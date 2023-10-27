https://ukraina.ru/20231027/1050553108.html

Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому

Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому - 27.10.2023 Украина.ру

Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Об этом он заявил 27 октября во время рабочей поездки в Минский район столицы республики

2023-10-27T16:25

2023-10-27T16:25

2023-10-27T16:25

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Лукашенко подчеркнул, что надо как можно скорее начинать мирные переговоры по конфликту в Украине и уже во время них искать ответы на вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму. По его мнению, продолжение поставок Украине оружия – это негативный сценарий."Самое опасное для Украины – оружие. Оно будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие – они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались", – подчеркнул Лукашенко.

https://ukraina.ru/20231026/1050519035.html

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2023

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александр лукашенко, новости, новости украины, россия, переговоры