Китайский "жгут-убийца" и подробности "пакета Байдена". Что говорили об Украине в мире 27 октября

Недостаток качественных препаратов, антисанитария и неподобающие условия на фронтовых медицинских пунктах наносят вред, а иногда убивают вэсэушников. Американские журналисты посетили один из таких пунктов и были, мягко говоря, шокированы

2023-10-27T17:54

Жгут-убийца Медицинским бригадам ВСУ приходится работать с плохим оборудованием, а некачественные материалы ведут к росту потерь, пишет The Financial Times.В медицинском стабилизационном пункте недалеко от Артемовска работает военный хирург Владимир Веселовский. Он рассказал журналистам, что подобных пунктов на линии фронта за время специальной военной операции было построено десятки. В них вэсэушники получают первую медицинскую помощь, прежде чем доедут до крупного городского госпиталя.Однако в подобных медпунктах возникают свои сложности.“Украинские медики постоянно испытывают нехватку жизненно важных лекарств и материалов. Более десятка военных врачей, опрошенных после начала украинского контрнаступления в мае, выразили разочарование в связи с тем, что неисправное медицинское оборудование и отсутствие медицинской подготовки стоят солдатам жизней”, - пишет FT.По оценкам Вашингтона с начала февраля прошлого года ранения получили около 130 тысяч украинских солдат, а порядка 70 тысяч – убиты.Журналисты Financial Times посетили один из таких медицинских фронтовых пунктов. Украинские врачи поделились, что ежедневно к ним поступают от 30 до 80 раненых украинских солдат. Но когда обстановка на поле боя накаляется, нередко число раненых возрастает до 150 в день.Врач Веселовский признался западному изданию, что за сутки он провел около 7 ампутаций, удалив конечности солдатам.“Когда ВСУ отступали от Артемовска через минные поля, то практически все солдаты лишились конечностей”, – рассказал хирург.Явной проблемой в медицине на фронте являются не только некачественные лекарства, но и так называемые “жгуты-убийцы”."Я видела это собственными глазами: у солдата был некачественный жгут, который порвался, из-за чего солдат погиб", – рассказала американская медсестра , Ребекка Мациоровски, которая добровольно пошла медиком в украинскую армию в марте 2022 года.По ее словам, это жгуты - китайского производства, которые не подходят для подобных условий в силу своей “некачественности”. "Это не то, на чем нужно экономить", – утверждает медсестра.В связи с этим был скандал, однако украинские чиновники посчитали волну “хейта” чем-то антипатритотичным. После этого тема жгутов стала табуированной."Мы видим ситуации, когда парням приходилось проводить по шесть, семь и даже восемь часов с наложенным жгутом – который может повредить конечность вплоть до ампутации, – хотя его вообще не нужно было накладывать", – рассказывает Мациоровски.Медсестра призвала украинские власти осознать важность медицинской подготовки и обеспечения военнослужащих необходимым, иначе ряды украинской армии будут редеть.Пакет Байдена: все против него“Нужно поставить крест на предложении Байдена выделить 110 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, поддержку мигрантов и другие цели”, – пишет Asia Times.В среду, 25 октября, палата представителей США избрала нового спикера – республиканца Майка Джонсона. Эта должность, в том числе, позволит ему влиять на распределение куда и кому пойдут государственные деньги США. Но можно предположить, что финансирование Киева в скором времени прекратится – этого не позволят республиканцы и ряд объективных причин.Автор статьи Стивен Брайен напомнил, что по закону все денежные законопроекты должны создаваться в палате представителей, а не в сенате.“Поэтому в первую очередь палате придется рассмотреть "пакет помощи" президента Джо Байдена, в котором предусмотрены деньги для Украины, а также для нелегалов в США и на другие цели”, – говорится в Asia Times.Брайен считает, что от данного проекта нужно вовсе отказаться, а деньги из пакета, предназначающиеся для военной помощи Киеву, разбить на раздельные части или вовсе не направлять, так как подобные траты, по мнению Брайена, особо опасны.Напомним, что в предложении Байдена финансирование Украины предусмотрено только на год вперед, а сумма, как отмечает журналист западного издания, “умопомрачительная” – 110 миллиардов долларов.Как отмечает Брайен, порядка 62 миллиардов долларов пойдет на Украину, в частности, часть этих средств будет использовано для поддержки украинских военных или для Пентагона, который займется обучением ВСУ.Еще “немного”, а именно – 16 миллиардов долларов будут предназначены для экономической безопасности и оперативного обеспечения, пишет Asia Times. Из этой суммы финансы будут выделены на зарплаты гражданским руководителям, зарплату военачальникам и пенсии. А еще полмиллиарда долларов пойдет на расселение украинцев, сбежавших от войны в США.Однако, Байдену намекают, что помощь Киеву нужно прекращать, но он все-таки надеется, что поддержка Израиля станет тем катализатором, который поможет провести через конгресс помощь Украине. Накануне президент США запросил для Израиля почти 14,3 миллиарда долларов.“Правда, непонятно, как рассчитывалась эта сумма, и на что пойдут деньги. Далее, поскольку война в Газе продолжается и назревают новые проблемы на Западном берегу, на границе Ливана и в Сирии, потребности будут меняться почти ежедневно. Наверное, пока еще рано прогнозировать, что понадобится Израилю”, – пишет автор статьи.Реализуя свою “хитрую” финансовую схему, Байден просит дополнительные 10 миллиардов долларов на "гуманитарную помощь", включая 850 миллионов на содействие мигрантам и беженцам в Израиле. Однако, журналист в недоумении, какие беженцы получат эти деньги и каким образом.Ситуация странная, как полагает Брайен. Ведь никто в правительстве США не объяснил подобную инициативу обеспечения беженцев с Ближнего Востока, в то время как другие арабские страны или Иран наотрез отказываются разместить у себя палестинских граждан, опасаясь возникновения проблем.А неприятности вполне вероятно могут возникнуть. Открытые границы – это приглашение террористам приезжать в США, отмечает Брайен. А на борьбу с террористической угрозой в “пакете Байдена” не предусмотрено ни цента.Западные СМИ считают, что ныне конгресс должен сосредоточиться исключительно на решении непосредственных нужд военных: боевая техника и боеприпасы. А вот дополнительные средства будут служить рассадником коррупции на Украине и чреваты внутригосударственным бунтом в США.“Военные расходы также надо тщательно пересмотреть. Если говорить простыми словами, существующая система закупок и необеспеченность запасами ослабляют США. Вместо того чтобы вбухивать все новые миллиарды в оружие будущего, в первую очередь надо пополнить и модернизировать имеющиеся запасы”, – пишет Asia Times.А в Тhe Federalist пишут, что сами американцы страдают от простоев исполнительной власти, поразившей экономику инфляции и открытых границ. В издании полагают, что избрание Джонсона станет поворотным моментом для Конгресса, а проблемы будут решаться, касающиеся исключительно США, а не интересов Киева.

