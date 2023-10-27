ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру
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ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва
ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва - 27.10.2023 Украина.ру
ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва
ФСБ расследует уголовное дело о покушении на бывшего украинского парламентария и российского общественного деятеля Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы
2023-10-27T17:16
2023-10-27T17:16
новости
олег царев
покушение
теракт
убийство
политика
крым
ялта
фсб
украина
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Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о покушении на Олега Царева."В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича", - заявили в ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).Олег Царёв находится в реанимации после покушения, совершённого в ночь на 27 октября около своего дома в Ялте. Стрелявшие в общественного деятеля пока не пойманы.
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новости, олег царев, покушение, теракт, убийство, политика, крым, ялта, фсб, украина
Новости, Олег Царев, покушение, теракт, убийство, политика, Крым, Ялта, ФСБ, Украина

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на Царёва

17:16 27.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкО.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск
О.Царев доставил гуманитарную помощь в Славянск - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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ФСБ расследует уголовное дело о покушении на бывшего украинского парламентария и российского общественного деятеля Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщил Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы
Сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело о покушении на Олега Царева.
"В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте совершено покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича", - заявили в ФСБ.
Уголовное дело возбуждено по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля).
Олег Царёв находится в реанимации после покушения, совершённого в ночь на 27 октября около своего дома в Ялте. Стрелявшие в общественного деятеля пока не пойманы.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
16:09
Кто стоит за покушением на Олега Царёва. Мнения экспертовНа бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царева совершили покушение, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
 
НовостиОлег ЦаревпокушениетерактубийствополитикаКрымЯлтаФСБУкраина
 
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