СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
Мужчине, напавшему на депутата, грозит наказание в виде исправительных работ
На депутата Верховной Рады Николая Тищенко напали во Львовской области. Об этом 29 октября сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в посёлке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", - сообщил изданию источник.
Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николай Тищенко, Алексея Гончаренко и Михаила Радуцкого.
В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
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