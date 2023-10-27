https://ukraina.ru/20231027/1050514154.html

"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО

"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО - 27.10.2023 Украина.ру

"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО

Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-10-27T04:00

2023-10-27T04:00

2023-10-27T04:00

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После расширения НАТО на восток доверять США уже просто нет смысла. Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это проворачивать. Никакого кредита доверия к США, НАТО и Западной Европе больше нет, рассказал политолог.Современный мир устроен по праву сильного. После окончания Второй мировой войны он строится на военной и экономической мощи Советского Союза. Именно это остановило расширение влияния англосаксов, отметил он.Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. А все предложения США необходимо рассматривать, если они подходят России, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, россия, запад, сша, расширение, вов, войны, безопасность