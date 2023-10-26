https://ukraina.ru/20231026/1050509402.html
Украину назвали худшей страной для женщин в Европе
Украину назвали худшей страной для женщин в Европе - 26.10.2023 Украина.ру
Украину назвали худшей страной для женщин в Европе
Лучше всего в Европе женщинам живется в Дании, хуже всего на Украине, считают исследователи
2023-10-26T13:53
2023-10-26T13:53
2023-10-26T13:53
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европа
рейтинг
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Худшая страна для женщин в Европе – это Украина. Это показали данные исследования, на основании которых был составлен новый Индекс "Женщины, мир и безопасность" (WPS).В новом рейтинге, опубликованном 24 октября, Украина занимает последнее место среди европейских стран. В целом исследование охватило 177 стран мира.Первую строчку как европейского, так и мирового рейтинга занимала Дания. Она получила рейтинг 0,932 из 1, что более чем в три раза выше, чем Афганистан, находящийся в нижней части списка.Согласно исследованию, многие из лучших мест в мире для женщин находятся в Европе: 16 из 20 ведущих стран находятся на континенте, в то время как все пять стран Северной Европы входят в семерку лучших стран Индекса.Страны Южной Европы и балканского региона, как правило, имели самые низкие показатели индекса, в то время как государства Северной и Центральной Европы, как правило, имели более высокие баллы. В докладе подчеркивается, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, более миролюбивы, демократичны, процветают и лучше подготовлены к "адаптации к последствиям изменения климата".Исследователи в своих выводах ориентировались на такие показатели, как участие женщин в экономической жизни страны, здоровье, риск насилия. Цель их работы – выявить "вопиющее неравенство" во всем мире.
https://ukraina.ru/20230927/1049731745.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, рейтинг, женщины
Украину назвали худшей страной для женщин в Европе
Лучше всего в Европе женщинам живется в Дании, хуже всего на Украине, считают исследователи
Худшая страна для женщин в Европе – это Украина. Это показали данные исследования, на основании которых был составлен новый Индекс "Женщины, мир и безопасность" (WPS).
В новом рейтинге, опубликованном 24 октября, Украина занимает последнее место среди европейских стран. В целом исследование охватило 177 стран мира.
Первую строчку как европейского, так и мирового рейтинга занимала Дания. Она получила рейтинг 0,932 из 1, что более чем в три раза выше, чем Афганистан, находящийся в нижней части списка.
Согласно исследованию, многие из лучших мест в мире для женщин находятся в Европе: 16 из 20 ведущих стран находятся на континенте, в то время как все пять стран Северной Европы входят в семерку лучших стран Индекса.
Страны Южной Европы и балканского региона, как правило, имели самые низкие показатели индекса, в то время как государства Северной и Центральной Европы, как правило, имели более высокие баллы. В докладе подчеркивается, что страны, где женщины чувствуют себя хорошо, как правило, более миролюбивы, демократичны, процветают и лучше подготовлены к "адаптации к последствиям изменения климата".
Исследователи в своих выводах ориентировались на такие показатели, как участие женщин в экономической жизни страны, здоровье, риск насилия. Цель их работы – выявить "вопиющее неравенство" во всем мире.