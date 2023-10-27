https://ukraina.ru/20231027/1050546373.html

Переправка украинских уклонистов в Молдавию подорожала до $6 тыс

Переправка украинских уклонистов в Молдавию подорожала до $6 тыс - 27.10.2023 Украина.ру

Переправка украинских уклонистов в Молдавию подорожала до $6 тыс

Жители Киева и Черновицкой области реализовали схему по переправке в Молдавию уклоняющихся от службы в ВСУ. Об этом 27 октября сообщила Нацполиция Украины.

2023-10-27T14:14

2023-10-27T14:14

2023-10-27T14:14

новости

новости украины

нацполиция

уклонисты

призывники

молдавия

черновицкая область

хмельницкая область

киев

восточное партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790145_22:0:1279:707_1920x0_80_0_0_b816d7d32f1303942c54e9a026aebd57.jpg

Организовал схему переправки украинцев-уклонистов в Молдавию некий иностранец. Оплата за вывоз уклонистов собиралась участниками схемы через пункты обмена валют или крипто-кошелёк."Как установили оперативники управления стратегических расследований в Киеве и следователи столичной полиции, фигуранты предлагали уехать мужчинам призывного возраста по двум схемам: 1. Внесение информации о лицах в информационную базу. Используя фиктивные предприятия, регистрировали лиц как водителей транспортных средств, зарегистрированных на участника "схемы". 2. Нелегальное пересечение границы вне контрольно-пропускного пункта внутри Черновицкой области.Стоимость таких услуг составляла от 4000 до 6000 долларов США", - сказано в сообщении Нацполиции Украины.По второй схеме уклонистов собирали в Хмельницкой области, катером по реке переправляли в Черновицкую область. Затем проводник помогал уклонистам попасть в Молдавию в обход пограничных пунктов пропуска.Украинские полицейские 25 октября задержали участницу схемы возле г. Ушица в Хмельницкой области при попытке помочь согражданам-"ухилянцам" сбежать за границу. Ещё одну группу не желающих попасть в зону СВО поймали украинские пограничники.Ранее украинские полицейские информировали о ликвидации подпольной мастерской, в которой изготавливались документы для уклоняющихся от призыва в ВСУ и насильственной мобилизации. Также сообщалось о пресечении схем бегства уклонистов в ЕС с тарифами до $4,5 тыс за человека.

https://ukraina.ru/20231026/1050529661.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, нацполиция, уклонисты, призывники, молдавия, черновицкая область, хмельницкая область, киев, восточное партнерство, криминал, пересечение границы, государственная граница, контрабандисты, сво, всу, потери всу