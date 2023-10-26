"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта - 26.10.2023 Украина.ру
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"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта
"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта - 26.10.2023 Украина.ру
"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС
2023-10-26T15:21
2023-10-26T15:21
петер сийярто
лукашенко
белоруссия
зарубежье
ес
украина
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Он отметил, что позиция Белоруссии по Украине схожа с венгерской. На этой же встрече белорусский лидер отметил, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией "являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".Сийярто прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности.
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петер сийярто, лукашенко, белоруссия, зарубежье, ес, украина
Петер Сийярто, Лукашенко, Белоруссия, Зарубежье, ЕС, Украина

"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта

15:21 26.10.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС
Он отметил, что позиция Белоруссии по Украине схожа с венгерской.
"Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное. <...> Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - указал Лукашенко.
На этой же встрече белорусский лидер отметил, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией "являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".
Сийярто прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности.
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
10 октября, 12:11
Спокойно нам не будет. Лукашенко рассказал о планах Запада поссорить Россию и БелоруссиюБелорусский лидер рассказал, какими методами Запад пользуется для того, чтобы оторвать Минск от Москвы
 
Петер СийяртоЛукашенкоБелоруссияЗарубежьеЕСУкраина
 
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