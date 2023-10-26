Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО - 26.10.2023 Украина.ру
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Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО
Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО - 26.10.2023 Украина.ру
Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО
Так как парламент Турции получил рекомендацию президента одобрить заявление Швеции, ожидалось, что парламент Венгрии тоже вернется к ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе
2023-10-26T12:07
2023-10-26T12:07
новости
венгрия
нато
швеция
парламент
заявление
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Парламент Венгрии снова не включил в повестку дня голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом 26 октября заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку Швеции получил парламент Турции.Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией. В апреле члены альянса одобрили заявку Финляндии, в то время как заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.
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новости, венгрия, нато, швеция, парламент, заявление
Новости, Венгрия, НАТО, Швеция, парламент, заявление

Венгерский парламент не проголосовал за прием Швеции в НАТО

12:07 26.10.2023
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
Читать в
Так как парламент Турции получил рекомендацию президента одобрить заявление Швеции, ожидалось, что парламент Венгрии тоже вернется к ратификации членства Швеции в Североатлантическом альянсе
Парламент Венгрии снова не включил в повестку дня голосование по вопросу ратификации членства Швеции в НАТО. Об этом 26 октября заявила депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи.
"На этой неделе голосования о присоединении Швеции в НАТО тоже не будет", - написала Вадаи на своей странице в соцсетях.
Ранее она предположила, что правящий альянс "Фидес-Христианско-демократическая народная партия", имеющий большинство в национальном собрании, согласится включить этот вопрос в повестку дня после того, как предложение одобрить заявку Швеции получил парламент Турции.
Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш 25 октября подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. После этого документ был передан комитету по иностранным делам.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что ратификация членства Швеции в НАТО со стороны турецкого парламента не повлияет на решение его страны по этому вопросу.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отмечал, что Венгрия отложила голосование о приеме Швеции в НАТО, потому что Стокгольм подрывал отношения с Будапештом и постоянно выказывал "моральное превосходство".
Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией. В апреле члены альянса одобрили заявку Финляндии, в то время как заявку Швеции до сих пор не одобрили Венгрия и Турция.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2023
24 октября, 13:58
Вступление Швеции в НАТО. Какие вызовы это несет для РоссииВ ближайшее время Стокгольм намерен завершить официальную процедуру присоединения к Североатлантическому альянсу
 
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