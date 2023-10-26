https://ukraina.ru/20231026/1050501127.html
РФ рассчитывает, что Белоруссия скоро войдет в число участников ШОС - Мишустин
РФ рассчитывает, что Белоруссия скоро войдет в число участников ШОС - Мишустин - 26.10.2023 Украина.ру
РФ рассчитывает, что Белоруссия скоро войдет в число участников ШОС - Мишустин
Российская сторона рассчитывает, что Белоруссия в скором времени завершит все процедуры и войдет в число участников Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 26 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе
2023-10-26T10:18
2023-10-26T10:18
2023-10-26T10:18
шос
белоруссия
михаил мишустин
новости
россия
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"Отдельно хочу поприветствовать первого вице-президента [Ирана] господина [Мохаммада] Мохбера. В июле текущего года Иран присоединился к организации в качестве полноправного члена. Приглашаем иранских коллег включиться в многоплановую работу. И, конечно, рассчитываем, что в самом скором времени Белоруссия завершит все процедуры и войдет в число участников организации", - сказал российский премьер.Во время выступления Мишустин передал участникам заседания наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и хорошую организацию мероприятия.ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.
https://ukraina.ru/20230704/1047791392.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
шос, белоруссия, михаил мишустин, новости, россия
РФ рассчитывает, что Белоруссия скоро войдет в число участников ШОС - Мишустин
Российская сторона рассчитывает, что Белоруссия в скором времени завершит все процедуры и войдет в число участников Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 26 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе
"Отдельно хочу поприветствовать первого вице-президента [Ирана] господина [Мохаммада] Мохбера. В июле текущего года Иран присоединился к организации в качестве полноправного члена. Приглашаем иранских коллег включиться в многоплановую работу. И, конечно, рассчитываем, что в самом скором времени Белоруссия завершит все процедуры и войдет в число участников организации", - сказал российский премьер.
Во время выступления Мишустин передал участникам заседания наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина и поблагодарил киргизскую сторону за теплый прием и хорошую организацию мероприятия.
ШОС основана в 2001 году, в нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В этом году к организации присоединился Иран.
Белоруссия находится в статусе наблюдателя, но год назад Минск подал заявку на полноправное членство. 4 июля на полях саммита был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.
Президент республики Александр Лукашенко отмечал, что в условиях обострения проблем глобальной продовольственной безопасности государства ШОС могут рассчитывать на возможности Белоруссии как одного из крупнейших экспортеров минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, продовольствия и техники.