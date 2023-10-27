https://ukraina.ru/20231027/1050503300.html

"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"

"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки" - 27.10.2023 Украина.ру

"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"

Основная проблема наступления на Авдеевку заключается в том, что у ВС РФ пока не хватает "длинных рук", чтобы дотянуться до украинской артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов

2023-10-27T05:20

2023-10-27T05:20

2023-10-27T05:20

новости

авдеевка

наступление

артиллерия

запорожская область

вс рф

всу

атаки

ошибки

штурм

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Дело в том, что в Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами обнуляет наступательный потенциал ВС РФ, рассказал эксперт.Это главная причина, почему противник до сих пор удерживает свои позиции. При этом Россия на Запорожском направлении действует точно так же, добавил он.В итоге подразделения додавят Авдеевку, это будет большой успех российской армии. России необходимо переиграть Украину военно-стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия замолчала, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, авдеевка, наступление, артиллерия, запорожская область, вс рф, всу, атаки, ошибки, штурм