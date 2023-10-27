Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР - 27.10.2023 Украина.ру
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Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР
Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР - 27.10.2023 Украина.ру
Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР
Послевоенный мир строился на военной и экономической мощи СССР. Но вхождение войск в Афганистан без стратегических целей стало одной из причин развала Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T05:40
2023-10-27T05:40
новости
ссср
афганистан
запад
нато
расширение
безопасность
сталин
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Мир после Второй мировой войны был основан на военной и экономической мощи Советского Союза, созданной Иосифом Сталиным. Именно это смогло остановить расширение влияния Запада на весь мир, рассказал эксперт.После этого англосаксы перешли в стратегическую оборону почти на 30 лет до того, как СССР подписал Хельсинские соглашения и ввёл войска в Афганистан. А вхождение туда без стратегических целей стало одним из тех факторов, которое привело к развалу Союза, добавил он.Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить Западу цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230820/1048815543.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ссср, афганистан, запад, нато, расширение, безопасность, сталин
Новости, СССР, Афганистан, Запад, НАТО, расширение, безопасность, Сталин

Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР

05:40 27.10.2023
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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Послевоенный мир строился на военной и экономической мощи СССР. Но вхождение войск в Афганистан без стратегических целей стало одной из причин развала Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Мир после Второй мировой войны был основан на военной и экономической мощи Советского Союза, созданной Иосифом Сталиным. Именно это смогло остановить расширение влияния Запада на весь мир, рассказал эксперт.
После этого англосаксы перешли в стратегическую оборону почти на 30 лет до того, как СССР подписал Хельсинские соглашения и ввёл войска в Афганистан. А вхождение туда без стратегических целей стало одним из тех факторов, которое привело к развалу Союза, добавил он.
"Я не критикую наш ввод войск в Афганистан. Это было необходимо, чтобы американцы не поставили там свои ракеты, способные достать до нашей территории. Просто не было понятно, какие стратегические задачи необходимо решать СССР на том этапе своего развития", - отметил Баранчик.
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить Западу цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Армен Гаспарян интервью
20 августа, 20:40
Армен Гаспарян о людях с Украины и веселой и отвратительной истории распада СССРОбъяснить события 1991 года с точки зрения сегодняшнего человека невозможно, такое ощущение, что вся страна тогда ополоумела в принципе, считает политолог, публицист, телерадиоведущий, член Общественной палаты Армен Гаспарян.
 
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