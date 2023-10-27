Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины
07:29 27.10.2023 (обновлено: 07:42 27.10.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины. Об этом заявила в эфире украинского новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк
Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге страны, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и одном "прилете".
"К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар", - рассказала Гуменюк
По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет.
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