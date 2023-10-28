https://ukraina.ru/20231028/1050568450.html
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО - 28.10.2023 Украина.ру
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Об этом 28 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-10-28T05:40
2023-10-28T05:40
2023-10-28T05:41
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"На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии, оперативно-тактической и армейской авиации нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в заявлении.По данным Минобороны, действующие на Южно-Донецком направлении российские подразделения за неделю улучшили своё положение по переднему краю. Потери противника составили более 885 солдат, один танк, четыре бронемашины, семнадцать автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
https://ukraina.ru/20231028/1050555031.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, днр, южно-донецкое направление, сво, вс рф, всу
Новости, Россия, ДНР, Южно-Донецкое направление, СВО, ВС РФ, ВСУ
Российские войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на Южно-Донецком направлении - МО
05:40 28.10.2023 (обновлено: 05:41 28.10.2023)
Вооружённые силы России нанесли удары по живой силе и технике четырёх бригад ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе под Угледаром, Урожайным и Новомихайловкой. Об этом 28 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов