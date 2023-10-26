Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру
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Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ
Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ - 26.10.2023 Украина.ру
Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ
При оказании вооружённого сопротивления нейтрализован агент украинских спецслужб. Об этом 26 октября сообщила ФСБ.
2023-10-26T14:21
2023-10-26T14:21
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Завербованный гражданин России готовил теракт, спланированный украинскими спецслужбами. Действуя по их указанию, он "изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери", сказано в официальном сообщении.ФСБ сообщила также, что завербованный гражданин России был "членом запрещённого украинского националистического формирования". Ранее он шпионил за материальное вознаграждение, а затем решился на взрыв тверского военкомата.При нейтрализации украинского агента сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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новости, фсб, спецслужбы, шпионаж, шпионы, теракт, террор, терроризм, террористы, украина, россия, военкомат, сво
Новости, ФСБ, спецслужбы, шпионаж, шпионы, теракт, террор, терроризм, террористы, Украина, Россия, военкомат, СВО

Нейтрализован украинский агент, планировавший теракт в военкомате в Твери - ФСБ

14:21 26.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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При оказании вооружённого сопротивления нейтрализован агент украинских спецслужб. Об этом 26 октября сообщила ФСБ.
Завербованный гражданин России готовил теракт, спланированный украинскими спецслужбами. Действуя по их указанию, он "изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения его подрыва в здании военного комиссариата Твери", сказано в официальном сообщении.
ФСБ сообщила также, что завербованный гражданин России был "членом запрещённого украинского националистического формирования". Ранее он шпионил за материальное вознаграждение, а затем решился на взрыв тверского военкомата.
При нейтрализации украинского агента сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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