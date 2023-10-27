"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050514154.html
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО - 27.10.2023 Украина.ру
"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-10-27T04:00
2023-10-27T04:00
новости
нато
россия
запад
сша
расширение
вов
войны
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_0:302:3076:2032_1920x0_80_0_0_791aa3bb0aa905453095eec771acb9af.jpg
После расширения НАТО на восток доверять США уже просто нет смысла. Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это проворачивать. Никакого кредита доверия к США, НАТО и Западной Европе больше нет, рассказал политолог.Современный мир устроен по праву сильного. После окончания Второй мировой войны он строится на военной и экономической мощи Советского Союза. Именно это остановило расширение влияния англосаксов, отметил он.Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. А все предложения США необходимо рассматривать, если они подходят России, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231019/1050308012.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1a/1047564966_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_191ff48b3b19d29f0578c272400e3958.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нато, россия, запад, сша, расширение, вов, войны, безопасность
Новости, НАТО, Россия, Запад, США, расширение, ВОВ, войны, безопасность

"Право сильного". Военный эксперт объяснил, почему Россия исчерпала лимит доверия к НАТО

04:00 27.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Современный мир устроен по праву сильного. Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
После расширения НАТО на восток доверять США уже просто нет смысла. Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это проворачивать. Никакого кредита доверия к США, НАТО и Западной Европе больше нет, рассказал политолог.
"Это повторение старой песни "Поверьте нам, что все будет хорошо". А какой смысл верить США после расширения НАТО на восток? Тогда не было подписано никаких документов, и они начали это все проворачивать", - подчеркнул Баранчик.
Современный мир устроен по праву сильного. После окончания Второй мировой войны он строится на военной и экономической мощи Советского Союза. Именно это остановило расширение влияния англосаксов, отметил он.
Россия должна четко обозначить цели и задачи для своего национального развития и действовать, исходя из собственных интересов. А все предложения США необходимо рассматривать, если они подходят России, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
19 октября, 03:30
Михаил Онуфриенко: Россия побила ВСУ "арифметикой", отгонит НАТО от Крыма и взорвет мосты через Днепр
 
НовостиНАТОРоссияЗападСШАрасширениеВОВвойныбезопасность
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния