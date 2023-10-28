Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 28.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231028/1050568450.html
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 28.10.2023 Украина.ру
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Об этом 28 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-10-28T05:40
2023-10-28T05:41
новости
россия
днр
южно-донецкое направление
сво
вс рф
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/42/1010324280_0:88:2562:1529_1920x0_80_0_0_fa7db808af7e87dbfcf9a588483e4817.jpg
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении.По данным Минобороны, действующие на Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю улучшили своё положение по переднему краю. Потери противника составили более 885 солдат, один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
https://ukraina.ru/20231028/1050555031.html
южно-донецкое направление
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/42/1010324280_182:0:2459:1708_1920x0_80_0_0_1eae0476d3895c9caee77464833ee1a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу
Новости, Россия, ДНР, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ

Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

05:40 28.10.2023 (обновлено: 05:41 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкУчения ВВС и ПВО на юге России
Учения ВВС и ПВО на юге России - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Об этом 28 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении.
По данным Минобороны, действующие на Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю улучшили своё положение по переднему краю. Потери противника составили более 885 солдат, один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Алексей Анпилогов интервью
04:39
Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее АртемовскаВ январе в ходе СВО может произойти интересный момент. Все в Киеве прочат, что когда осенняя распутица будет скована зимними морозами, Россия осуществит основные операции
 
НовостиРоссияДНРЮжно-Донецкое направлениеСВОВС РФВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Военный эксперт объяснил, как Россия уничтожает мощные точки ВСУ, чтобы начать наступление в Авдеевке
06:10Полковник из ЛНР объяснил, как работают российские саперы и чего не умеют западные мины
06:06В Херсоне прогремели несколько взрывов – украинская администрация
06:00Военный политолог объяснил, станет ли битва за Авдеевку "вторым Артемовском" или "новым Мариуполем"
05:54Психическое здоровье американцев важнее Украины - конгрессвумен Тейлор Грин
05:49Устали от Украины. В Европе нет единства в вопросе дальнейшей помощи Киеву
05:45"Мы перебьем всех": эксперт раскрыл, как провальная операция под Херсоном обернется крахом для ВСУ
05:40Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:30"Действуют вслепую": военный политолог объяснил, как ВСУ готовят массовый навал под Херсоном
05:15Военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут действовать в Купянске и почему он будет легче Авдеевки
05:14Конец Украины. Джеффри Сакс напомнил пророческие слова Киссинджера
05:06Ростислав Ищенко: Западные арсеналы пусты. Об Украине забудут, как о страшном сне
05:00Блокпосты, мины и подрыв дамбы. Военный эксперт сообщил, как Украина готовится к битве за Харьков
04:39Алексей Анпилогов: Россия распилит фронт ВСУ пополам, чтобы устроить им поражение страшнее Артемовска
04:35Киев хочет ужесточить контроль над экспортёрами украинского зерна - Bloomberg
04:30Полковник Алехин рассказал, как Киев готовит в "серой зоне" наёмников для захода на Белгородчину
04:21Украину превращают в концлагерь. Украинские эксперты и политики прозревают
04:15Резервы есть. Эксперт объяснил, как ВСУ затыкают "дедами" и "Правым Сектором*" дыры в обороне Купянска
04:00"Чудовищные фейки": посольство РФ о заявлениях Белого дома о казнях в российской армии
04:00Военный эксперт сообщил, зачем Киев отправляет раненых в окопы, отчаянно цепляясь за Левобережье
Лента новостейМолния