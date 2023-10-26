У мэра Чернигова провели обыск из-за поста об ударе по сборищу ВСУшников в драмтеатре - 26.10.2023 Украина.ру
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У мэра Чернигова провели обыск из-за поста об ударе по сборищу ВСУшников в драмтеатре
У мэра Чернигова провели обыск из-за поста об ударе по сборищу ВСУшников в драмтеатре - 26.10.2023 Украина.ру
У мэра Чернигова провели обыск из-за поста об ударе по сборищу ВСУшников в драмтеатре
Александр Ломако считает, что причиной обыска стал его пост о попытках главы городской военной администрации скрыть обстоятельства события, произошедшего 19 августа, во время проведения "фестиваля дронов" в драмтеатре города
2023-10-26T14:17
2023-10-26T14:17
новости
чернигов
театр
гбр
бпла
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обыском в квартиру исполняющего обязанности мэра города Чернигова Александра Ломако. Об этом он сообщил 26 октября на своей странице в соцсетях.Ломако отметил, что сотрудники ГБР пришли к нему ровно через день после того, как он опубликовал пост о попытке городской военной администрации и ее главы Дмитрия Брыжинского избежать ответственности за трагедию в драмтеатре."Демократия? Нет, не слышали", - прокомментировал Ломако.Украинские власти 19 августа сообщили о ракетном ударе по Музыкально-драматическому театру в Чернигове. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна.В момент взрыва в драмтеатре проходил фестиваль "Люті пташки" [Свирепые птички - укр.], на котором демонстрировали боевые беспилотники. Источники российских СМИ, знакомые с ситуацией, рассказали, что в театре проводился сбор специалистов ВСУ по ударным БПЛА.Сбор проводился под видом фестиваля. Участники мероприятия получили приглашения, в которых военным рекомендовалось не надевать форму."Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере", - указывалось на объявлении из закрытой для посторонних рассылки.24 октября мэр Чернигова заявил, что событие в драмтеатре является, в том числе, результатом "халатного бездействия городской военной администрации (ВА), которая безответственно отнеслась к своим функциям и вопросам безопасности черниговцев". По его словам, мероприятие не могло проводится без согласования военной администрации. Тем более, город никаких разрешений на его проведение не давал, о чем публично подтвердили организаторы. Поэтому ответственность за безопасность его проведения лежит именно на военной администрации, подчеркнул Ломако."Сегодня председатель городской ВА пытается переложить ответственность и на городской совет. Вспомнил в этом контексте и мою фамилию. Такие вещи оставлять нельзя. Я рассматриваю вопрос судебного иска", - заявил мэр Чернигова, подчеркивая, что средства, полученные через суд за клевету он направит на выплату семьям погибших и пострадавшим.В начале сентября квартиру Ломако обыскала Служба безопасности Украины. Точная причина обыска не уточнялась.
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новости, чернигов, театр, гбр, бпла
Новости, Чернигов, театр, ГБР, БПЛА

У мэра Чернигова провели обыск из-за поста об ударе по сборищу ВСУшников в драмтеатре

14:17 26.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / Roman NaumovЧернигов
Чернигов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© commons.wikimedia.org / Roman Naumov
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Александр Ломако считает, что причиной обыска стал его пост о попытках главы городской военной администрации скрыть обстоятельства события, произошедшего 19 августа, во время проведения "фестиваля дронов" в драмтеатре города
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины пришли с обыском в квартиру исполняющего обязанности мэра города Чернигова Александра Ломако. Об этом он сообщил 26 октября на своей странице в соцсетях.
Ломако отметил, что сотрудники ГБР пришли к нему ровно через день после того, как он опубликовал пост о попытке городской военной администрации и ее главы Дмитрия Брыжинского избежать ответственности за трагедию в драмтеатре.
"Демократия? Нет, не слышали", - прокомментировал Ломако.
Украинские власти 19 августа сообщили о ракетном ударе по Музыкально-драматическому театру в Чернигове. У театра сгорела крыша, в соседних домах также повреждены кровли и выбиты окна.
В момент взрыва в драмтеатре проходил фестиваль "Люті пташки" [Свирепые птички - укр.], на котором демонстрировали боевые беспилотники. Источники российских СМИ, знакомые с ситуацией, рассказали, что в театре проводился сбор специалистов ВСУ по ударным БПЛА.
Сбор проводился под видом фестиваля. Участники мероприятия получили приглашения, в которых военным рекомендовалось не надевать форму.
"Призываем приходить на мероприятие в гражданской одежде. По возможности переодеть военную форму, чтобы избежать идентификации мероприятия как причастного к военной сфере", - указывалось на объявлении из закрытой для посторонних рассылки.
24 октября мэр Чернигова заявил, что событие в драмтеатре является, в том числе, результатом "халатного бездействия городской военной администрации (ВА), которая безответственно отнеслась к своим функциям и вопросам безопасности черниговцев". По его словам, мероприятие не могло проводится без согласования военной администрации. Тем более, город никаких разрешений на его проведение не давал, о чем публично подтвердили организаторы. Поэтому ответственность за безопасность его проведения лежит именно на военной администрации, подчеркнул Ломако.
"Сегодня председатель городской ВА пытается переложить ответственность и на городской совет. Вспомнил в этом контексте и мою фамилию. Такие вещи оставлять нельзя. Я рассматриваю вопрос судебного иска", - заявил мэр Чернигова, подчеркивая, что средства, полученные через суд за клевету он направит на выплату семьям погибших и пострадавшим.
В начале сентября квартиру Ломако обыскала Служба безопасности Украины. Точная причина обыска не уточнялась.
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