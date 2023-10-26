https://ukraina.ru/20231026/1050522651.html

Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ

Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ - 27.10.2023 Украина.ру

Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ

Что нужно знать беженцам и вынужденным переселенцам с Украины и мигрантам из других стран о новом законе о гражданстве Российской Федерации, в интервью изданию... Украина.ру, 27.10.2023

2023-10-26T18:36

2023-10-26T18:36

2023-10-27T09:35

интервью

россия

украина

гражданство

закон

спецоперация

беженцы

военнослужащие

мобилизация

русский язык

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050520242_189:40:785:375_1920x0_80_0_0_9ab562377ea3e537d232bd6731c5a0d4.jpg

Что нужно знать беженцам и вынужденным переселенцам с Украины и мигрантам из других стран о новом законе о гражданстве Российской Федерации, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, директор ИАЦ «Прогноз» и проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.В России 26 октября вступил в силу новый Федеральный закон о гражданстве, который дает возможность целому ряду лиц подать заявление о получении гражданства РФ в упрощенном порядке. Ключевое изменение состоит в том, что отныне гражданства России можно лишиться за дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения и другие преступления.— Юрий Викторович, для чего принят новый закон?— Жизнь идет, законодательство необходимо менять в связи с ситуацией, сложившийся в стране и мире.— Спецоперация имеет к этому отношение?— Там есть пункты про лишение гражданства за такие правонарушения, как дезертирство, дискредитация Вооруженных сил РФ, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.Сюда же идут тяжкие преступления против национальной безопасности государства, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, участие в массовых беспорядках, неисполнение законодательства об иноагентах и другое.— Как это повлияет на молодых людей, которые бежали из России, боясь быть мобилизованными?— Там все очень неоднозначно. Потому что по нашему законодательству граждане разделены на две категории: на тех, кто по рождению гражданин, — их лишить гражданства нельзя; и тех, кто приобрел гражданство в течение жизни.Последняя категория граждан — непонятная категория, потому что нет разъяснения, попадают ли под эту категорию, например, жители Крыма или вновь присоединенных к России территорий, или те, кто получил гражданство в индивидуальном порядке. Поэтому эти вопросы так или иначе надо будет разъяснять в дальнейшем.— Что будет с гражданами вновь присоединенных территорий России?— Этого я не знаю. Необходимы дополнительные разъяснения, подзаконные акты: кого это касается, а кого нет. В нашем законодательстве требуются зачастую разъяснения, что законодатель имеет в виду — потому что русский язык очень пластичный.— Как изменения затронут граждан Украины, например, беженцев из Харьковской области?— Сейчас граждане Украины могут въехать на территорию Российской Федерации только через два пропускных пунктов: автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт Шереметьево. [Cоответствующий временный порядок въезда для украинцев начал действовать с полуночи 16 октября].Это в большей степени останавливает граждан Украины от приезда в Российскую Федерацию, чем все законодательные меры, о которых можно говорить.Есть, конечно, те, кто попытается через линию соприкосновения пройти. Думаю, что там препятствий особых не будет, но будут стараться уже не пограничники, а другие люди, кто там находится, — на каком основании человек просочился.Что касается изменений для беженцев и людей, получивших политическое убежище, — ВНЖ им нужен, но вместо 5 лет прожить в России достаточно всего год.Для них — ускоренный порядок. Но людей в категории беженцев у нас мало — всего несколько сотен человек на всю страну. Больше — «вынужденных переселенцев». Здесь, к сожалению, масса моментов забюрократизирована в огромной степени.— Что еще в законе изменилось по сравнению со старой версией?— Самое важное изменение в том, что отныне гражданство России можно потерять. Раньше его лишиться можно было только добровольно или по «иным основаниям, предусмотренным международным договором». Теперь паспорт аннулируют за нарушение Конституции или законов, подделку документов.Кстати, у нас в Конституции написано, что гражданства человек не может быть лишен в принципе и что все граждане — они граждане, вне зависимости от получения гражданства. Поэтому это самый принципиальный вопрос, который имеется.Для получения гражданства необходимо проживать на территории страны в течение 5 лет на основании вида на жительство (ВНЖ). По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год — сейчас таких ограничений нет.— А как этот закон повлияет на военнослужащих-контрактников и военнообязанных из других стран?— Во-первых, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Им достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.Во-вторых, теперь даже отслуживших на родине граждан СНГ, имеющих гражданство в России, могут призвать на службу здесь. Наряду с двойным в закон ввели понятие «множественное гражданство». Оно предназначено для людей из стран, с которыми у России нет договоров о двойном гражданстве (такое соглашение есть лишь с Таджикистаном).Человек с двойным гражданством сохраняет свои права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную службу только в стране постоянного проживания. Например, если гражданин Таджикистана отслужил на родине и получил российский паспорт, здесь в армию его не призовут.При множественном гражданстве каждая страна считает себя основной — с вытекающими отсюда последствиями. Но это не касается ситуации с мобилизацией, которой подлежат все граждане РФ. Мобилизация идет согласно отдельному указу, в котором сказано о категориях.Ранее также для гражданства иностранца или иностранки надо было быть в законном браке с нашим гражданином или гражданкой не менее 3 лет. Теперь достаточно и общего ребенка, в том числе усыновленного.— Государство ставит целью облегчить путь соотечественников к российскому гражданству. Снимает ли новый закон бюрократические барьеры?— Какие-то моменты снимает. В частности, сокращен срок получения российского гражданства по ряду категорий. Нашими согражданами в ускоренном порядке могут стать выпускники вузов, с отличием окончившие его очное отделение, и те, кто, получив диплом, проработал в стране по специальности больше года.К сожалению, кардинально новых моментов в этом законе нет.— Какие кардинальные изменения вы имеете ввиду? И в чем была бы их польза?— Смотрите, гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Но главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.Было бы революционное изменение, если бы внесли пункт с правом рождения на территории Российской Федерации, — если бы было «право почвы». А у нас его нет.Во многих странах (например, в США) дети иностранцев имеют право рождения: если человек родился на территории страны, ему дают возможность стать ее гражданином. Кстати, в России таких людей не так много, как говорят. Но у нас нет для них категории на гражданство.К сожалению, я не увидел пункта (может быть, плохо смотрел), который был в прежнем законодательстве, — касательно носителей русского языка, которые имеют право на ускоренное получение российского гражданства.Крайне важно таких людей, носителей нашей культуры, вовлекать в нашу страну — давать гражданство с указанием конкретных сроков: например, до полугода идет рассмотрение после того, как комиссия признала право человека на это. Около 100 тысяч человек получили гражданство на основании этого.Ранее эта категория была, но, правда, было и бюрократическое ограничение: человек должен быть не только носителем русского языка, но и иметь документ, что его предки происходят из Российской Федерации. Это сразу отсекло колоссальное число людей.Третий пункт, который был бы прорывным — это выдача гражданства людям, чьи предки — выходцы с территории Российской Федерации в ее нынешних границах. Как это действует в Германии, Румынии и многих других странах.— Почему исчез пункт о гражданстве за инвестициии для квалифицированных специалистов? Об этом пишут в публичном пространстве, анализируя усовершенствованный закон.— Возможно, пункт остался, но был как-то переформулирован. Это общемировая практика — гражданство за инвестиции или вид на жительство за инвестиции в крупных размерах.Но дело в том, что сумма, которая была обозначена, как сказал один мой товарищ, «это поддержка рынка элитного жилья». Она равнялась стоимости элитной квартиры в Москве. С точки зрения бизнеса это приемлемые деньги. С точки зрения обычного обывателя это громадная сумма, и 99,9% ее никогда не поднимут.Что касается квалифицированных специалистов, то гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента России: за особые заслуги перед Россией, а также если ваша профессия «представляет интерес для страны».Тут мне непонятно, почему мы сначала говорим о том, что нам крайне необходимы квалифицированные специалисты, а потом лишаем одного из оснований, по которому они могли бы к нам приехать. Он же едут не только за деньгами, но и за будущим. Деньги можно всегда заработать, а будущее — это гражданство ему и его детям.— Будет ли сейчас ощутимый прирост желающих получить российский паспорт?— Поток идет, сотни тысяч людей стремятся получить российский паспорт, из многих стран, включая тот же Запад. Называется цифра: чуть ли два миллиона американцев хотят получить российское гражданство.Десятки тысяч граждан Германии хотели бы переехать к нам, потому что не согласны с той политикой, которую ведет Берлин. Африканеры хотят переселиться в Россию — это белые фермеры, буры, которые уже 15 лет выбирают, куда им переехать.Много желающих получить гражданство РФ из Закавказья, в частности из Армении, Азербайджана, Грузии.Только до 2014 года с территории Украины около 5 миллионов человек приняли российское гражданство. Реально основной поток — это славяне с территории Средней Азии, славяне из Украины, Белоруссии, бывшие наши советские сограждане, жители азиатских республик, которые едут за лучшей долей.

https://ukraina.ru/20231026/1050519541.html

https://ukraina.ru/20231003/1049885465.html

https://ukraina.ru/20231008/1050008308.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, гражданство, закон, спецоперация, беженцы, военнослужащие, мобилизация, русский язык, соотечественники, российский паспорт, мигранты, новые регионы рф