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Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ

Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ - 26.10.2023 Украина.ру

Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ

Российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ и нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России

2023-10-26T15:23

2023-10-26T15:23

2023-10-26T15:23

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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128 районах.Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "GLSDB".

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новости, россия, минобороны, минобороны рф, мо рф, вс рф, сво, днр, донецкая народная республика, всу