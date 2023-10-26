ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ
Житель Белгородского района пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, за что был задержан, сообщает пресс-служба регионального УФСБ
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения.
Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что задержанный изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления.
Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбудили уголовные дела по приготовлению к государственной измене и приготовлению к участию в деятельности террористической организации.