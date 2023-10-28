https://ukraina.ru/20231028/1050572888.html

Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров

Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров - 28.10.2023 Украина.ру

Запад побаивается выращенного на Украине монстра - Лавров

Владимир Зеленский и его окружение всё меньше прислушиваются к Западу. Об этом в опубликованном 28 интервью белорусскому государственному информагенству "БелТА" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

2023-10-28T12:49

2023-10-28T12:49

2023-10-28T12:49

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"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что Зеленский и его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями", – сказал глава МИД России.Лавров отметил также, что у Зеленского растут претензии к США и ЕС, которые продолжают "науськивать киевский режим" ради продолжения боевых действий.Министр иностранных дел России 26 октября прибыл в Минск, где провёл переговоры с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником и Александром Лукашенко. Минск в те дни принимал гостей международной конференции по евразийской безопасности.

https://ukraina.ru/20231028/1050570024.html

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новости, сергей лавров, мид рф, украина, россия, сво, ес, сша, международные отношения, политика, дипломатия