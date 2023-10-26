Более 60% жителей Украины считают, что выборы в стране пока не нужны – опрос - 26.10.2023 Украина.ру
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Более 60% жителей Украины считают, что выборы в стране пока не нужны – опрос
Более 60% жителей Украины считают, что выборы в стране пока не нужны – опрос - 26.10.2023 Украина.ру
Более 60% жителей Украины считают, что выборы в стране пока не нужны – опрос
Более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась. Таковы результаты соцопроса общественного мнения Международного республиканского института, сообщает "Украинская правда"
2023-10-26T18:18
2023-10-26T18:18
новости
владимир зеленский
украина
президентские выборы
опрос
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Всего в нём приняли участие около двух тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. Все они, как уточняется, "сохранили преданность демократии и поддерживают идею проведения выборов после завершения боевых действий. Среди прочего, лишь 22% украинцев считают, что выбрать нового президента страны следует в марте следующего года, даже если СВО будет продолжаться. Около 6% выбрали вариант, по которому предлагалось провести голосование в сентябре 2024-го года. Ранее на Украине заговорили о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Для этого в стране намерены решить пять "проблемных вопросов", связанных с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
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новости, владимир зеленский, украина, президентские выборы, опрос
Новости, Владимир Зеленский, Украина, президентские выборы, опрос

Более 60% жителей Украины считают, что выборы в стране пока не нужны – опрос

18:18 26.10.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Более 60% украинцев считают, что проводить выборы в стране пока не стоит, а выбрать нового президента следует уже после завершения Специальной военной операции, сколько бы она не длилась. Таковы результаты соцопроса общественного мнения Международного республиканского института, сообщает "Украинская правда"
Всего в нём приняли участие около двух тысяч человек в возрасте 18 лет и старше. Все они, как уточняется, "сохранили преданность демократии и поддерживают идею проведения выборов после завершения боевых действий.
Среди прочего, лишь 22% украинцев считают, что выбрать нового президента страны следует в марте следующего года, даже если СВО будет продолжаться. Около 6% выбрали вариант, по которому предлагалось провести голосование в сентябре 2024-го года.
Ранее на Украине заговорили о возможном проведении президентских и парламентских выборов. Для этого в стране намерены решить пять "проблемных вопросов", связанных с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинапрезидентские выборыопрос
 
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