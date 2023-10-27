ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
ФСБ расследует уголовное дело о покушении на бывшего украинского парламентария и российского общественного деятеля Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о покушении на Олега Царева.
"В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича", - заявили в ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
Олег Царёв находится в реанимации после покушения, совершённого в ночь на 27 октября около своего дома в Ялте. Стрелявшие в общественного деятеля пока не пойманы.