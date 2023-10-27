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Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому
Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому - 27.10.2023 Украина.ру
Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Об этом он заявил 27 октября во время рабочей поездки в Минский район столицы республики
2023-10-27T16:25
2023-10-27T16:25
2023-10-27T16:25
александр лукашенко
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новости украины
россия
переговоры
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Лукашенко подчеркнул, что надо как можно скорее начинать мирные переговоры по конфликту в Украине и уже во время них искать ответы на вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму. По его мнению, продолжение поставок Украине оружия – это негативный сценарий."Самое опасное для Украины – оружие. Оно будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие – они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались", – подчеркнул Лукашенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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александр лукашенко, новости, новости украины, россия, переговоры
Лукашенко призвал к переговорам: США отправят Украине оружие, но воевать будет некому
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, считает что конфликт должен быть урегулирован за столом переговоров. Об этом он заявил 27 октября во время рабочей поездки в Минский район столицы республики
Лукашенко подчеркнул, что надо как можно скорее начинать мирные переговоры по конфликту в Украине и уже во время них искать ответы на вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму.
"Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное – дали команду "Стоп". Вот с 00.00 часов "Стоп": никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем - о земле и о мире", - сказал президент Белоруссии.
По его мнению, продолжение поставок Украине оружия – это негативный сценарий.
"Самое опасное для Украины – оружие. Оно будет, но воевать будет некому. Мы же видим, что там происходит. В начале эти, знаете, идеологически воспитанные, нацмены настоящие – они воевали. Где они? Они все погибли практически или калеками остались", – подчеркнул Лукашенко.