https://ukraina.ru/20231026/1050522651.html
Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ
Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ - 27.10.2023 Украина.ру
Беженцы, военнослужащие и не только. Юрий Московский о новом законе о гражданстве РФ
Что нужно знать беженцам и вынужденным переселенцам с Украины и мигрантам из других стран о новом законе о гражданстве Российской Федерации, в интервью изданию... Украина.ру, 27.10.2023
2023-10-26T18:36
2023-10-26T18:36
2023-10-27T09:35
интервью
россия
украина
гражданство
закон
спецоперация
беженцы
военнослужащие
мобилизация
русский язык
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Что нужно знать беженцам и вынужденным переселенцам с Украины и мигрантам из других стран о новом законе о гражданстве Российской Федерации, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, директор ИАЦ «Прогноз» и проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.В России 26 октября вступил в силу новый Федеральный закон о гражданстве, который дает возможность целому ряду лиц подать заявление о получении гражданства РФ в упрощенном порядке. Ключевое изменение состоит в том, что отныне гражданства России можно лишиться за дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения и другие преступления.— Юрий Викторович, для чего принят новый закон?— Жизнь идет, законодательство необходимо менять в связи с ситуацией, сложившийся в стране и мире.— Спецоперация имеет к этому отношение?— Там есть пункты про лишение гражданства за такие правонарушения, как дезертирство, дискредитация Вооруженных сил РФ, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.Сюда же идут тяжкие преступления против национальной безопасности государства, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, участие в массовых беспорядках, неисполнение законодательства об иноагентах и другое.— Как это повлияет на молодых людей, которые бежали из России, боясь быть мобилизованными?— Там все очень неоднозначно. Потому что по нашему законодательству граждане разделены на две категории: на тех, кто по рождению гражданин, — их лишить гражданства нельзя; и тех, кто приобрел гражданство в течение жизни.Последняя категория граждан — непонятная категория, потому что нет разъяснения, попадают ли под эту категорию, например, жители Крыма или вновь присоединенных к России территорий, или те, кто получил гражданство в индивидуальном порядке. Поэтому эти вопросы так или иначе надо будет разъяснять в дальнейшем.— Что будет с гражданами вновь присоединенных территорий России?— Этого я не знаю. Необходимы дополнительные разъяснения, подзаконные акты: кого это касается, а кого нет. В нашем законодательстве требуются зачастую разъяснения, что законодатель имеет в виду — потому что русский язык очень пластичный.— Как изменения затронут граждан Украины, например, беженцев из Харьковской области?— Сейчас граждане Украины могут въехать на территорию Российской Федерации только через два пропускных пунктов: автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт Шереметьево. [Cоответствующий временный порядок въезда для украинцев начал действовать с полуночи 16 октября].Это в большей степени останавливает граждан Украины от приезда в Российскую Федерацию, чем все законодательные меры, о которых можно говорить.Есть, конечно, те, кто попытается через линию соприкосновения пройти. Думаю, что там препятствий особых не будет, но будут стараться уже не пограничники, а другие люди, кто там находится, — на каком основании человек просочился.Что касается изменений для беженцев и людей, получивших политическое убежище, — ВНЖ им нужен, но вместо 5 лет прожить в России достаточно всего год.Для них — ускоренный порядок. Но людей в категории беженцев у нас мало — всего несколько сотен человек на всю страну. Больше — «вынужденных переселенцев». Здесь, к сожалению, масса моментов забюрократизирована в огромной степени.— Что еще в законе изменилось по сравнению со старой версией?— Самое важное изменение в том, что отныне гражданство России можно потерять. Раньше его лишиться можно было только добровольно или по «иным основаниям, предусмотренным международным договором». Теперь паспорт аннулируют за нарушение Конституции или законов, подделку документов.Кстати, у нас в Конституции написано, что гражданства человек не может быть лишен в принципе и что все граждане — они граждане, вне зависимости от получения гражданства. Поэтому это самый принципиальный вопрос, который имеется.Для получения гражданства необходимо проживать на территории страны в течение 5 лет на основании вида на жительство (ВНЖ). По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год — сейчас таких ограничений нет.— А как этот закон повлияет на военнослужащих-контрактников и военнообязанных из других стран?— Во-первых, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Им достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.Во-вторых, теперь даже отслуживших на родине граждан СНГ, имеющих гражданство в России, могут призвать на службу здесь. Наряду с двойным в закон ввели понятие «множественное гражданство». Оно предназначено для людей из стран, с которыми у России нет договоров о двойном гражданстве (такое соглашение есть лишь с Таджикистаном).Человек с двойным гражданством сохраняет свои права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную службу только в стране постоянного проживания. Например, если гражданин Таджикистана отслужил на родине и получил российский паспорт, здесь в армию его не призовут.При множественном гражданстве каждая страна считает себя основной — с вытекающими отсюда последствиями. Но это не касается ситуации с мобилизацией, которой подлежат все граждане РФ. Мобилизация идет согласно отдельному указу, в котором сказано о категориях.Ранее также для гражданства иностранца или иностранки надо было быть в законном браке с нашим гражданином или гражданкой не менее 3 лет. Теперь достаточно и общего ребенка, в том числе усыновленного.— Государство ставит целью облегчить путь соотечественников к российскому гражданству. Снимает ли новый закон бюрократические барьеры?— Какие-то моменты снимает. В частности, сокращен срок получения российского гражданства по ряду категорий. Нашими согражданами в ускоренном порядке могут стать выпускники вузов, с отличием окончившие его очное отделение, и те, кто, получив диплом, проработал в стране по специальности больше года.К сожалению, кардинально новых моментов в этом законе нет.— Какие кардинальные изменения вы имеете ввиду? И в чем была бы их польза?— Смотрите, гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Но главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.Было бы революционное изменение, если бы внесли пункт с правом рождения на территории Российской Федерации, — если бы было «право почвы». А у нас его нет.Во многих странах (например, в США) дети иностранцев имеют право рождения: если человек родился на территории страны, ему дают возможность стать ее гражданином. Кстати, в России таких людей не так много, как говорят. Но у нас нет для них категории на гражданство.К сожалению, я не увидел пункта (может быть, плохо смотрел), который был в прежнем законодательстве, — касательно носителей русского языка, которые имеют право на ускоренное получение российского гражданства.Крайне важно таких людей, носителей нашей культуры, вовлекать в нашу страну — давать гражданство с указанием конкретных сроков: например, до полугода идет рассмотрение после того, как комиссия признала право человека на это. Около 100 тысяч человек получили гражданство на основании этого.Ранее эта категория была, но, правда, было и бюрократическое ограничение: человек должен быть не только носителем русского языка, но и иметь документ, что его предки происходят из Российской Федерации. Это сразу отсекло колоссальное число людей.Третий пункт, который был бы прорывным — это выдача гражданства людям, чьи предки — выходцы с территории Российской Федерации в ее нынешних границах. Как это действует в Германии, Румынии и многих других странах.— Почему исчез пункт о гражданстве за инвестициии для квалифицированных специалистов? Об этом пишут в публичном пространстве, анализируя усовершенствованный закон.— Возможно, пункт остался, но был как-то переформулирован. Это общемировая практика — гражданство за инвестиции или вид на жительство за инвестиции в крупных размерах.Но дело в том, что сумма, которая была обозначена, как сказал один мой товарищ, «это поддержка рынка элитного жилья». Она равнялась стоимости элитной квартиры в Москве. С точки зрения бизнеса это приемлемые деньги. С точки зрения обычного обывателя это громадная сумма, и 99,9% ее никогда не поднимут.Что касается квалифицированных специалистов, то гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента России: за особые заслуги перед Россией, а также если ваша профессия «представляет интерес для страны».Тут мне непонятно, почему мы сначала говорим о том, что нам крайне необходимы квалифицированные специалисты, а потом лишаем одного из оснований, по которому они могли бы к нам приехать. Он же едут не только за деньгами, но и за будущим. Деньги можно всегда заработать, а будущее — это гражданство ему и его детям.— Будет ли сейчас ощутимый прирост желающих получить российский паспорт?— Поток идет, сотни тысяч людей стремятся получить российский паспорт, из многих стран, включая тот же Запад. Называется цифра: чуть ли два миллиона американцев хотят получить российское гражданство.Десятки тысяч граждан Германии хотели бы переехать к нам, потому что не согласны с той политикой, которую ведет Берлин. Африканеры хотят переселиться в Россию — это белые фермеры, буры, которые уже 15 лет выбирают, куда им переехать.Много желающих получить гражданство РФ из Закавказья, в частности из Армении, Азербайджана, Грузии.Только до 2014 года с территории Украины около 5 миллионов человек приняли российское гражданство. Реально основной поток — это славяне с территории Средней Азии, славяне из Украины, Белоруссии, бывшие наши советские сограждане, жители азиатских республик, которые едут за лучшей долей.
https://ukraina.ru/20231026/1050519541.html
https://ukraina.ru/20231003/1049885465.html
https://ukraina.ru/20231008/1050008308.html
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интервью, россия, украина, гражданство, закон, спецоперация, беженцы, военнослужащие, мобилизация, русский язык, соотечественники, российский паспорт, мигранты, новые регионы рф
Что нужно знать беженцам и вынужденным переселенцам с Украины и мигрантам из других стран о новом законе о гражданстве Российской Федерации, в интервью изданию Украина.ру рассказал социолог, директор ИАЦ «Прогноз» и проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.
В России 26 октября вступил в силу новый Федеральный закон о гражданстве, который дает возможность целому ряду лиц подать заявление о получении гражданства РФ в упрощенном порядке.
Ключевое изменение состоит в том, что отныне гражданства России можно лишиться за дезертирство, дискредитацию Вооруженных сил РФ, добровольную сдачу в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения и другие преступления.
— Юрий Викторович, для чего принят новый закон?
— Жизнь идет, законодательство необходимо менять в связи с ситуацией, сложившийся в стране и мире.
— Спецоперация имеет к этому отношение?
— Там есть пункты про лишение гражданства за такие правонарушения, как дезертирство, дискредитация Вооруженных сил РФ, добровольная сдача в плен, неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения.
Сюда же идут тяжкие преступления против национальной безопасности государства, терроризм и экстремизм, незаконный оборот оружия и наркотиков, участие в массовых беспорядках, неисполнение законодательства об иноагентах и другое.
— Как это повлияет на молодых людей, которые бежали из России, боясь быть мобилизованными?
— Там все очень неоднозначно. Потому что по нашему законодательству граждане разделены на две категории: на тех, кто по рождению гражданин, — их лишить гражданства нельзя; и тех, кто приобрел гражданство в течение жизни.
Последняя категория граждан — непонятная категория, потому что нет разъяснения, попадают ли под эту категорию, например, жители Крыма или вновь присоединенных к России территорий, или те, кто получил гражданство в индивидуальном порядке.
Поэтому эти вопросы так или иначе надо будет разъяснять в дальнейшем.
— Что будет с гражданами вновь присоединенных территорий России?
— Этого я не знаю. Необходимы дополнительные разъяснения, подзаконные акты: кого это касается, а кого нет. В нашем законодательстве требуются зачастую разъяснения, что законодатель имеет в виду — потому что русский язык очень пластичный.
— Как изменения затронут граждан Украины, например, беженцев из Харьковской области?
— Сейчас граждане Украины могут въехать на территорию Российской Федерации только через два пропускных пунктов: автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и через аэропорт Шереметьево. [Cоответствующий временный порядок въезда для украинцев начал действовать с полуночи 16 октября].
Это в большей степени останавливает граждан Украины от приезда в Российскую Федерацию, чем все законодательные меры, о которых можно говорить.
Есть, конечно, те, кто попытается через линию соприкосновения пройти. Думаю, что там препятствий особых не будет, но будут стараться уже не пограничники, а другие люди, кто там находится, — на каком основании человек просочился.
Что касается изменений для беженцев и людей, получивших политическое убежище, — ВНЖ им нужен, но вместо 5 лет прожить в России достаточно всего год.
Для них — ускоренный порядок. Но людей в категории беженцев у нас мало — всего несколько сотен человек на всю страну. Больше — «вынужденных переселенцев». Здесь, к сожалению, масса моментов забюрократизирована в огромной степени.
— Что еще в законе изменилось по сравнению со старой версией?
— Самое важное изменение в том, что отныне гражданство России можно потерять. Раньше его лишиться можно было только добровольно или по «иным основаниям, предусмотренным международным договором». Теперь паспорт аннулируют за нарушение Конституции или законов, подделку документов.
Кстати, у нас в Конституции написано, что гражданства человек не может быть лишен в принципе и что все граждане — они граждане, вне зависимости от получения гражданства. Поэтому это самый принципиальный вопрос, который имеется.
Для получения гражданства необходимо проживать на территории страны в течение 5 лет на основании вида на жительство (ВНЖ). По предыдущему закону выезжать за границу можно было не более чем на три месяца в год — сейчас таких ограничений нет.
— А как этот закон повлияет на военнослужащих-контрактников и военнообязанных из других стран?
— Во-первых, у тех, кто заключил контракт о службе в Вооруженных силах России на срок от года, не спросят ВНЖ. Им достаточно знания русского языка, истории и основ законодательства.
Во-вторых, теперь даже отслуживших на родине граждан СНГ, имеющих гражданство в России, могут призвать на службу здесь. Наряду с двойным в закон ввели понятие «множественное гражданство». Оно предназначено для людей из стран, с которыми у России нет договоров о двойном гражданстве (такое соглашение есть лишь с Таджикистаном).
Человек с двойным гражданством сохраняет свои права и обязанности в обеих странах, но платит налоги и проходит военную службу только в стране постоянного проживания. Например, если гражданин Таджикистана отслужил на родине и получил российский паспорт, здесь в армию его не призовут.
При множественном гражданстве каждая страна считает себя основной — с вытекающими отсюда последствиями. Но это не касается ситуации с мобилизацией, которой подлежат все граждане РФ. Мобилизация идет согласно отдельному указу, в котором сказано о категориях.
Ранее также для гражданства иностранца или иностранки надо было быть в законном браке с нашим гражданином или гражданкой не менее 3 лет. Теперь достаточно и общего ребенка, в том числе усыновленного.
— Государство ставит целью облегчить путь соотечественников к российскому гражданству. Снимает ли новый закон бюрократические барьеры?
— Какие-то моменты снимает. В частности, сокращен срок получения российского гражданства по ряду категорий. Нашими согражданами в ускоренном порядке могут стать выпускники вузов, с отличием окончившие его очное отделение, и те, кто, получив диплом, проработал в стране по специальности больше года.
К сожалению, кардинально новых моментов в этом законе нет.
— Какие кардинальные изменения вы имеете ввиду? И в чем была бы их польза?
— Смотрите, гражданство по рождению отныне дают, даже если оба родителя иностранцы. Но главное условие — отсутствие другого гражданства и рождение на водном или воздушном судне, принадлежащем России.
Было бы революционное изменение, если бы внесли пункт с правом рождения на территории Российской Федерации, — если бы было «право почвы». А у нас его нет.
Во многих странах (например, в США) дети иностранцев имеют право рождения: если человек родился на территории страны, ему дают возможность стать ее гражданином. Кстати, в России таких людей не так много, как говорят. Но у нас нет для них категории на гражданство.
К сожалению, я не увидел пункта (может быть, плохо смотрел), который был в прежнем законодательстве, — касательно носителей русского языка, которые имеют право на ускоренное получение российского гражданства.
Крайне важно таких людей, носителей нашей культуры, вовлекать в нашу страну — давать гражданство с указанием конкретных сроков: например, до полугода идет рассмотрение после того, как комиссия признала право человека на это. Около 100 тысяч человек получили гражданство на основании этого.
Ранее эта категория была, но, правда, было и бюрократическое ограничение: человек должен быть не только носителем русского языка, но и иметь документ, что его предки происходят из Российской Федерации. Это сразу отсекло колоссальное число людей.
Третий пункт, который был бы прорывным — это выдача гражданства людям, чьи предки — выходцы с территории Российской Федерации в ее нынешних границах. Как это действует в Германии, Румынии и многих других странах.
— Почему исчез пункт о гражданстве за инвестициии для квалифицированных специалистов? Об этом пишут в публичном пространстве, анализируя усовершенствованный закон.
— Возможно, пункт остался, но был как-то переформулирован. Это общемировая практика — гражданство за инвестиции или вид на жительство за инвестиции в крупных размерах.
Но дело в том, что сумма, которая была обозначена, как сказал один мой товарищ, «это поддержка рынка элитного жилья». Она равнялась стоимости элитной квартиры в Москве. С точки зрения бизнеса это приемлемые деньги. С точки зрения обычного обывателя это громадная сумма, и 99,9% ее никогда не поднимут.
Что касается квалифицированных специалистов, то гражданство в исключительном порядке теперь оформляют лишь в особых случаях по решению президента России: за особые заслуги перед Россией, а также если ваша профессия «представляет интерес для страны».
Тут мне непонятно, почему мы сначала говорим о том, что нам крайне необходимы квалифицированные специалисты, а потом лишаем одного из оснований, по которому они могли бы к нам приехать. Он же едут не только за деньгами, но и за будущим. Деньги можно всегда заработать, а будущее — это гражданство ему и его детям.
— Будет ли сейчас ощутимый прирост желающих получить российский паспорт?
— Поток идет, сотни тысяч людей стремятся получить российский паспорт, из многих стран, включая тот же Запад. Называется цифра: чуть ли два миллиона американцев хотят получить российское гражданство.
Десятки тысяч граждан Германии хотели бы переехать к нам, потому что не согласны с той политикой, которую ведет Берлин. Африканеры хотят переселиться в Россию — это белые фермеры, буры, которые уже 15 лет выбирают, куда им переехать.
Много желающих получить гражданство РФ из Закавказья, в частности из Армении, Азербайджана, Грузии.
Только до 2014 года с территории Украины около 5 миллионов человек приняли российское гражданство. Реально основной поток — это славяне с территории Средней Азии, славяне из Украины, Белоруссии, бывшие наши советские сограждане, жители азиатских республик, которые едут за лучшей долей.