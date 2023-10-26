В России могут запретить треш-контент в Интернете
Алексей Пушков призвал запретить демонстрацию насилия в Интернете. Об этом председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике высказался 26 октября на заседании, посвященном влиянию искусственного интеллекта на СМИ
По мнению Пушкова, любые публикации демонстрирующие насилие и унижающие человеческое достоинство должно быть запрещены как явление. Он подчеркнул, что прошло то время, когда интернет не регулировался.
"В свое время была такая точка зрения, что треш-стримы невозможно запретить. Но это можно и нужно делать. Треш-стримы из зоны свободы надо перевести в зону ограничения. Имеется ввиду любые действия, распространяющие через интернет контент, унижающий человеческое достоинство", – заявил Пушков.
Он подчеркнул, что законодатели должны обязательно реагировать на новые инструменты влияния на общество.
В сентябре депутат Госдумы Артем Метелев подготовил несколько поправок в Уголовный и административный кодекс РФ, которые позволяют системно бороться с треш-контентом в РФ. Он обратил внимание на то, что действующее сейчас законодательство не позволяет бороться с распространением треш-стримов, а также отсутствие в ряде случаев возможности начать расследование преступления, которое попало на видео. По мнению депутата, видео с преступлениями следует блокировать. Метелев предложил добавить УК РФ понятие "публичная демонстрация в СМИ или интернете" треш-контента.
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