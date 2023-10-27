https://ukraina.ru/20231027/1050521634.html
"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение
"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение - 27.10.2023 Украина.ру
"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение
Все последние годы Россия старается перехватить у Запада стратегическую инициативу. Спецоперация на Украине также стала фактором давления и перехода России к активным действиям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T05:30
2023-10-27T05:30
2023-10-27T05:30
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Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя только из этого. А все предложения американцев необходимо рассматривать только как дополнительный фактор, если они соответствуют интересам РФ, рассказал эксперт.США и Запад были в стратегической обороне почти 30 лет, а потом пошли вперед. Все последние годы Россия пытается перехватить эту инициативу, добавил он.Оказалось, что "не так страшен американский монстр, как его малюют". На деле военно-промышленный комплекс США оказался слабым. Западный ВПК не может полностью обеспечить вооружением и боеприпасами Украине, потому что НАТО расслабилось, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, запад, ссср, вс рф, россия, сво, украина
Новости, США, Запад, СССР, ВС РФ, Россия, СВО, Украина
"Америка не выдержит": политолог рассказал, как после долгой обороны Россия перешла в нападение
Все последние годы Россия старается перехватить у Запада стратегическую инициативу. Спецоперация на Украине также стала фактором давления и перехода России к активным действиям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя только из этого. А все предложения американцев необходимо рассматривать только как дополнительный фактор, если они соответствуют интересам РФ, рассказал эксперт.
США и Запад были в стратегической обороне почти 30 лет, а потом пошли вперед. Все последние годы Россия пытается перехватить эту инициативу, добавил он.
"Это началось с конфликта с Грузией в 2008 года. Это была проба пера. Потом был Крым в 2014 году. СВО — это тоже фактор давления и нашего перехода в нападение. Да, мы долго были в стратегической обороне. Но всеми этими факторами мы уже размываем американскую гегемонию", - подчеркнул Баранчик.
Оказалось, что "не так страшен американский монстр, как его малюют". На деле военно-промышленный комплекс США оказался слабым. Западный ВПК не может полностью обеспечить вооружением и боеприпасами Украине, потому что НАТО расслабилось, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь