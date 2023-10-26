https://ukraina.ru/20231026/1050510648.html

В России могут запретить треш-контент в Интернете

В России могут запретить треш-контент в Интернете - 26.10.2023 Украина.ру

В России могут запретить треш-контент в Интернете

Алексей Пушков призвал запретить демонстрацию насилия в Интернете. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался 26 октября на заседании, посвященном влиянию искусственного интеллекта на СМИ

2023-10-26T15:15

2023-10-26T15:15

2023-10-26T15:15

новости

россия

алексей пушков

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По мнению Пушкова, любые публикации демонстрирующие насилие и унижающие человеческое достоинство должно быть запрещены как явление. Он подчеркнул, что прошло то время, когда интернет не регулировался.Он подчеркнул, что законодатели должны обязательно реагировать на новые инструменты влияния на общество.В сентябре депутат Госдумы Артем Метелев подготовил несколько поправок в Уголовный и административный кодекс РФ, которые позволяют системно бороться с треш-контентом в РФ. Он обратил внимание на то, что действующее сейчас законодательство не позволяет бороться с распространением треш-стримов, а также отсутствие в ряде случаев возможности начать расследование преступления, которое попало на видео. По мнению депутата, видео с преступлениями следует блокировать. Метелев предложил добавить УК РФ понятие "публичная демонстрация в СМИ или интернете" треш-контента.

https://ukraina.ru/20231026/1050499428.html

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новости, россия, алексей пушков