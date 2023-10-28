Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружием - 28.10.2023 Украина.ру
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Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружием
Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружием - 28.10.2023 Украина.ру
Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружием
Запад вынуждает Украину производить вооружения для ВСУ вдобавок к тому, что постсоветская республика ведёт "свою неудачную войну в союзе с НАТО против России". Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.
2023-10-28T17:30
2023-10-28T17:31
новости
украина
палестина
палестино-израильский конфликт
израиль
сми
военная помощь
военный эксперт
ближний восток
владимир зеленский
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Эскалация военных действий между израильтянами и палестинцами была встречена с большим раздражением в правящих кругах Украины, констатировал телеканал. Он отметил, что расширение этого конфликта "заставляет украинские власти опасаться снижения внимания Запада и его поддержки войны против России"."Подобно израильскому режиму на Ближнем Востоке, Украина стала форпостом западного империалистического мира в Восточной Европе. С 2014 года Украина используется Западом для наказания тех, кто противостоит империалистическому вмешательству или доминированию, как, например, то, что случилось с народами Донбасса и Крыма после государственного переворота 2014 года на Украине", - сказано в публикации.По информации телеканала, Владимир Зеленский желал прибыть в Израиль со словами поддержки, однако израильтяне посчитали его имидж токсичным и решительно отказали. Украинский политик рассчитывал на израильское оружие, однако теперь об этом не может быть и речи – Израиль забирает то, что США и Южная Корея направляли на Украину, а союзники Вашингтона в Европе жалуются на свои опустошённые из-за ВСУ склады."Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Но это чрезвычайно сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации (после распада Советской Украины), стимулируемой политикой жесткой экономии, навязанной Международным валютным фондом и другими западными финансовыми агентствами. И это не говоря уже о катастрофической нехватке квалифицированных заводских рабочих, инженеров и т. д., вызванной нынешним военным призывом. Миллионы украинских женщин бежали за границу, а многие квалифицированные мужчины были насильно мобилизованы в армию. В Украине просто не хватает человеческих ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры", - констатировал панарабский телеканал.Нынешнему руководству Украины нечем компенсировать нехватку не только квалифицированных рабочих, но и заводов, технологий и специальных компонентов, отметили опрошенные телеканалом эксперты. Не хватает даже разнорабочих и нормального электроснабжения. Всё это дополняется проблемами логистики, которой угрожает ударами российская армия.
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новости, украина, палестина, палестино-израильский конфликт, израиль, сми, военная помощь, военный эксперт, ближний восток, владимир зеленский, сша, ес, южная корея, впк, оружие, торговля оружием, боеприпасы, война, россия, сво, госпереворот, империализм
Новости, Украина, Палестина, Палестино-израильский конфликт, Израиль, СМИ, военная помощь, военный эксперт, Ближний Восток, Владимир Зеленский, США, ЕС, Южная Корея, ВПК, оружие, торговля оружием, боеприпасы, война, Россия, СВО, госпереворот, империализм

Al Mayadeen: Запад переводит Украину на самообеспечение оружием

17:30 28.10.2023 (обновлено: 17:31 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПредприятия ВПК Украины во Львове
Предприятия ВПК Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Запад вынуждает Украину производить вооружения для ВСУ вдобавок к тому, что постсоветская республика ведёт "свою неудачную войну в союзе с НАТО против России". Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.
Эскалация военных действий между израильтянами и палестинцами была встречена с большим раздражением в правящих кругах Украины, констатировал телеканал. Он отметил, что расширение этого конфликта "заставляет украинские власти опасаться снижения внимания Запада и его поддержки войны против России".
"Подобно израильскому режиму на Ближнем Востоке, Украина стала форпостом западного империалистического мира в Восточной Европе. С 2014 года Украина используется Западом для наказания тех, кто противостоит империалистическому вмешательству или доминированию, как, например, то, что случилось с народами Донбасса и Крыма после государственного переворота 2014 года на Украине", - сказано в публикации.
По информации телеканала, Владимир Зеленский желал прибыть в Израиль со словами поддержки, однако израильтяне посчитали его имидж токсичным и решительно отказали. Украинский политик рассчитывал на израильское оружие, однако теперь об этом не может быть и речи – Израиль забирает то, что США и Южная Корея направляли на Украину, а союзники Вашингтона в Европе жалуются на свои опустошённые из-за ВСУ склады.
"Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Но это чрезвычайно сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации (после распада Советской Украины), стимулируемой политикой жесткой экономии, навязанной Международным валютным фондом и другими западными финансовыми агентствами. И это не говоря уже о катастрофической нехватке квалифицированных заводских рабочих, инженеров и т. д., вызванной нынешним военным призывом. Миллионы украинских женщин бежали за границу, а многие квалифицированные мужчины были насильно мобилизованы в армию. В Украине просто не хватает человеческих ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры", - констатировал панарабский телеканал.
Нынешнему руководству Украины нечем компенсировать нехватку не только квалифицированных рабочих, но и заводов, технологий и специальных компонентов, отметили опрошенные телеканалом эксперты. Не хватает даже разнорабочих и нормального электроснабжения. Всё это дополняется проблемами логистики, которой угрожает ударами российская армия.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Вчера, 22:27
Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия СШААмериканские производители оружия пожаловались журналистам на высокую загрузку из-за украинского и палестино-израильского конфликтов. Издание Hill сообщает что изготовители не справляются с количеством заказов
 
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