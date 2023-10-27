Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка - 27.10.2023 Украина.ру
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Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка
Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка - 27.10.2023 Украина.ру
Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка
О сложностях оформления гражданства для сына рассказал Пушилину на пресс-конференции журналист
2023-10-27T14:55
2023-10-27T14:55
новости
днр
донецкая народная республика
денис пушилин
сша
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Речь идет о Наталье Потемкиной, уроженке Донецка. В родном городе она начинала карьеру журналиста, затем переехала в Израиль, а через некоторое время в США. Сейчас она вернулась в Россию, получила по упрощенной процедуре гражданство, но возникли сложности с оформлением гражданства сыну. Журналист Украины.ру Рамиль Замдыханов попросил главу ДНР Дениса Пушилина посодействовать в решении проблемы коллеги."Бюрократические процедуры можно ускорить. Возможности есть, а человеческий подход всегда должен присутствовать. Поэтому поможем. Решение-то правильное – Россию вернуться, тут спокойнее", – отметил Пушилин.Он попросил передать ему контакты женщины и обещал помочь.
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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, сша
Новости, ДНР, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, США

Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка

14:55 27.10.2023
 
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин
Читать в
О сложностях оформления гражданства для сына рассказал Пушилину на пресс-конференции журналист
Речь идет о Наталье Потемкиной, уроженке Донецка. В родном городе она начинала карьеру журналиста, затем переехала в Израиль, а через некоторое время в США. Сейчас она вернулась в Россию, получила по упрощенной процедуре гражданство, но возникли сложности с оформлением гражданства сыну.
Журналист Украины.ру Рамиль Замдыханов попросил главу ДНР Дениса Пушилина посодействовать в решении проблемы коллеги.
"Бюрократические процедуры можно ускорить. Возможности есть, а человеческий подход всегда должен присутствовать. Поэтому поможем. Решение-то правильное – Россию вернуться, тут спокойнее", – отметил Пушилин.
Он попросил передать ему контакты женщины и обещал помочь.
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
12:09
Накануне конца режима. США требуют контролировать киевское воровствоПрошедшей ночью в похоронной комнате, где, возможно, готовится политическое отпевание Украины, в ее гроб вбили еще два крупных гвоздя. Возможную американскую помощь от "покойника" окончательно пока не отодвинули, но крышку перед нею зафиксировали прочно
 
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