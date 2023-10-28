https://ukraina.ru/20231028/1050572888.html
Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров - 28.10.2023 Украина.ру
Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
Владимир Зеленский и его окружение всё меньше прислушиваются к Западу. Об этом в опубликованном 28 интервью белорусскому государственному информагенству "БелТА" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2023-10-28T12:49
2023-10-28T12:49
2023-10-28T12:49
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"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями", – сказал глава МИД России.Лавров отметил также, что у Зеленского растут претензии к США и ЕС, которые продолжают "науськивать киевский режим" ради продолжения боевых действий.Министр иностранных дел России 26 октября прибыл в Минск, где провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и Александром Лукашенко. Минск в те дни принимал гостей международной конференции по евразийской безопасности.
https://ukraina.ru/20231028/1050570024.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, мид рф, украина, россия, сво, ес, сша, международные отношения, политика, дипломатия
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, Украина, Россия, СВО, ЕС, США, международные отношения, политика, дипломатия
Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров
Владимир Зеленский и его окружение всё меньше прислушиваются к Западу. Об этом в опубликованном 28 интервью белорусскому государственному информагенству "БелТА" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.