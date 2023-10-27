https://ukraina.ru/20231027/1050520027.html

Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР

Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР - 27.10.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, как ввод войск в Афганистан привел к развалу "сталинского" мира и краху СССР

Послевоенный мир строился на военной и экономической мощи СССР. Но вхождение войск в Афганистан без стратегических целей стало одной из причин развала Советского Союза. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T05:40

2023-10-27T05:40

2023-10-27T05:40

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Мир после Второй мировой войны был основан на военной и экономической мощи Советского Союза, созданной Иосифом Сталиным. Именно это смогло остановить расширение влияния Запада на весь мир, рассказал эксперт.После этого англосаксы перешли в стратегическую оборону почти на 30 лет до того, как СССР подписал Хельсинские соглашения и ввёл войска в Афганистан. А вхождение туда без стратегических целей стало одним из тех факторов, которое привело к развалу Союза, добавил он.Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить Западу цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230820/1048815543.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ссср, афганистан, запад, нато, расширение, безопасность, сталин