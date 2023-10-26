"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС
Он отметил, что позиция Белоруссии по Украине схожа с венгерской.
"Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война. Многое, конечно, зависело бы от Европейского союза. Хотя я понимаю, что давление из-за океана осуществляется мощное. <...> Но абсолютно убежден, что, если бы европейцы захотели, мы могли бы закончить эту войну и договориться, сделать определенные выводы, чтобы этого больше не произошло", - указал Лукашенко.
На этой же встрече белорусский лидер отметил, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией "являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".
Сийярто прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности.