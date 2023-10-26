https://ukraina.ru/20231026/1050510754.html

"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта

"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта - 26.10.2023 Украина.ру

"Если европейцы захотят": Лукашенко предложил решение для завершения украинского конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 октября на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске заявил, что можно было бы закончить конфликт на Украине, если бы было желание ЕС

2023-10-26T15:21

2023-10-26T15:21

2023-10-26T15:21

петер сийярто

лукашенко

белоруссия

зарубежье

ес

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1f/1044913663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f9bd7e7544d1f1979a094f5fa960d24d.jpg

Он отметил, что позиция Белоруссии по Украине схожа с венгерской. На этой же встрече белорусский лидер отметил, что ЕС вместе с США, Китаем, Россией, в какой-то степени Индией "являются сильными опорами существования нашей планеты. Если эту опору вырвать из-под этой системы, будет очень плохо для всех".Сийярто прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня на тему евразийской безопасности.

https://ukraina.ru/20231010/1050049475.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

петер сийярто, лукашенко, белоруссия, зарубежье, ес, украина