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Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ

Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру

Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ

При оказании вооружённого сопротивления нейтрализован агент украинских спецслужб. Об этом 26 октября сообщила ФСБ.

2023-10-26T14:21

2023-10-26T14:21

2023-10-26T14:21

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Завербованный гражданин России готовил теракт, спланированный украинскими спецслужбами. Действуя по их указанию, он "изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери", сказано в официальном сообщении.ФСБ сообщила также, что завербованный гражданин России был "членом запрещённого украинского националистического формирования". Ранее он шпионил за материальное вознаграждение, а затем решился на взрыв тверского военкомата.При нейтрализации украинского агента сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

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новости, фсб, спецслужбы, шпионаж, шпионы, теракт, террор, терроризм, террористы, украина, россия, военкомат, сво