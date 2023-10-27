Пушилин: в ДНР займутся развитием азовской акватории и детского туризма - 27.10.2023 Украина.ру
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Пушилин: в ДНР займутся развитием азовской акватории и детского туризма
Пушилин: в ДНР займутся развитием азовской акватории и детского туризма - 27.10.2023 Украина.ру
Пушилин: в ДНР займутся развитием азовской акватории и детского туризма
Программы, направленные на развитие акватории Азовского моря, важны для России в целом, считает Пушилин
2023-10-27T15:22
2023-10-27T15:22
новости
денис пушилин
азовское море
днр
развитие
отдых
рыболовство
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Азовская акватория является приоритетом в планах развития Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 октября рассказал глава ДРН в Москве, на встрече с российскими журналистами, передает корреспондент Украина.ру.По его словам, развитые азовской акватории важно не только для новых регионов России, но и для страны в целом."Это возможность дополнительного обеспечения продовольственной безопасности. Подчеркну, в 1933 году в Азовском море добывалось 18% рыбы всего СССР. Нужно уделить внимание самому Азовскому морю, экологической составляющей, почистить реки. Это стратегия, которая сейчас разрабатывается", - рассказал Пушилин.При этом глава ДНР подчеркнул, что это вопрос не будущего года или следующих пять лет, но об этом нужно заботиться уже сегодня.Также Пушилин отметил возможности региона Азовского моря для развития туризма и детского отдыха.Денис Пушилин также прокомментировал ситуацию в сфере безопасности в республике. Он сказал, что Донецкой и Луганской народным республикам проще работать в этой сфере, чем Запорожской и Херсонской областям, так как республикам легче осуществлять сотрудничество с РФ в данной области.
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новости, денис пушилин, азовское море, днр, развитие, отдых, рыболовство
Новости, Денис Пушилин, Азовское море, ДНР, развитие, отдых, рыболовство

Пушилин: в ДНР займутся развитием азовской акватории и детского туризма

15:22 27.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых на Азовском побережье в Крыму
Отдых на Азовском побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Программы, направленные на развитие акватории Азовского моря, важны для России в целом, считает Пушилин
Азовская акватория является приоритетом в планах развития Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 октября рассказал глава ДРН в Москве, на встрече с российскими журналистами, передает корреспондент Украина.ру.
По его словам, развитые азовской акватории важно не только для новых регионов России, но и для страны в целом.
"Это возможность дополнительного обеспечения продовольственной безопасности. Подчеркну, в 1933 году в Азовском море добывалось 18% рыбы всего СССР. Нужно уделить внимание самому Азовскому морю, экологической составляющей, почистить реки. Это стратегия, которая сейчас разрабатывается", - рассказал Пушилин.
При этом глава ДНР подчеркнул, что это вопрос не будущего года или следующих пять лет, но об этом нужно заботиться уже сегодня.
Также Пушилин отметил возможности региона Азовского моря для развития туризма и детского отдыха.
Денис Пушилин также прокомментировал ситуацию в сфере безопасности в республике. Он сказал, что Донецкой и Луганской народным республикам проще работать в этой сфере, чем Запорожской и Херсонской областям, так как республикам легче осуществлять сотрудничество с РФ в данной области.
7 октября, 09:39
Вице-премьер России и глава ДНР открыли Центр технического творчества в МариуполеЦентр технического творчества "Кванториум" открыли 6 октября в Мариуполе чиновники республиканского и федерального уровней. Новый центр сможет обеспечить интеллектуальное творческое развитие 135 школьников.
 
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