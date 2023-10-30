https://ukraina.ru/20231030/1050619014.html

Медицина лучше и работа есть: треть молодых украинцев уехали в Россию во время СВО

Медицина лучше и работа есть: треть молодых украинцев уехали в Россию во время СВО - 30.10.2023 Украина.ру

Медицина лучше и работа есть: треть молодых украинцев уехали в Россию во время СВО

А еще в России можно избежать мобилизации в ВСУ. О причинах переезда украинцы рассказали в анонимных опросах Global Service и Euporean Migration Support Bureau

2023-10-30T17:44

2023-10-30T17:44

2023-10-30T17:44

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Порядка 30% молодых украинцев с февраля 2022 года переехали в Россию – сами или по настоянию родителей. В анонимных опросах более 6 тыс. украинцев признались, что в РФ было проще всего попасть, в том числе потому что в России у многих живут родственники.В качестве веского повода респонденты также называли отсутствие языкового барьера для учебы, работы и общения, а также простой порядок получения вида на жительство и паспорта. Многие отмечают, что в России "лучше с экономикой (несмотря на санкции), инфраструктурой, образованием", а значит имеется выбор работы – "не только тяжелый труд (в поле, сервисе, и т. д.)". При этом жизнь и аренда дешевле, чем в Польше, Германии.Важным для многих стал тот факт, что в случае переезда в Россию, шансы попасть под мобилизацию невелики.Более половины, около 54%, переехавших в РФ комфортно, 20% заявили, что "тошно, но приходится терпеть и скрывать это", а 26% сказали, что им "все равно, в какой стране жить".

https://ukraina.ru/20231025/1050472198.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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