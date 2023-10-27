https://ukraina.ru/20231027/1050514154.html
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО - 27.10.2023 Украина.ру
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T04:00
2023-10-27T04:00
2023-10-27T04:00
новости
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вов
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безопасность
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После расширения НАТО на восток доверять США уже просто нет смысла. Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это проворачивать. Никакого кредита доверия к США, НАТО и Западной Европе больше нет, рассказал политолог.Современный мир устроен по праву сильного. После окончания Второй мировой войны он строится на военной и экономической мощи Советского Союза. Именно это остановило расширение влияния англосаксов, отметил он.Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. А все предложения США необходимо рассматривать, если они подходят России, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, россия, запад, сша, расширение, вов, войны, безопасность
Новости, НАТО, Россия, Запад, США, расширение, ВОВ, войны, безопасность
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
После расширения НАТО на восток доверять США уже просто нет смысла. Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это проворачивать. Никакого кредита доверия к США, НАТО и Западной Европе больше нет, рассказал политолог.
"Это повторение старой песни "Поверьте нам, что все будет хорошо". А какой смысл верить США после расширения НАТО на восток? Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это все проворачивать", - подчеркнул Баранчик.
Современный мир устроен по праву сильного. После окончания Второй мировой войны он строится на военной и экономической мощи Советского Союза. Именно это остановило расширение влияния англосаксов, отметил он.
Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. А все предложения США необходимо рассматривать, если они подходят России, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь