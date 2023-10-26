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ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ

ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру

ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ

Житель Белгородского района пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, за что был задержан, сообщает пресс-служба регионального УФСБ

2023-10-26T16:58

2023-10-26T16:58

2023-10-26T16:58

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Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения.Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе уточнили, что задержанный изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления.Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбудили уголовные дела по приготовлению к государственной измене и приготовлению к участию в деятельности террористической организации.

https://ukraina.ru/20231026/1050502616.html

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новости, россия, украина, всу, белгород, белгородская область, фсб, госизмена