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Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю

Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю - 25.10.2023 Украина.ру

Новый спикер Палаты представителей США заявил об антироссийской позиции и гарантировал помощь Израилю

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил, что намерен в первую очередь вынести на рассмотрение законопроект о поддержке Израиля. Об этом сообщает издание CBS

2023-10-25T23:45

2023-10-25T23:45

2023-10-25T23:45

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Отмечается, что Джонсон намерен принять в ближайшее время резолюцию, осуждающую ХАМАС за теракты в Израиле, которые прошли 7 октября и унесли жизни более 1400 человек. Пока что Джонсон не говорил о том, будет ли поддерживать поставки военной помощи Украине, однако уже успел заявить, что это "высший приоритет". Примечательно, что ранее в Палате представителей он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Киева. Помимо этого Джонсон также обозначил, что намерен заняться ситуацией с мигрантами, исключить обилие наркотиков на улицах американских городов, решить проблему национального долга США, а также защитить консервативные принципы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, палата представителей когресса сша, спикер, джонсон