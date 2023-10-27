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Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине - 27.10.2023 Украина.ру

Байден обсудил с новым спикером Джонсоном доппомощь Израилю и Украине

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден провел первую встречу с новым спикером палаты представителей конгресса США Майком Джонсон, в ходе которой обсудил свой запрос на дополнительную помощь Израилю и Украине. Об этом говорится на сайте Белого дома

2023-10-27T00:28

2023-10-27T00:28

2023-10-27T00:28

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Отмечается, что на встрече в том числе присутствовал лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. О других подробностях не сообщается. Ранее новый спикер Палаты представителей США Джонсон заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю. До того президент США Байден запросил у Конгресса выделение 14,3 миллиарда долларов на оказание помощи Израилю и более 60 миллиардов – Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, конгресс сша, спикер, военная помощь, украина, израиль, палестино-израильский конфликт, сво