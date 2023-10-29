https://ukraina.ru/20231029/1050580511.html

Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать

Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать - 29.10.2023 Украина.ру

Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать

Фарион полагает, что таких граждан нужно отправлять на нулевую позицию или заставлять рыть окопы для солдат ВСУ

2023-10-29T11:11

2023-10-29T11:11

2023-10-29T11:11

новости

ирина фарион

русскоязычные

украинский язык

наказание

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Русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, следует утилизировать. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".Так политик прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке."Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. (...) Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — заявила Фарион.Как сообщало издание Украина.ру, на днях в Киеве две пассажирки потребовали от водителя такси разговаривать с ними на украинском. Водитель отказался и попросил их покинуть машину. Позже компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.

https://ukraina.ru/20231026/1050516968.html

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новости, ирина фарион, русскоязычные, украинский язык, наказание