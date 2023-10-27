https://ukraina.ru/20231027/1050521634.html

"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение

"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение - 27.10.2023 Украина.ру

"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение

Все последние годы Россия старается перехватить у Запада стратегическую инициативу. Спецоперация на Украине также стала фактором давления и перехода России к активным действиям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T05:30

2023-10-27T05:30

2023-10-27T05:30

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Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя только из этого. А все предложения американцев необходимо рассматривать только как дополнительный фактор, если они соответствуют интересам РФ, рассказал эксперт.США и Запад были в стратегической обороне почти 30 лет, а потом пошли вперед. Все последние годы Россия пытается перехватить эту инициативу, добавил он.Оказалось, что "не так страшен американский монстр, как его малюют". На деле военно-промышленный комплекс США оказался слабым. Западный ВПК не может полностью обеспечить вооружением и боеприпасами Украине, потому что НАТО расслабилось, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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