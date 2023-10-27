"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки" - 27.10.2023 Украина.ру
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"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"
"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки" - 27.10.2023 Украина.ру
"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"
Основная проблема наступления на Авдеевку заключается в том, что у ВС РФ пока не хватает "длинных рук", чтобы дотянуться до украинской артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
2023-10-27T05:20
2023-10-27T05:20
новости
авдеевка
наступление
артиллерия
запорожская область
вс рф
всу
атаки
ошибки
штурм
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Дело в том, что в Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами обнуляет наступательный потенциал ВС РФ, рассказал эксперт.Это главная причина, почему противник до сих пор удерживает свои позиции. При этом Россия на Запорожском направлении действует точно так же, добавил он.В итоге подразделения додавят Авдеевку, это будет большой успех российской армии. России необходимо переиграть Украину военно-стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия замолчала, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231026/1050484613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, авдеевка, наступление, артиллерия, запорожская область, вс рф, всу, атаки, ошибки, штурм
Новости, Авдеевка, наступление, артиллерия, Запорожская область, ВС РФ, ВСУ, атаки, ошибки, Штурм

"Мы додавим Авдеевку": военные эксперт объяснил, почему для победы России нужны "длинные руки"

05:20 27.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Основная проблема наступления на Авдеевку заключается в том, что у ВС РФ пока не хватает "длинных рук", чтобы дотянуться до украинской артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
Дело в том, что в Авдеевке у ВСУ на расстоянии в 30 километров стоит высокоточная артиллерия, которая кассетными боеприпасами обнуляет наступательный потенциал ВС РФ, рассказал эксперт.
Это главная причина, почему противник до сих пор удерживает свои позиции. При этом Россия на Запорожском направлении действует точно так же, добавил он.
"Нам было бы логично, используя опыт неудачный противника, который наступал на нашу артиллерию, не делать так. Но, похоже, научиться можно только на собственных ошибках. Поэтому наши штурмовики с большим трудом под непогашенным артиллерийским огнем ВСУ продвигаются вперед", - подчеркнул эксперт.
В итоге подразделения додавят Авдеевку, это будет большой успех российской армии. России необходимо переиграть Украину военно-стратегически, а в техническом плане надо добиться того, чтобы их артиллерия замолчала, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 04:01
Сергей Марков: ВСУ добились успеха на Днепре, зато в Авдеевке Россия разгромит весь ЗападУ Минобороны есть справедливые опасения насчет Авдеевки. Но есть и большие возможности. Если мы устроим там Артемовск-2 или Мариуполь-2, ситуация изменится коренным образом, считает директор Института политических исследований Сергей Марков
 
НовостиАвдеевканаступлениеартиллерияЗапорожская областьВС РФВСУатакиошибкиШтурм
 
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