https://ukraina.ru/20231026/1050511038.html
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ - 26.10.2023 Украина.ру
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ
Российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ и нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России
2023-10-26T15:23
2023-10-26T15:23
2023-10-26T15:23
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Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 128 районах.Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня "HIMARS" и "GLSDB".
https://ukraina.ru/20231026/1050500360.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Россия, Минобороны, Минобороны РФ, МО РФ, ВС РФ, СВО, ДНР, Донецкая Народная Республика, ВСУ
Войска поразили три пункта управления ВСУ и Нацгвардии Украины - Минобороны РФ
Российские военнослужащие поразили три пункта управления ВСУ и нацгвардии Украины в Донецкой Народной Республике, сообщили 26 октября в пресс-службе Минобороны России