ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ - 26.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ
Житель Белгородского района пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, за что был задержан, сообщает пресс-служба регионального УФСБ
2023-10-26T16:58
2023-10-26T16:58
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Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения.Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.В пресс-службе уточнили, что задержанный изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления.Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбудили уголовные дела по приготовлению к государственной измене и приготовлению к участию в деятельности террористической организации.
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новости, россия, украина, всу, белгород, белгородская область, фсб, госизмена
Новости, Россия, Украина, ВСУ, Белгород, Белгородская область, ФСБ, госизмена

ФСБ задержала жителя Белгородской области за попытку вступить в ВСУ

16:58 26.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Житель Белгородского района пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины, за что был задержан, сообщает пресс-служба регионального УФСБ
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ракитянского района Белгородской области 1995 года рождения.
Он намеревался незаконно пересечь государственную границу России с целью перехода на сторону ВСУ и участия в боевых действиях в составе запрещённого в России вооружённого формирования, говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что задержанный изучал информацию о вступлении в запрещенную террористическую организацию и пытался связаться с кураторами, заполнив анкету для вступления.
Его задержали на территории Белгородского района. В отношении него возбудили уголовные дела по приготовлению к государственной измене и приготовлению к участию в деятельности террористической организации.
Криптовалюта биткойн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 10:44
В России зафиксировали первый случай госизмены, связанный с криптовалютой для ВСУЭто первый прецедент в России уголовного дела о госизмене, совершенной с помощью криптовалюты, сообщают "Известия" со ссылкой на спецслужбу
 
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