Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка
Глава ДНР Денис Пушилин
О сложностях оформления гражданства для сына рассказал Пушилину на пресс-конференции журналист
Речь идет о Наталье Потемкиной, уроженке Донецка. В родном городе она начинала карьеру журналиста, затем переехала в Израиль, а через некоторое время в США. Сейчас она вернулась в Россию, получила по упрощенной процедуре гражданство, но возникли сложности с оформлением гражданства сыну.
Журналист Украины.ру Рамиль Замдыханов попросил главу ДНР Дениса Пушилина посодействовать в решении проблемы коллеги.
"Бюрократические процедуры можно ускорить. Возможности есть, а человеческий подход всегда должен присутствовать. Поэтому поможем. Решение-то правильное – Россию вернуться, тут спокойнее", – отметил Пушилин.
Он попросил передать ему контакты женщины и обещал помочь.
12:09Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровствоПрошедшей ночью в похоронной комнате, где, возможно, готовится политическое отпевание Украины, в ее гроб вбили еще два крупных гвоздя. Возможную американскую помощь от "покойника" окончательно пока не отодвинули, но крышку перед нею зафиксировали прочно