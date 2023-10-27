https://ukraina.ru/20231027/1050556240.html

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва

ФСБ расследует уголовное дело о покушении на бывшего украинского парламентария и российского общественного деятеля Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы

2023-10-27T17:16

2023-10-27T17:16

2023-10-27T17:16

новости

олег царев

покушение

теракт

убийство

политика

крым

ялта

фсб

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101093/80/1010938019_0:0:3279:1844_1920x0_80_0_0_e1b64abc78fd429dfafefbac92f757a2.jpg

Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о покушении на Олега Царева."В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича", - заявили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).Олег Царёв находится в реанимации после покушения, совершённого в ночь на 27 октября около своего дома в Ялте. Стрелявшие в общественного деятеля пока не пойманы.

https://ukraina.ru/20231027/1050551076.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, олег царев, покушение, теракт, убийство, политика, крым, ялта, фсб, украина