https://ukraina.ru/20231029/1050583660.html

Новый мир: Израиль против ООН

Новый мир: Израиль против ООН - 29.10.2023 Украина.ру

Новый мир: Израиль против ООН

Генассамблея ООН в пятницу, 27 октября, приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За проголосовали 120 стран, всего 14 – против (среди них США и Израиль). Воздержались 45 стран, в том числе Украина

2023-10-29T13:56

2023-10-29T13:56

2023-10-29T13:56

эксклюзив

оон

израиль

хамас

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Постпред Израиля отреагировал резкой критикой и отметил, что ООН лишилась легитимности. Тем временем ситуация в ночь на субботу на Ближнем Востоке перешла в новую горячую фазу.Что будет дальше, прогнозировали эксперты и лидеры мнений в соцсетях.Журналист Максим Юсин:Продолжаю анализировать европейский расклад при голосовании в ООН резолюции, требующей прекращения огня в секторе Газа и при этом не осуждающей Хамас.Вносили проект арабские страны, в Израиле к резолюции отнеслись крайне враждебно. Евросоюз, в отличие от голосований в ООН, касавшихся России, на сей раз не настаивал на единой позиции всех государств-членов. И в итоге получилась очень интересная картина.ЕС раскололся на три группы. Восемь стран поддержали резолюцию (по версии Израиля, перешли во враждебный лагерь). 15 — воздержались. Четыре проголосовали против — вместе с самим Израилем, США, Науру, Микронезией, Маршалловыми островами (всего против было подано 14 голосов).Итак, кто из 27 членов ЕС голосовал за (читай — против Израиля)? Испания, Португалия, Мальта, Словения, Ирландия, Бельгия, Люксембург и постоянный член Совбеза с правом вето — Франция. (Кстати, три страны-основательницы ЕС из шести). Добавим к списку поддержавших резолюцию не входящих в ЕС, но тесно с ним сотрудничающих Норвегию и Швейцарию.Кто воздержался? Германия, Италия, Голландия, Польша, три балтийские страны, Словакия, Кипр, Греция, Финляндия, Швеция, Дания, Болгария и Румыния. Кто голосовал против? Австрия, Венгрия, Хорватия, Чехия. На что хочется обратить внимание?Из четырех стран ЕС, проявивших максимальную солидарность с Израилем, три (Австрия, Венгрия, Хорватия) несут на себе груз особой ответственности перед евреями со времен Второй Мировой войны. Видимо, этот комплекс вины в какой-то степени и определил их голосование. Показательно, что главный виновник Холокоста, Германия, против голосовать не стала — воздержалась.Ещё один момент. На моей памяти это был первый случай, когда Хорватия и Словения (две страны, возглавлявших в свое время процесс распада Югославии) голосовали не просто по-разному, но — прямо противоположно.И, наконец, Франция. Показательно, что она не стала воздерживаться (как ее традиционный партнер Германия или как другой постоянный член Совбеза Великобритания). Страна с самыми большими в ЕС мусульманской и еврейской диаспорами сделала свой выбор.Украинский экономист Алексей Кущ:Генассамблея ООН сделала последнюю попытку остановить катастрофу в Секторе Газа - большинство стран проголосовало за прекращение боевых действий. Скорее всего, как я и писал, Газа станет тем факелом, который зажжет арабский мир, на что и рассчитывал ХАМАС (а Израиль, скорее всего, зайдет в эту ловушку).Уже в ближайшее время мы сможем увидеть арабо-иранский и суннитско-шиитский консенсус на Ближнем Востоке в отношении Израиля. Во всяком случае, такая вероятность есть. Огонь с Ближнего Востока способен трансформироваться в полноценную. Революцию Глобального Юга и начаться она может с .... Турции.И вообще, структура стран, голосовавших в ООН за прекращение огня в Газе, очень четко иллюстрирует будущий раздел Мира.Политик Дмитрий Василец:Израиль ответил на требование Генассамблеи ООН по прекращению огня в Секторе Газа. Цитата: «Мы категорически отвергаем презренный призыв ООН к прекращению огня. Израиль намерен действовать по ликвидации Хамаса точно так же, как мир действовал против нацистов и ИГИЛ*».Проблема лишь в том, что нацистов и террористов ИГИЛ* уничтожали с одобрения всего мира (даже когда США финансировали террористов ИГИЛ*), а Израиль коллективное требование абсолютного большинства стран мира тупо проигнорировал, презренно наплевав на всех.По наивности, Израиль и США ведут себя как «хозяева мира», судя по надменной риторике. Жаль, расплачиваться за это будут не американские с израильскими политиками, а простые евреи.Украинский политик Борислав Береза:Генасамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. С тем же результатом они могут принять решение, что все убитые 7 октября ХАМАСом должны ожить. Результативность такая же.Журналист и депутат Госдумы Евгений Попов:Крутое голосование по Ближнему Востоку. Новый мир.Журналист Василий Апасов:В общем, ближайшие дни. Израиль vs ООН. Заваруха в мире невероятная.Глава Россотрудничества Евгений Примаков:Ну что, коллеги, сказав «Алеф», говорите «Бет» = осталось заявить о формальном выходе из ООН. Будете первыми? Прикончите? Покажете путь и пример? Раз ужМы всерьез беремся за Третью мировую, то судьба ООН должна повторить Лигу Наций, логично.Народный депутат Украины Евгений Шевченко:Представитель ЦАХАЛ назвал расширение военных действий не началом наземной операции. А тогда что это? И что такое военные действия? У нас еще один новый термин гибридной войны?Такими темпами слово «война» будет запрещена Совбезом ООН. Мир под управлением циников. Планету погубит не ядерное оружие. Жизнь на земле уничтожат информационные технологии. От которых у людей и так уже крышу сносит.Все традиционные устои разрушаются. Формулировки и термины перестали нести конкретный направленный смысл действий. Выход один. Всех переизбрать. Кеннеди Воскреснет! Мир спасет.* Организация запрещена в РФОрфография и пунктуация авторов сохранены

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эксклюзив, оон, израиль, хамас