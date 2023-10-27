https://ukraina.ru/20231027/1050532064.html

Владимир Мамонтов: Пока Зеленский целовался с американцами, Россия строила у себя Европу

Владимир Мамонтов: Пока Зеленский целовался с американцами, Россия строила у себя Европу - 27.10.2023 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Пока Зеленский целовался с американцами, Россия строила у себя Европу

Возможны ли выборы на Украине во время конфликта с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист Владимир Мамонтов

2023-10-27T12:20

2023-10-27T12:20

2023-10-27T14:39

интервью

украина

россия

сша

владимир зеленский

илон маск

алексей арестович

выборы

фальсификация

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102880/85/1028808510_252:21:640:239_1920x0_80_0_0_acae6985e68a8302183951f7c636a966.jpg

Более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране стоит только после завершения конфликта, сколько бы он ни длился, пишут украинские СМИ со ссылкой на опрос Международного республиканского института (IRI).Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина проведет президентские выборы, если решит пять основных проблем.— Владимир Константинович, быть или не быть выборам на Украине?— Тут же хозяева Киева банкуют. Как американцы скажут, так и будет. Они ещё раз взвесят все за и против, посмотрят на политическую и военную ситуацию, оценят поведение Зеленского.Есть же теория, что, возможно, Запад стращает главу киевского режима этими выборами. Но пока неясно, сильный ли это кнут для него.— В чем заинтересованность Запада? Хотят поменять или «обновить» Зеленского?— К Зеленскому у них в принципе нет претензий, если даже внешне выглядит иначе. Американцам выгодно тянуть украинский конфликт, держать этот очаг напряжения, истощать Россию.Это позволяет США рассказывать о том, какой якобы ужас творят русские вместе с китайцами. Дескать, добрые люди, присоединяйтесь к нам, мы за «мир» во всем мире, а не за какой-то «глобальный Юг».Россия защищает спецоперацией на Украине экзистенциальные, важные для нас вещи, а для США это один из способов удержать мировое господство, без которого они жизни не мыслят.Исходя из всего этого, американцы могут Зеленского поменять, а могут и оставить. Для них, мне кажется, это большого значения не имеет.— А для Зеленского имеет? Год назад шли разговоры, что ему все надоело…— Это все разговоры. Для Зеленского важно остаться у власти. Он же артист.Вспомните первые дни украинского конфликта — дело едва не пришло к миру. На Зеленского смотреть было страшно: доза, которую он принимал, выходила за пределы разумного. Мужик выглядел неадекватно.Потом ему, видимо, сказали: «Держись, тряпка, завязывай разлагаться на глазах; мы на тебя ставки сделали, давай вперёд!»Дали ему поддержку, дали денег, дали оружие — он окрылился, поехал выступать в ООН и далее. Везде ему аплодировали, только что не целовали во все места. И он расцвел — это артист.Все это, конечно, не имеет отношения к таким серьезным вещам, как война, руководство страной, политика. Но с кем работаем, с тем работаем… Владимир Владимирович Путин сказал: «Я с ним встречаться не буду», — чувствует, что это марионетка.— Как технически возможно организовать честные выборы на Украине? Например, как люди будут голосовать на прифронтовых территориях, за рубежом? Где взять деньги на выборы?— Все это можно спокойно организовать. Украинцы хитрые — говорят: «Денег дадите, выборы проведем». Зеленскому, конечно, дадут средства — только, пожалуйста, организуй кампанию.Вы думаете украинские власти будут трястись за каждый голос? Сколько наберут [голосов], столько наберут. Если будут нарушения, на них мировая общественность закроет глаза.Половина мира вообще с трудом понимает, где находится Украина, вторая половина не очень-то любит Россию. А некоторая часть европейцев вообще нас ненавидит. Далеко ходить не надо — поляки рядом.Я вообще думаю, украинские выборы — сплошное нарушение. Потому что, с одной стороны, с точки зрения конституции их нельзя проводить. С другой — по закону о военном положении, насколько я знаю, можно.Американцы сами избрали Байдена себе на голову. И любому здравомыслящему наблюдателю совершенно ясно, что без фальсификаций дело не обошлось. Что же они, думаете, на Украине не смогут организовать подобные выборы?Украинцы за деньги готовы все что угодно делать.Так они половину средств ещё и украдут, чтобы ничего технологического не проводить, а просто приписками дело закрыть. Они выяснят, кто матери-Америке сейчас нужен, и выберут того, на кого укажут американцы, — тихо или громко.— Какие политические силы могут в этом участвовать: Тимошенко, Порошенко, Залужный, популисты типа Притулы и Арестовича* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов. — Ред)?— Я думаю, могут создать определённую, более-менее похожую на выборы картину. Например, выдвинут Залужного или Кличко.Если они решат по полной программе несмотря ни на что проводить выборы и откроют свой ящик — оттуда выползут названные вами и другие персонажи [украинской политики]. Боюсь, что начнется обычное украинское сумасшествие. А американцы ещё и подумают, контролируют ли они всю эту историю?Напомню, что Илон Маск на днях изящное заявление по Украине сделал. Ежели ей придется замиряться, то необходимо будет либо границу провести, где сейчас есть линия размежевания, либо устроить временное размежевание — замороженный конфликт и такое прочее. Понимаете, к чему я клоню?Нам-то, может, это и не нужно. Но в Америке есть определённые силы — не такие стариканы, как Байден, не густопсовая западная партия войны. Там достаточно людей, которым вся эта история с Украиной осточертела, и они желают изящного выхода из ситуации, чтобы не сильно всем было видно, что проиграли.Маск, может быть, хочет запускать космические корабли в космос, деньги зарабатывать, «Теслу» модернизировать, придумать уже что-нибудь новенькое.Вы упомянули Арестовича* — очень интересная фигура. Он, конечно, тоже «заукраинец», но немножечко на других политических силах строит эту историю. Так вот он может быть рядом с такими людьми, как Маск из упомянутой партии Запада.Он современный парень, более гибкий. Заметьте, когда Арестович* рулил пропагандистским аппаратом на Украине, нам это много проблем принесло. Поэтому почему не он?На Украине также может быть партия, которая за заморозку конфликта, но никаких пророссийских сил там сейчас ожидать невозможно. Наверное, они там есть, но очень глубоко закопаны.Кроме того, простые люди на Украине все заморочены оголтелой, зверской пропагандой, что Россия — агрессор. В школах учат стишки «убей русского» и так далее. С одной стороны, украинцы свободолюбивые, все хотят в Европу. А с другой — покорные, как стадо (не хотелось приводить такое сравнение, но это факт).И кого же такие люди выберут в подобной ситуации?— Владимира Зеленского? Какие его сильные и слабые стороны вы лично видите?— Зеленский пользуется определённым авторитетом, к нему привыкли. В принципе, как я уже сказал, и Запад не против него — пускай руководит.Сам Зеленский, если помните, заявил, дескать, готов поруководить, пока идет война против России; выполню своё обещание и на второй срок не буду баллотироваться. С одной поправкой: если в стране не будет военного положения. Такое безумие украинское…Главный ресурс Зеленского в том, о чем я говорил выше. Он пытается убедить украинцев, что через тернии ведёт их к счастью в «це Европу». Помните: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» [А. С. Пушкин. Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь...»)].Раз несчастный украинец хочет в какую-то вымышленную Европу, ему не так много надо.Но это глупость, там нет счастья, и, возможно, кто-то начнёт прозревать…Про «це Европу» я приведу показательный пример. Прекрасный мастер-деревообработчик, который работал в Москве, уехал в Польшу. Там трудится, не хочет воевать ни за Украину, ни за Россию. Таким образом у него сбылась мечта о «це Европе».Он прислал нам видео со своего отдыха, на который поехал впервые со дня приезда в Польшу. Его мечта выглядит так: балтийское холодное, пронизанное ветрами взморье и дешевый, очевидно фальшивый, польский вискарь в стаканчиках. Он сидит и ёжится от холода, раскладывает снедь из пакетиков в улетающие на ветру пластиковые тарелочки.Посмотреть, так 90-е годы какие-то. А он говорит: «Вот оно, счастье», — поди в России такого нет. Мы долго смеялись, пожалели его, сказали: «Слушай, старик, если это твоя Европа, то мы такую давным-давно у себя, в России, сделали».В Крыму мост и аэропорт возведены, на других вновь присоединенных территориях России все обустроено, чистые комфортные поезда курсируют для путешествий. А украинцы на бедной-несчастной Украине в это не верят — слушают байки Зеленского о Европе.А в это время Мариуполь отстраивается. И это нехорошая предвыборная история для Зеленского — для него это нож острый. Поэтому он и кричит. А для меня остается большой загадкой: ради этого стоило целоваться с американцами и ссориться с Россией?

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

https://ukraina.ru/20231026/1050524988.html

https://ukraina.ru/20231025/1050482207.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, россия, сша, владимир зеленский, илон маск, алексей арестович, выборы, фальсификация, украинцы, деньги, новые регионы рф, спецоперация, европа