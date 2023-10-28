ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ - 28.10.2023 Украина.ру
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ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ
ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ - 28.10.2023 Украина.ру
ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ
Дежурные силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотников ВСУ на территорию России - перехватили четыре БПЛА самолётного типа над Орловской областью и два - над Тульской. Об этом утром 28 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-10-28T10:42
2023-10-28T10:42
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", - говорится в сообщении ведомства.О подробностях произошедшего информации на данный момент не поступало.Вечером 27 октября сообщалось об уничтожении украинского беспилотника, пытавшегося атаковать объект на территории Курской областью.
https://ukraina.ru/20231027/1050564056.html
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новости, россия, орловская область, тульская область, пво, бпла, украина, всу
Новости, Россия, Орловская область, Тульская область, ПВО, БПЛА, Украина, ВСУ

ПВО перехватила четыре украинских БПЛА над Орловской и два над Тульской областью - МО РФ

10:42 28.10.2023
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramобломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область
обломки БПЛА Ту-143 «Рейс» Курская область - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
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Дежурные силы ПВО пресекли массированную атаку беспилотников ВСУ на территорию России - перехватили четыре БПЛА самолётного типа над Орловской областью и два - над Тульской. Об этом утром 28 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Орловской области и два над территорией Тульской области", - говорится в сообщении ведомства.
О подробностях произошедшего информации на данный момент не поступало.
Вечером 27 октября сообщалось об уничтожении украинского беспилотника, пытавшегося атаковать объект на территории Курской областью.
Выборы в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
27 октября, 20:54
Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛАГермания за неделю поставила на Украину одну обещанную ранее систему противовоздушной обороны, пять надводных беспилотников и радар для наблюдения за воздушным пространством. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
 
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