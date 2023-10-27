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Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС - 27.10.2023 Украина.ру
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС
МЧС провело в ЛНР приёмочные испытания новейшего устройства для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости
2023-10-27T03:14
2023-10-27T03:14
2023-10-27T03:15
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Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков рассказал, что в ходе месячных испытаний устройства на территории Луганской Народной Республики различными способами были уничтожены 100 боеприпасов."Успешно завершились приёмочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - сказал Мошков.По его словам, прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Эксперты ВНИИ ГОЧС, проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора, рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.Мошков отметил, что опытную эксплуатацию и ведомственные приёмочные испытания за последние три года прошли порядка 40 единиц техники."На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Учёные ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю её оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - уточнил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Россия, ЛНР, МЧС, разминирование
Прибор для уничтожения снарядов без их детонации успешно испытан в ЛНР - МЧС
03:14 27.10.2023 (обновлено: 03:15 27.10.2023)
МЧС провело в ЛНР приёмочные испытания новейшего устройства для дистанционного уничтожения без детонации артиллерийских боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Об этом со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщает РИА Новости
Заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков рассказал, что в ходе месячных испытаний устройства на территории Луганской Народной Республики различными способами были уничтожены 100 боеприпасов.
"Успешно завершились приёмочные испытания устройства для дистанционного бездетонационного разрушения и уничтожения артиллерийских, инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств", - сказал Мошков.
По его словам, прибор также может применяться "для пробивания бетонных и металлических конструкций и выполнения специальных задач". Эксперты ВНИИ ГОЧС, проводившие научно-методическое сопровождение опытной эксплуатации прибора, рекомендовали принять устройство на снабжение специализированных подразделений МЧС РФ.
Мошков отметил, что опытную эксплуатацию и ведомственные приёмочные испытания за последние три года прошли порядка 40 единиц техники.
"На снабжение в МЧС России из такого количества на текущий момент поступило примерно 25%. Учёные ВНИИ ГОЧС дают "добро" испытываемой технике, проводя всестороннюю её оценку, а министерство определяет потребность в ней на текущий момент и перспективу", - уточнил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС.