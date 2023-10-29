Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать - 29.10.2023 Украина.ру
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Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать
Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать - 29.10.2023 Украина.ру
Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать
Фарион полагает, что таких граждан нужно отправлять на нулевую позицию или заставлять рыть окопы для солдат ВСУ
2023-10-29T11:11
2023-10-29T11:11
новости
ирина фарион
русскоязычные
украинский язык
наказание
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Русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, следует утилизировать. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".Так политик прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке."Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. (...) Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — заявила Фарион.Как сообщало издание Украина.ру, на днях в Киеве две пассажирки потребовали от водителя такси разговаривать с ними на украинском. Водитель отказался и попросил их покинуть машину. Позже компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, ирина фарион, русскоязычные, украинский язык, наказание
Новости, Ирина Фарион, русскоязычные, украинский язык, наказание

Фарион: жителей Украины, отказывающихся разговаривать на украинском, следует утилизировать

11:11 29.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / ВО СвободаИрина Фарион
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
© commons.wikimedia.org / ВО Свобода
Читать в
Фарион полагает, что таких граждан нужно отправлять на нулевую позицию или заставлять рыть окопы для солдат ВСУ
Русскоязычных жителей Украины, отказывающихся переходить на государственный язык, следует утилизировать. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в интервью программе "Говорит большой Львов".
Так политик прокомментировала недавний скандал с киевским таксистом, который отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке.
"Для таких надо создать штраф-батальон. Чтобы сразу отправить на нулевую позицию или чтобы они окопы для наших святых солдат рыли. (...) Такие люди заслуживают лишь одного — полной и абсолютной утилизации", — заявила Фарион.
Как сообщало издание Украина.ру, на днях в Киеве две пассажирки потребовали от водителя такси разговаривать с ними на украинском. Водитель отказался и попросил их покинуть машину. Позже компания Bolt, предоставляющая услуги перевозок, заблокировала мужчину и отстранила его от работы.
Такси
26 октября, 17:35
Киевского таксиста, говорящего на русском, обмудсмен госязыка Украины пообещал найти и наказатьТаксист, выгнавший пассажиров из-за их законодательного требования говорить по-украински, не сможет избежать наказания. Об этом заявил омбудсмен по защите государственного языка Тарас Кремень, комментируя инцидент, произошедший в Киеве
 
НовостиИрина Фарионрусскоязычныеукраинский языкнаказание
 
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