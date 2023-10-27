Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины - 27.10.2023 Украина.ру
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Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины
Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины - 27.10.2023 Украина.ру
Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины
Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины. Об этом заявила в эфире украинского новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк
2023-10-27T07:29
2023-10-27T07:42
инфраструктура
новости
дроны
украина
пожар
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Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге страны, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и одном "прилете".По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет.
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инфраструктура, новости, дроны, украина, пожар
инфраструктура, Новости, дроны, Украина, пожар

Российские военные поразили инфраструктурный объект на юге Украины

07:29 27.10.2023 (обновлено: 07:42 27.10.2023)
 
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Инфраструктурный объект был поражен ночью на юге Украины. Об этом заявила в эфире украинского новостного телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк
Отвечая на вопрос журналистки о последствиях воздушной тревоги на юге страны, Гуменюк заявила о пяти сбитых дронах и одном "прилете".

"К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар", - рассказала Гуменюк

По словам пресс-секретаря, жертв и пострадавших нет.
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Власти Хмельницкой области заявили о повреждении в результате обстрела 1760 объектов инфраструктурыРоссийская армия повредила 1760 объектов инфраструктуры в Хмельницкой области ночью, 25 октября. Такими данными поделился первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин
 
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