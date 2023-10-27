Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру
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Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине
Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру
Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден провел первую встречу с новым спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсон, в ходе которой обсудил свой запрос на дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома
2023-10-27T00:28
2023-10-27T00:28
новости
сша
конгресс сша
спикер
военная помощь
украина
израиль
палестино-израильский конфликт
сво
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Отмечается, что на встрече в том числе присутствовал лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. О других подробностях не сообщается. Ранее новый спикер Палаты представителей США Джонсон заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю. До того президент США Байден запросил у Конгресса выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов – Украине.
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новости, сша, конгресс сша, спикер, военная помощь, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, сво
Новости, США, Конгресс США, спикер, военная помощь, Украина, Израиль, Палестино-израильский конфликт, СВО

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине

00:28 27.10.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден провел первую встречу с новым спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсон, в ходе которой обсудил свой запрос на дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома
"Президент встретился со спикером Джонсоном… в Белом доме перед брифингом по необходимости своего запроса на дополнительное финансирование для национальной безопасности", – сказано в распространенном сообщении.
Отмечается, что на встрече в том числе присутствовал лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. О других подробностях не сообщается.
Ранее новый спикер Палаты представителей США Джонсон заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю.
До того президент США Байден запросил у Конгресса выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов – Украине.
 
НовостиСШАКонгресс СШАспикервоенная помощьУкраинаИзраильПалестино-израильский конфликтСВО
 
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