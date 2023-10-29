СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области - 29.10.2023 Украина.ру
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СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области
СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области - 29.10.2023 Украина.ру
СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области
Мужчине, напавшему на депутата, грозит наказание в виде исправительных работ
2023-10-29T13:01
2023-10-29T13:01
новости
украина
верховная рада
народные депутаты
николай тищенко
нападение
львовская область
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На депутата Верховной Рады Николая Тищенко напали во Львовской области. Об этом 29 октября сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах."Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в посёлке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", - сообщил изданию источник.Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.Как сообщало издание Украина.ру, в начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николай Тищенко, Алексея Гончаренко и Михаила Радуцкого.В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, верховная рада, народные депутаты, николай тищенко, нападение, львовская область
Новости, Украина, Верховная Рада, народные депутаты, Николай Тищенко, нападение, Львовская область

СМИ: на депутата Рады Николая Тищенко совершено нападение во Львовской области

13:01 29.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
- РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / NikolayTishenko
Читать в
Мужчине, напавшему на депутата, грозит наказание в виде исправительных работ
На депутата Верховной Рады Николая Тищенко напали во Львовской области. Об этом 29 октября сообщило издание Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в посёлке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой", - сообщил изданию источник.
Мужчине который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале октября в Верховной Раде Украины произошел конфликт с участием Николай Тищенко, Алексея Гончаренко и Михаила Радуцкого.
В январе этого года Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" из-за его поездки в Тайланд. По решению Совета нацбезопасности и обороны депутаты парламента и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
6 октября, 17:29
Драки и скандалы в Верховной Раде, паспорта Коломойского*, Брюссель предал Европу. Итоги 6 октябряВерховная Рада Украины 11 часов рассматривала правки в закон о бюджете – не без драк и эксцессов; Суд рассмотрел апелляционную жалобу олигарха Коломойского*; премьер-министр Венгрии выступил против политики ЕС
 
НовостиУкраинаВерховная Раданародные депутатыНиколай ТищенконападениеЛьвовская область
 
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