"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"
Основная проблема наступления на Авдеевку заключается в том, что у ВС РФ пока не хватает "длинных рук", чтобы дотянуться до украинской артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Дело в том, что в Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами обнуляет наступательный потенциал ВС РФ, рассказал эксперт.
Это главная причина, почему противник до сих пор удерживает свои позиции. При этом Россия на Запорожском направлении действует точно так же, добавил он.
"Нам было бы логично, используя опыт неудачный противника, который наступал на нашу артиллерию, не делать так. Но, похоже, научиться можно только на собственных ошибках. Поэтому наши штурмовики с большим трудом под непогашенным артиллерийским огнем ВСУ продвигаются вперед", - подчеркнул эксперт.
В итоге подразделения додавят Авдеевку, это будет большой успех российской армии. России необходимо переиграть Украину военно-стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия замолчала, заключил собеседник Украина.ру.
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