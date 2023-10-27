https://ukraina.ru/20231027/1050533500.html

Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС

Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС - 27.10.2023 Украина.ру

Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС

МЧС провело в ЛНР приёмочные испытания новейшего устройства для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости

2023-10-27T03:14

2023-10-27T03:14

2023-10-27T03:15

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Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков рассказал, что в ходе месячных испытаний устройства на территории Луганской Народной Республики различными способами были уничтожены 100 боеприпасов."Успешно завершились приёмочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - сказал Мошков.По его словам, прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Эксперты ВНИИ ГОЧС, проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора, рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.Мошков отметил, что опытную эксплуатацию и ведомственные приёмочные испытания за последние три года прошли порядка 40 единиц техники."На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Учёные ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю её оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - уточнил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.

https://ukraina.ru/20231021/1050375525.html

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