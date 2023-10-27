Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050533500.html
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС - 27.10.2023 Украина.ру
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС
МЧС провело в ЛНР приёмочные испытания новейшего устройства для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости
2023-10-27T03:14
2023-10-27T03:15
новости
россия
лнр
мчс
разминирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/03/1034010387_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_65ff2a45e3c0d95f999cef237d11a5bd.jpg
Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков рассказал, что в ходе месячных испытаний устройства на территории Луганской Народной Республики различными способами были уничтожены 100 боеприпасов."Успешно завершились приёмочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - сказал Мошков.По его словам, прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Эксперты ВНИИ ГОЧС, проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора, рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.Мошков отметил, что опытную эксплуатацию и ведомственные приёмочные испытания за последние три года прошли порядка 40 единиц техники."На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Учёные ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю её оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - уточнил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.
https://ukraina.ru/20231021/1050375525.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/03/1034010387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a63ff3fa7514dcd0fc51bfa0787194d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, лнр, мчс, разминирование
Новости, Россия, ЛНР, МЧС, разминирование

Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС

03:14 27.10.2023 (обновлено: 03:15 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
МЧС провело в ЛНР приёмочные испытания новейшего устройства для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости
Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков рассказал, что в ходе месячных испытаний устройства на территории Луганской Народной Республики различными способами были уничтожены 100 боеприпасов.
"Успешно завершились приёмочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - сказал Мошков.
По его словам, прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Эксперты ВНИИ ГОЧС, проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора, рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.
Мошков отметил, что опытную эксплуатацию и ведомственные приёмочные испытания за последние три года прошли порядка 40 единиц техники.
"На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Учёные ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю её оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - уточнил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.
Работа российских саперов в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
21 октября, 07:09
Власти Крыма предупредили жителей о плановом уничтожении взрывоопасных предметовПлановое уничтожение взрывоопасных предметов будет проводиться в ряде районов Крыма 21 октября, жителей просят сохранять спокойствие. Об этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил в своём телеграм-канале
 
НовостиРоссияЛНРМЧСразминирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния