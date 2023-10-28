https://ukraina.ru/20231028/1050568450.html

Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 28.10.2023 Украина.ру

Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО

Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Об этом 28 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов

2023-10-28T05:40

2023-10-28T05:40

2023-10-28T05:41

новости

россия

днр

южно-донецкое направление

сво

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101032/42/1010324280_0:88:2562:1529_1920x0_80_0_0_fa7db808af7e87dbfcf9a588483e4817.jpg

"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении.По данным Минобороны, действующие на Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю улучшили своё положение по переднему краю. Потери противника составили более 885 солдат, один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

https://ukraina.ru/20231028/1050555031.html

южно-донецкое направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днр, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу