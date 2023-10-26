https://ukraina.ru/20231026/1050519541.html

Юрий Московский: кто он

Юрий Московский: кто он - 26.10.2023 Украина.ру

Юрий Московский: кто он

Социолог, политолог, директор ИАЦ "Прогноз" и проектов Фонда развития международных связей "Добрососедство"

2023-10-26T18:08

2023-10-26T18:08

2023-10-26T18:08

новости

юрий московский

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В 1991 году окончил Московский педагогический государственной университет. Постоянно сотрудничает со СМИ «Добрососедство», журналом правительства Москвы «Экоград» и др. Состоит в ряде журналистских союзов. C 1988 года участвует в избирательных компаниях в качестве PR-технолога, постоянно публикуется в СМИ. Специалист по созданию систем взаимодействия, социальный технолог.Автор научных статей и публикаций.Участник специальных проектов и исследований Института комплексных социальных исследований (ИКСИ); Фонда общественных исследований «СТРАТЕГИЯ – ПРОГРЕСС»; Фонда исследования и моделирования общественных процессов (ФИМОП); Общероссийской общественно-политической организации «Отечество»; Оргкомитета Общества историков России; Всероссийской политической партии «Единая Россия» и других.Обладатель ордена Русской Православной церкви Преподобного Серафима Саровского III степени, медали ЦС РОСТО «Первый трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин», Благодарности Председателя Комиссии по социальной и демографической политике Общественной Палаты Российской Федерации, медали Международного молодежного сбора военно-спортивных организаций «Союз 2010. Наследники Победы», нагрудный знака «Союз писателей России в честь 60-летия МГО СПР», нагрудного креста «За честь и верность» и другие общественные знаки отличия, награды, благодарности и почетные грамоты.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий московский