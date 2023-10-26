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Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО

Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО - 26.10.2023 Украина.ру

Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО

Так как парламент Турции получил рекомендацию президента одобрить заявление Швеции, ожидалось, что парламент Венгрии тоже вернется к ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе

2023-10-26T12:07

2023-10-26T12:07

2023-10-26T12:07

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Парламент Венгрии снова не включил в повестку дня голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом 26 октября заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку Швеции получил парламент Турции.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией. В апреле члены альянса одобрили заявку Финляндии, в то время как заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.

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новости, венгрия, нато, швеция, парламент, заявление