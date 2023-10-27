https://ukraina.ru/20231027/1050549257.html

Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка

Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка - 27.10.2023 Украина.ру

Глава ДНР обещал помочь вернуть из США сына журналистки из Донецка

О сложностях оформления гражданства для сына рассказал Пушилину на пресс-конференции журналист

2023-10-27T14:55

2023-10-27T14:55

2023-10-27T14:55

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донецкая народная республика

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Речь идет о Наталье Потемкиной, уроженке Донецка. В родном городе она начинала карьеру журналиста, затем переехала в Израиль, а через некоторое время в США. Сейчас она вернулась в Россию, получила по упрощенной процедуре гражданство, но возникли сложности с оформлением гражданства сыну. Журналист Украины.ру Рамиль Замдыханов попросил главу ДНР Дениса Пушилина посодействовать в решении проблемы коллеги."Бюрократические процедуры можно ускорить. Возможности есть, а человеческий подход всегда должен присутствовать. Поэтому поможем. Решение-то правильное – Россию вернуться, тут спокойнее", – отметил Пушилин.Он попросил передать ему контакты женщины и обещал помочь.

https://ukraina.ru/20231027/1050540165.html

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новости, днр, донецкая народная республика, денис пушилин, сша