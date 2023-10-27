https://ukraina.ru/20231027/1050535058.html

Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины

Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины - 27.10.2023 Украина.ру

Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины

Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины. Об этом заявила в эфире украинского новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк

2023-10-27T07:29

2023-10-27T07:29

2023-10-27T07:42

инфраструктура

новости

дроны

украина

пожар

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Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге страны, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и одном "прилете".По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет.

https://ukraina.ru/20231026/1050494761.html

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инфраструктура, новости, дроны, украина, пожар