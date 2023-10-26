Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ - 26.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231026/1050511038.html
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ - 26.10.2023 Украина.ру
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ
Российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ и нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
2023-10-26T15:23
2023-10-26T15:23
новости
россия
минобороны
минобороны рф
мо рф
вс рф
сво
днр
донецкая народная республика
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690543_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_d490585bdf78364cb244133cd437007e.jpg
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128 районах.Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "GLSDB".
https://ukraina.ru/20231026/1050500360.html
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690543_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_4145d390b9e4dadc0a6bc083b5d6c1ec.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, минобороны, минобороны рф, мо рф, вс рф, сво, днр, донецкая народная республика, всу
Новости, Россия, Минобороны, Минобороны РФ, МО РФ, ВС РФ, СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика, ВСУ

Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ

15:23 26.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы отряда спецназначения "Эспаньола" ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении
Бойцы отряда спецназначения Эспаньола ВС РФ выполняют задачи на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ и нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128 районах.
"В районах населённых пунктов Серебрянка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики поражены три пунктам управления 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины", - говорится в сводке МО РФ.
Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "GLSDB".
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Вчера, 09:40
Добровольцы отряда "Барс-10" захватили опорный пункт ВСУ с американским оружиемРоссийские войска захватили пункт Вооруженных сил Украины с западным оружием, включая пулемет "Браунинг", сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияМинобороныМинобороны РФМО РФВС РФСВОДНРДонецкая Народная РеспубликаВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Лента новостейМолния