https://ukraina.ru/20231029/1050581674.html

СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области

СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области - 29.10.2023 Украина.ру

СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области

Мужчине, напавшему на депутата, грозит наказание в виде исправительных работ

2023-10-29T13:01

2023-10-29T13:01

2023-10-29T13:01

новости

украина

верховная рада

народные депутаты

николай тищенко

нападение

львовская область

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На депутата Верховной Рады Николая Тищенко напали во Львовской области. Об этом 29 октября сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в посёлке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", - сообщил изданию источник.Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.Как сообщало издание Украина.ру, в начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николай Тищенко, Алексея Гончаренко и Михаила Радуцкого.В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.

https://ukraina.ru/20231006/1049975554.html

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новости, украина, верховная рада, народные депутаты, николай тищенко, нападение, львовская область