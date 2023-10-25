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Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю
Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю - 25.10.2023 Украина.ру
Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Об этом сообщает издание CBS
2023-10-25T23:45
2023-10-25T23:45
2023-10-25T23:45
новости
сша
палата представителей когресса сша
спикер
джонсон
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Отмечается, что Джонсон намерен принять в ближайшее время резолюцию, осуждающую ХАМАС за теракты в Израиле, которые прошли 7 октября и унесли жизни более 1400 человек. Пока что Джонсон не говорил о том, будет ли поддерживать поставки военной помощи Украине, однако уже успел заявить, что это "высший приоритет". Примечательно, что ранее в Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Киева. Помимо этого Джонсон также обозначил, что намерен заняться ситуацией с мигрантами, исключить обилие наркотиков на улицах американских городов, решить проблему национального долга США, а также защитить консервативные принципы.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, палата представителей когресса сша, спикер, джонсон
Новости, США, Палата представителей Когресса США, спикер, Джонсон
Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Об этом сообщает издание CBS
Отмечается, что Джонсон намерен принять в ближайшее время резолюцию, осуждающую ХАМАС за теракты в Израиле, которые прошли 7 октября и унесли жизни более 1400 человек.
"Величайший союзник нашей страны на Ближнем Востоке подвергается нападению. Первый законопроект, который я намерен вынести здесь на рассмотрение в скором времени, будет направлен на поддержку нашего дорогого друга – Израиля", – подчеркнул он.
Пока что Джонсон не говорил о том, будет ли поддерживать поставки военной помощи Украине, однако уже успел заявить, что это "высший приоритет".
"Мы будем говорить о поддержке и о том, что необходимо для ее получения. Мы должны гарантировать, что Владимир Путин не добьётся успеха, и я думаю, что все республиканцы в Палате представителей едины в этом деле. Мы будем говорить о том, как это будет сделано здесь, в ближайшие дни, и это является главным приоритетом", — сказал Джонсон.
Примечательно, что ранее в Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Киева.
Помимо этого Джонсон также обозначил, что намерен заняться ситуацией с мигрантами, исключить обилие наркотиков на улицах американских городов, решить проблему национального долга США, а также защитить консервативные принципы.