, покажется сейчас кому-то невероятной. Невероятное "завтра". Но что представляет из себя Украина уже сегодня?
Луганский писатель Глеб Бобров (ветеран-"афганец", автор книги "Эпоха мертворожденных") определяет нынешнюю подвластную нацистам страну так: "Украина сегодня — хрестоматийный пример фашистского государства".
Как так могло получиться?
"Киеву удалось сформировать агрессивное националистическое ядро и посредством СМИ задурманить населению мозги. Главный признак фашизма — не свастика, римское приветствие, марши ветеранов "Галичины" и запрет оппозиции.
В первую очередь это готовность использовать военную машину, чтобы физически уничтожать тех, кто не поддерживает линию партии. Как внутри страны, так и за ее пределами", — пояснил Глеб Бобров в интервью РИА Новости.
Это уже сегодня. Еще вчера это казалось невероятным... А что же завтра? Украинцам обещают это "завтра" светлым и "европейским".
Официальный Киев рассчитывает на начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Об этом Владимир Зеленский заявил 26 октября участникам заседания Евросовета на уровне лидеров государств ЕС. Внутри страны информационная политика (единый телемарафон и пр.) такова, что сих пор большинство украинцев продолжают верить в "европейское будущее" страны,
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 06:23
"Миллионы людей потеряны для страны навсегда". Лариса Шеслер о происходящем на УкраинеМиллионы украинцев сейчас проживают вне пределов Украины. И, естественно, мужчины не хотят заезжать обратно, потому что понимают, что им угрожает: их просто схватят, и они станут "пушечным мясом", считает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер
Но верят они по принципу Тертуллиана — "Верую, ибо абсурдно", считает украинский политолог Кость Бондаренко. Он в интервью одному из ютуб-каналов отметил, что Евросоюз сейчас – это "лебедь, рак и щука", которые тянут в разные стороны. И чем больше будет расширяться ЕС, тем менее управляемой будет его политика.
Кроме того, "евроверы" не понимают, как функционирует Евросоюз. Например, они упускают, что при вступлении в ЕС введут квоты – что стране можно производить, чего нельзя. Это уже прошли другие страны, отказавшиеся от целых сегментов своих экономик.
И как бы не случилось так, сказал эксперт, что Украине оставят квоту только на производство солнечного масла и рапса.
Что ж, для такой экономики и много людей не понадобится.
 
ЭксклюзивСВОМайданнаркотрафикАнатолий ШарийМихаил ЧаплыгаКость БондаренкоГлеб Бобровполитикаэкономикаэксперты
 
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