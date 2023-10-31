https://ukraina.ru/20231031/1050518436.html

Виктор Водолацкий: кто он

Виктор Водолацкий: кто он - 31.10.2023 Украина.ру

Виктор Водолацкий: кто он

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

2023-10-31T15:46

2023-10-31T15:46

2023-10-31T15:46

новости

виктор водолацкий

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Виктор Петрович Водолацкий родился 19 августа 1957 года в селе Стефанидинодаре Азовского района Ростовской области. С 1974 года — слесарь-ремонтник, сантехник.Прошёл срочную военную службу в Советской армии. Состоял в комсомоле, был кандидатом в члены КПСС. С 1985 по 1990 год работал на предприятии объединённых котельных г. Азова Ростовской области, прошёл путь от инженера-теплотехника до директора; затем — заместитель генерального директора объединения «Ростовоблтеплокоммунэнерго». В 1987 году получил диплом строительного техникума (Ростов-на-Дону).С 1992 года — первый заместитель мэра города Азова. 27 марта 1994 года был избран депутатом Азовской городской думы первого созыва. В 1995 году окончил психологический специальный очно-заочный факультет Ростовского государственного университета.В 1996 году окончил экономический факультет Ростовского государственного университета.В 1998 году в Ростовском университете защитил диссертацию на тему «Организационные структуры социально-административного управления», получив степень кандидат социологических наук.С 1999 года — заместитель губернатора Ростовской области по вопросам казачества и экологии.С 2002 года — заместитель губернатора Ростовской области — руководитель представительства Администрации Ростовской области при Правительстве Российской Федерации. В 2003 году баллотировался в Госдуму по списку «Единой России». В 2006 году окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ.2 декабря 2007 года избран депутатом Государственной думы пятого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «Единая Россия».В 2011 году в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону защитил диссертацию. С 2007 по 2021 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы V, VI и VII созывов, выступил соавтором 333 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.В 2021 году в Госдуме получил должность первого зампреда комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Обладатель звания Герой Луганской Народной Республики, ордена Мужества, ордена Почёта, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Благодарность Президента Российской Федерации, ордена Почёта и других.Женат, двое детей.

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новости, виктор водолацкий