Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР
Послевоенный мир строился на военной и экономической мощи СССР. Но вхождение войск в Афганистан без стратегических целей стало одной из причин развала Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Мир после Второй мировой войны был основан на военной и экономической мощи Советского Союза, созданной Иосифом Сталиным. Именно это смогло остановить расширение влияния Запада на весь мир, рассказал эксперт.
После этого англосаксы перешли в стратегическую оборону почти на 30 лет до того, как СССР подписал Хельсинские соглашения и ввёл войска в Афганистан. А вхождение туда без стратегических целей стало одним из тех факторов, которое привело к развалу Союза, добавил он.
"Я не критикую наш ввод войск в Афганистан. Это было необходимо, чтобы американцы не поставили там свои ракеты, способные достать до нашей территории. Просто не было понятно, какие стратегические задачи необходимо решать СССР на том этапе своего развития", - отметил Баранчик.
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить Западу цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов, заключил собеседник издания Украина.ру.
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